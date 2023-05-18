https://ria.ru/20230518/smartavia-1872682669.html
США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia
США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia - РИА Новости, 18.05.2023
США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia
Министерство торговли США на 180 дней временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia, говорится в распространенном в четверг... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:37
2023-05-18T16:37
2023-05-18T16:45
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство торговли США на 180 дней временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства."Бюро промышленности и безопасности запросило выдачу Приказа о временном ограничении на срок в 180 дней экспортных привилегии для следующих лиц: Олега Сергеевича Пацули, Василия Сергеевича Беседина, MIC P&I, Intermodal Maldives и авиакомпании Smartavia", - следует из заявления.Ранее Пацуля и Беседин были задержаны по подозрению в причастности к поставкам российским авиакомпаниям запчастей в обход действующих против России санкций.Постановление было подписано помощником министра торговли США Мэтью Акселродом. Оно вступило в силу немедленно.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, smartavia, в мире
США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia
Минторг США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство торговли США на 180 дней временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.
"Бюро промышленности и безопасности запросило выдачу Приказа о временном ограничении на срок в 180 дней экспортных привилегии для следующих лиц: Олега Сергеевича Пацули, Василия Сергеевича Беседина, MIC P&I, Intermodal Maldives и авиакомпании Smartavia", - следует из заявления.
Ранее Пацуля и Беседин были задержаны по подозрению в причастности к поставкам российским авиакомпаниям запчастей в обход действующих против России
санкций.
Постановление было подписано помощником министра торговли США Мэтью Акселродом. Оно вступило в силу немедленно.
На сайте авиакомпании "Азимут" появились авиабилеты из Москвы в Тбилиси