https://ria.ru/20230518/simferopol-1872554342.html

Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру

Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру - РИА Новости, 18.05.2023

Движение поездов под Симферополем восстановят к вечеру

Восстановить железнодорожные пути под Симферополем, где сошел с рельсов грузовой поезд, и открыть движение планируется сегодня к вечеру, сообщил министр... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:23

2023-05-18T10:23

2023-05-18T10:35

симферополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Восстановить железнодорожные пути под Симферополем, где сошел с рельсов грузовой поезд, и открыть движение планируется сегодня к вечеру, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Планируем, что движение будет открыто сегодня к вечеру, - сказал Лукашенко журналистам.

https://ria.ru/20230502/poezd-1869284370.html

симферополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

симферополь, происшествия