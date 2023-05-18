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ВС России уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине

ВС России уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине - РИА Новости, 18.05.2023

ВС России уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине

Российские войска с помощью крылатых ракет уничтожили крупные запасы иностранного вооружения ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:42

2023-05-18T14:42

2023-05-18T21:33

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские войска с помощью крылатых ракет уничтожили крупные запасы иностранного вооружения ВСУ, сообщили в Минобороны.Уточняется, что групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования наносились минувшей ночью. Целями стали склады вооружения и техники иностранного производства, а также украинские резервы. Все назначенные объекты удалось поразить.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями артиллерии и авиации нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Новомлынска и Котляровки в Харьковской области. Кроме того, бойцы 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресекли действия двух групп украинских диверсантов.Общие потери противника составили:Краснолиманское направлениеАвиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино в ЛНР. В свою очередь, бойцы 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы возле Червоной Дибровы. Общие потери противника составили:Помимо этого, возле населенного пункта Кривая Лука в ДНР российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Донецкое направлениеШтурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска. Им активно помогают подразделения ВДВ. В свою очередь, группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Часова Яра и Богдановки в Донецкой Народной Республике. За сутки авиация совершила в этом районе семь самолето-вылетов, артиллерия выполнила 72 огневые задачи.Общие потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по украинским подразделениям в районе Угледара в ДНР. Общие потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 68 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 97 районах.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

https://ria.ru/20230517/proryvy-1872503005.html

https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872624335.html

https://ria.ru/20230518/zaes-1872635996.html

украина

россия

донецкая народная республика

харьковская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об ударах по крупным складам вооружения ВСУ Брифинг МО 18.05.2023 2023-05-18T14:42 true PT4M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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