https://ria.ru/20230518/shkaf-1872589706.html

Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы

Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы - РИА Новости, 18.05.2023

Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы

Релейные шкафы загорелись из-за поджога в ночь на четверг на железнодорожном перегоне под Казанью, задержаны четыре грузовых состава, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:06

2023-05-18T12:06

2023-05-18T12:06

происшествия

горьковская железная дорога

казань

россия

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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Релейные шкафы загорелись из-за поджога в ночь на четверг на железнодорожном перегоне под Казанью, задержаны четыре грузовых состава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги. "Сегодня, 18 мая, в 00.43 зафиксировано возгорание релейных шкафов на перегоне Юдино – Кизнер Горьковской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога", - сказал собеседник агентства. Представитель ГЖД отметил, что на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло, задержаны четыре грузовых поезда.

https://ria.ru/20230515/arest-1871807403.html

казань

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, горьковская железная дорога, казань, россия