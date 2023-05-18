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США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia - РИА Новости, 18.05.2023
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16:37 18.05.2023 (обновлено: 16:45 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/smartavia-1872682669.html
США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia
США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia - РИА Новости, 18.05.2023
США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia
Министерство торговли США на 180 дней временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia, говорится в распространенном в четверг... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:37
2023-05-18T16:45
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство торговли США на 180 дней временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства."Бюро промышленности и безопасности запросило выдачу Приказа о временном ограничении на срок в 180 дней экспортных привилегии для следующих лиц: Олега Сергеевича Пацули, Василия Сергеевича Беседина, MIC P&amp;I, Intermodal Maldives и авиакомпании Smartavia", - следует из заявления.Ранее Пацуля и Беседин были задержаны по подозрению в причастности к поставкам российским авиакомпаниям запчастей в обход действующих против России санкций.Постановление было подписано помощником министра торговли США Мэтью Акселродом. Оно вступило в силу немедленно.
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сша, smartavia, в мире
США, Smartavia, В мире
США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской Smartavia

Минторг США на 180 дней отозвали экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Министерство торговли США на 180 дней временно отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.
"Бюро промышленности и безопасности запросило выдачу Приказа о временном ограничении на срок в 180 дней экспортных привилегии для следующих лиц: Олега Сергеевича Пацули, Василия Сергеевича Беседина, MIC P&I, Intermodal Maldives и авиакомпании Smartavia", - следует из заявления.
Ранее Пацуля и Беседин были задержаны по подозрению в причастности к поставкам российским авиакомпаниям запчастей в обход действующих против России санкций.
Постановление было подписано помощником министра торговли США Мэтью Акселродом. Оно вступило в силу немедленно.
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