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Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы - РИА Новости, 18.05.2023
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12:06 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/shkaf-1872589706.html
Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы
Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы - РИА Новости, 18.05.2023
Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы
Релейные шкафы загорелись из-за поджога в ночь на четверг на железнодорожном перегоне под Казанью, задержаны четыре грузовых состава, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:06
2023-05-18T12:06
происшествия
горьковская железная дорога
казань
россия
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Релейные шкафы загорелись из-за поджога в ночь на четверг на железнодорожном перегоне под Казанью, задержаны четыре грузовых состава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги. "Сегодня, 18 мая, в 00.43 зафиксировано возгорание релейных шкафов на перегоне Юдино – Кизнер Горьковской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога", - сказал собеседник агентства. Представитель ГЖД отметил, что на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло, задержаны четыре грузовых поезда.
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происшествия, горьковская железная дорога, казань, россия
Происшествия, Горьковская железная дорога, Казань, Россия
Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы

В Татарстане ночью подожгли релейные шкафы на железнодорожном перегоне под Казанью

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Релейные шкафы загорелись из-за поджога в ночь на четверг на железнодорожном перегоне под Казанью, задержаны четыре грузовых состава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги.
"Сегодня, 18 мая, в 00.43 зафиксировано возгорание релейных шкафов на перегоне Юдино – Кизнер Горьковской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога", - сказал собеседник агентства.
Представитель ГЖД отметил, что на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло, задержаны четыре грузовых поезда.
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ПроисшествияГорьковская железная дорогаКазаньРоссия
 
 
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