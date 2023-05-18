https://ria.ru/20230518/shkoly-1872533361.html
В Хабаровском крае по концессии построят шесть школ
В Хабаровском крае по концессии построят шесть школ - РИА Новости, 18.05.2023
В Хабаровском крае по концессии построят шесть школ
В Хабаровском крае шесть школ построят по концессии, в том числе три в Хабаровске, по одной в Комсомольске-на-Амуре, поселках Чегдомын и Корфовском, сообщил... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:15
2023-05-18T07:15
2023-05-18T07:15
общество
хабаровск
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
евгений никонов
михаил дегтярев
виктор калашников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. В Хабаровском крае шесть школ построят по концессии, в том числе три в Хабаровске, по одной в Комсомольске-на-Амуре, поселках Чегдомын и Корфовском, сообщил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. Как накануне сообщил зампред, новая школа на 800 мест будет построена в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района по нацпроекту "Образование", она разместится на пустыре возле жилого квартала. Концессионное соглашение на строительство с компанией ООО "ПроШкола № 66" Никонов подписал в Москве по поручению главы региона. Он отметил, что всего за несколько лет в крае будет создано 5 400 новых мест для школьников, что позволит более чем в половину сократить вторую смену. Минэкономразвития края информировало, что помимо школы в Чегдомыне, в настоящее время на стадии проектирования/строительства три школы в Хабаровске: на улице Демьяна Бедного (на 1100 мест), в микрорайоне "Строитель" (на 1100 мест) и микрорайоне "Ореховая сопка" (на 2100 мест). Еще одна школа в Комсомольске-на-Амуре (на 550 мест) и в поселке Корфовский (на 550 мест). В четверг зампред с заместителем председателя правительства края Виктором Калашниковым проинспектировали две строительные площадки в Хабаровске – в микрорайоне "Строитель" и в районе улицы Демьяна Бедного. "По первому строительному объекту возникли вопросы к подрядчику, работы замедлились, несмотря на то, что все финансовые обязательства со стороны правительства края выполнены в полном объеме. Установлены жесткие сроки, серьезных отставаний пока нет, корпус школы на 1100 мест в микрорайоне "Строитель" должны сдать к декабрю", - сообщил Никонов. По строительству школы на улице Демьяна Бедного "все отлично", указал он. Техника работает, заключены все необходимые договоры. Со слов представителя концессионера Дмитрия Маркова, здесь возводят интересный проект - будет необычный каскадный дизайн - школа строится с внушительным спорткомплексом. Работы не испортят дороги – благоустройство будет вестись открытым способом. По поручению губернатора для работы по концессионным соглашениям в крае создано КГКУ "Центр государственно-частного партнерства", которое сопровождает данные проекты от момента соглашения до сдачи объекта.
https://ria.ru/20230516/khabarovsk-1872075120.html
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общество, хабаровск, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, евгений никонов, михаил дегтярев, виктор калашников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Общество, Хабаровск, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Евгений Никонов, Михаил Дегтярев, Виктор Калашников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Хабаровском крае по концессии построят шесть школ
В Хабаровском крае по концессии построят шесть школ
ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. В Хабаровском крае шесть школ построят по концессии, в том числе три в Хабаровске, по одной в Комсомольске-на-Амуре, поселках Чегдомын и Корфовском, сообщил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.
«
"На сегодняшний день по поручению губернатора Михаила Дегтярева заключено 6 концессионных соглашений на строительство школ в Комсомольске, поселке Корфовском и поселке Чегдомын, а также трех школ в Хабаровске. В рамках концессии задействованы государственные средства и деньги частных инвесторов. Все школы должны быть сданы до конца 2024 года", - написал Никонов в своем телеграм-канале.
Как накануне сообщил зампред, новая школа на 800 мест будет построена в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района
по нацпроекту "Образование", она разместится на пустыре возле жилого квартала. Концессионное соглашение на строительство с компанией ООО "ПроШкола № 66" Никонов подписал в Москве
по поручению главы региона.
Он отметил, что всего за несколько лет в крае будет создано 5 400 новых мест для школьников, что позволит более чем в половину сократить вторую смену.
Минэкономразвития
края информировало, что помимо школы в Чегдомыне, в настоящее время на стадии проектирования/строительства три школы в Хабаровске: на улице Демьяна Бедного (на 1100 мест), в микрорайоне "Строитель" (на 1100 мест) и микрорайоне "Ореховая сопка" (на 2100 мест). Еще одна школа в Комсомольске-на-Амуре (на 550 мест) и в поселке Корфовский (на 550 мест).
В четверг зампред с заместителем председателя правительства края Виктором Калашниковым
проинспектировали две строительные площадки в Хабаровске – в микрорайоне "Строитель" и в районе улицы Демьяна Бедного.
"По первому строительному объекту возникли вопросы к подрядчику, работы замедлились, несмотря на то, что все финансовые обязательства со стороны правительства края выполнены в полном объеме. Установлены жесткие сроки, серьезных отставаний пока нет, корпус школы на 1100 мест в микрорайоне "Строитель" должны сдать к декабрю", - сообщил Никонов.
По строительству школы на улице Демьяна Бедного "все отлично", указал он. Техника работает, заключены все необходимые договоры. Со слов представителя концессионера Дмитрия Маркова, здесь возводят интересный проект - будет необычный каскадный дизайн - школа строится с внушительным спорткомплексом. Работы не испортят дороги – благоустройство будет вестись открытым способом.
По поручению губернатора для работы по концессионным соглашениям в крае создано КГКУ "Центр государственно-частного партнерства", которое сопровождает данные проекты от момента соглашения до сдачи объекта.
Хабаровский губернатор обсудил с главой ЦБ поддержку крупных инвестпроектов