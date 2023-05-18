https://ria.ru/20230518/simferopol-1872554342.html
Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру
Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру - РИА Новости, 18.05.2023
Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру
Восстановить железнодорожные пути под Симферополем, где сошел с рельсов грузовой поезд, и открыть движение планируется сегодня к вечеру, сообщил министр... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:23
2023-05-18T10:23
2023-05-18T10:35
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Восстановить железнодорожные пути под Симферополем, где сошел с рельсов грузовой поезд, и открыть движение планируется сегодня к вечеру, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Планируем, что движение будет открыто сегодня к вечеру, - сказал Лукашенко журналистам.
https://ria.ru/20230502/poezd-1869284370.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, происшествия
Симферополь, Происшествия
Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру
Движение поездов под Симферополем после схода вагонов восстановят к вечеру
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Восстановить железнодорожные пути под Симферополем, где сошел с рельсов грузовой поезд, и открыть движение планируется сегодня к вечеру, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Планируем, что движение будет открыто сегодня к вечеру, - сказал Лукашенко журналистам.
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