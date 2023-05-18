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Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру - РИА Новости, 18.05.2023
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10:23 18.05.2023 (обновлено: 10:35 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/simferopol-1872554342.html
Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру
Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру - РИА Новости, 18.05.2023
Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру
Восстановить железнодорожные пути под Симферополем, где сошел с рельсов грузовой поезд, и открыть движение планируется сегодня к вечеру, сообщил министр... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:23
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симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Восстановить железнодорожные пути под Симферополем, где сошел с рельсов грузовой поезд, и открыть движение планируется сегодня к вечеру, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Планируем, что движение будет открыто сегодня к вечеру, - сказал Лукашенко журналистам.
https://ria.ru/20230502/poezd-1869284370.html
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симферополь, происшествия
Симферополь, Происшествия
Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру

Движение поездов под Симферополем после схода вагонов восстановят к вечеру

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Восстановить железнодорожные пути под Симферополем, где сошел с рельсов грузовой поезд, и открыть движение планируется сегодня к вечеру, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Планируем, что движение будет открыто сегодня к вечеру, - сказал Лукашенко журналистам.
Предположительно, на месте подрыва ж/д путей в Брянской области
Губернатор Брянской области назвал причину схода с рельсов грузового поезда
2 мая, 21:53
 
СимферопольПроисшествия
 
 
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