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На Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад ВСУ
На Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад ВСУ - РИА Новости, 18.05.2023
На Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад ВСУ
Российские военные на Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T05:03
2023-05-18T05:03
2023-05-18T08:52
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные на Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС "Запад" Сергей Зыбинский.Также расчеты ЗРК "Тор" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" поразили три разведывательных БПЛА "Фурия".Кроме того, по словам Зыбинского, во время боевых действий на Купянском направлении авиация группировки нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и по подразделениям территориальной обороны.
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вооруженные силы рф, "панцирь-с"
Вооруженные силы РФ, "Панцирь-С", Специальная военная операция на Украине
На Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад ВСУ
Российские силы уничтожили на Купянском направлении минометный расчет и склад ВСУ
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные на Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС "Запад" Сергей Зыбинский.
«
"Артиллерийские расчеты огнем из реактивной системы залпового огня "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожили минометный расчет в районе населенного пункта Синьковка и склад с боеприпасами в районе населенных пунктов Берестовое и Кисловка", — уточнил он.
Также расчеты ЗРК "Тор" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" поразили три разведывательных БПЛА "Фурия".
Кроме того, по словам Зыбинского, во время боевых действий на Купянском направлении авиация группировки нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и по подразделениям территориальной обороны.