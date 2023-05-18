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На Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад ВСУ

На Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад ВСУ - РИА Новости, 18.05.2023

На Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад ВСУ

Российские военные на Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T05:03

2023-05-18T05:03

2023-05-18T08:52

вооруженные силы рф

"панцирь-с"

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные на Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС "Запад" Сергей Зыбинский.Также расчеты ЗРК "Тор" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" поразили три разведывательных БПЛА "Фурия".Кроме того, по словам Зыбинского, во время боевых действий на Купянском направлении авиация группировки нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и по подразделениям территориальной обороны.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, "панцирь-с"