https://ria.ru/20230518/slazhivanie-1872645309.html

Артиллерийский дивизион башкирского полка отправился на боевое слаживание

Артиллерийский дивизион башкирского полка отправился на боевое слаживание - РИА Новости, 18.05.2023

Артиллерийский дивизион башкирского полка отправился на боевое слаживание

Артиллерийский дивизион имени Мугина Нагиева, который войдет в состав башкирского полка "Башкортостан", отправился из Уфы на боевое слаживание, сообщил глава... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:48

2023-05-18T14:48

2023-05-18T14:48

специальная военная операция на украине

уфа

россия

радий хабиров

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УФА, 18 мая – РИА Новости. Артиллерийский дивизион имени Мугина Нагиева, который войдет в состав башкирского полка "Башкортостан", отправился из Уфы на боевое слаживание, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале. "Сегодня на боевое слаживание с Советской площади в Уфе отправилось очередное подразделение - артиллерийский дивизион. Он станет частью башкирского добровольческого полка "Башкортостан". Мы договорились с командирами дивизиона, что он будет носить имя легендарного шаймуратовца, командира противотанковой батареи, нашего земляка Мугина Нагаева", - сообщил глава республики. Он отметил, что регион будет во всем поддерживать воинов, обеспечивать их всем, чтобы они могли сосредоточиться на выполнении боевых задач. "Невероятно сильный воин Мугин Нагаев прошел всю войну, дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, награжден почти всеми боевыми орденами того времени. Он первый, кого мы наградили орденом Минигали Шаймуратова. Уверен, что имя этого достойного сына республики бойцы нашего артдивизиона будут носить с гордостью. А еще Мугин Каримович ни разу не был ранен и вернулся домой живым и здоровым. Всем нашим бойцам желаю того же", - добавил Хабиров. В настоящее время в спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ. На боевом слаживании в настоящее время находятся два добровольческих батальона - имени генерала Даяна Мурзина и имени Тагира Кусимова, а также башкирский добровольческий отряд "Ватан". Ранее глава республики заявлял о формировании Башкирского мотострелкового полка, куда войдут добровольческие батальоны из региона, чтобы все земляки были в одном подразделении, и командир этого полка был из Башкирии.

https://ria.ru/20230518/shoygu-1872582296.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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уфа, россия, радий хабиров