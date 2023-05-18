https://ria.ru/20230518/sklady-1872643414.html
ВС России уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине
ВС России уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
ВС России уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине
Российские войска с помощью крылатых ракет уничтожили крупные запасы иностранного вооружения ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:42
2023-05-18T14:42
2023-05-18T21:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские войска с помощью крылатых ракет уничтожили крупные запасы иностранного вооружения ВСУ, сообщили в Минобороны.Уточняется, что групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования наносились минувшей ночью. Целями стали склады вооружения и техники иностранного производства, а также украинские резервы. Все назначенные объекты удалось поразить.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями артиллерии и авиации нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Новомлынска и Котляровки в Харьковской области. Кроме того, бойцы 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресекли действия двух групп украинских диверсантов.Общие потери противника составили:Краснолиманское направлениеАвиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино в ЛНР. В свою очередь, бойцы 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы возле Червоной Дибровы. Общие потери противника составили:Помимо этого, возле населенного пункта Кривая Лука в ДНР российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Донецкое направлениеШтурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска. Им активно помогают подразделения ВДВ. В свою очередь, группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Часова Яра и Богдановки в Донецкой Народной Республике. За сутки авиация совершила в этом районе семь самолето-вылетов, артиллерия выполнила 72 огневые задачи.Общие потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по украинским подразделениям в районе Угледара в ДНР. Общие потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 68 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 97 районах.
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ об ударах по крупным складам вооружения ВСУ
Брифинг МО 18.05.2023
2023-05-18T14:42
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PT4M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Воздушно-десантные войска России
ВС России уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине
Минобороны: ВС России уничтожили значительные запасы вооружения и боеприпасов на Украине
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Российские войска с помощью крылатых ракет уничтожили крупные запасы иностранного вооружения ВСУ, сообщили
в Минобороны.
Уточняется, что групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования наносились минувшей ночью. Целями стали склады вооружения и техники иностранного производства, а также украинские резервы. Все назначенные объекты удалось поразить.
«
"В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ
, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий", — говорится в сводке.
Группировка войск "Запад" усилиями артиллерии и авиации нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Новомлынска и Котляровки в Харьковской области
. Кроме того, бойцы 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресекли действия двух групп украинских диверсантов.
Общие потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- гаубица Д-20.
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Краснолиманское направление
Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино в ЛНР
. В свою очередь, бойцы 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы возле Червоной Дибровы.
Общие потери противника составили:
- более 75 военнослужащих;
- один танк;
- четыре боевые бронированные машины;
- два пикапа;
- гаубица Д-30.
Помимо этого, возле населенного пункта Кривая Лука в ДНР
российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
ВСУ не добились существенных прорывов на линии фронта, заявили в ДНР
Штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска
. Им активно помогают подразделения ВДВ
. В свою очередь, группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Часова Яра и Богдановки в Донецкой Народной Республике. За сутки авиация совершила в этом районе семь самолето-вылетов, артиллерия выполнила 72 огневые задачи.
Общие потери противника составили:
- до 200 военнослужащих и наемников;
- один танк;
- три боевые бронированные машины;
- пять автомобилей;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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Южнодонецкое и Запорожское направления
Группировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по украинским подразделениям в районе Угледара
в ДНР.
Общие потери противника составили:
- до 150 военнослужащих убитыми и ранеными;
- пять автомобилей;
- боевая машина зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10";
- гаубица FH70;
- артиллерийская система М777 производства США.
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Российские войска продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- более 35 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- три автомобиля.
Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 68 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 97 районах.