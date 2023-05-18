https://ria.ru/20230518/smartavia-1872682669.html

США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia

США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia - РИА Новости, 18.05.2023

США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia

Министерство торговли США на 180 дней временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia, говорится в распространенном в четверг... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:37

2023-05-18T16:37

2023-05-18T16:45

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство торговли США на 180 дней временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства."Бюро промышленности и безопасности запросило выдачу Приказа о временном ограничении на срок в 180 дней экспортных привилегии для следующих лиц: Олега Сергеевича Пацули, Василия Сергеевича Беседина, MIC P&I, Intermodal Maldives и авиакомпании Smartavia", - следует из заявления.Ранее Пацуля и Беседин были задержаны по подозрению в причастности к поставкам российским авиакомпаниям запчастей в обход действующих против России санкций.Постановление было подписано помощником министра торговли США Мэтью Акселродом. Оно вступило в силу немедленно.

https://ria.ru/20230515/perelet-1871995594.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, smartavia, в мире