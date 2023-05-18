https://ria.ru/20230518/shkaf-1872589706.html
Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы
Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы - РИА Новости, 18.05.2023
Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы
Релейные шкафы загорелись из-за поджога в ночь на четверг на железнодорожном перегоне под Казанью, задержаны четыре грузовых состава, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:06
2023-05-18T12:06
2023-05-18T12:06
происшествия
горьковская железная дорога
казань
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg
КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Релейные шкафы загорелись из-за поджога в ночь на четверг на железнодорожном перегоне под Казанью, задержаны четыре грузовых состава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги. "Сегодня, 18 мая, в 00.43 зафиксировано возгорание релейных шкафов на перегоне Юдино – Кизнер Горьковской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога", - сказал собеседник агентства. Представитель ГЖД отметил, что на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло, задержаны четыре грузовых поезда.
https://ria.ru/20230515/arest-1871807403.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fcd3b023c5e887f55d8d258ff1026a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горьковская железная дорога, казань, россия
Происшествия, Горьковская железная дорога, Казань, Россия
Под Казанью ночью подожгли релейные шкафы
В Татарстане ночью подожгли релейные шкафы на железнодорожном перегоне под Казанью
КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Релейные шкафы загорелись из-за поджога в ночь на четверг на железнодорожном перегоне под Казанью, задержаны четыре грузовых состава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги.
"Сегодня, 18 мая, в 00.43 зафиксировано возгорание релейных шкафов на перегоне Юдино – Кизнер Горьковской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога", - сказал собеседник агентства.
Представитель ГЖД отметил, что на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло, задержаны четыре грузовых поезда.
В Новосибирске арестовали троих школьников по обвинению в диверсии