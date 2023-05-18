https://ria.ru/20230518/shans-1872538283.html

У Киева есть последний шанс изменить ситуацию на фронте, пишут СМИ

У Киева есть последний шанс изменить ситуацию на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023

У Киева есть последний шанс изменить ситуацию на фронте, пишут СМИ

США считают следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта на Украине и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах, сообщает газета... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:23

2023-05-18T08:23

2023-05-18T08:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джо байден

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США считают следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта на Украине и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах, сообщает газета Financial Times. "Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах", - говорится в сообщении издания. Союзники Украины опасаются, что уровень военной поддержки Киева скоро достигнет максимума, пишет газета. Предварительно утвержденных пакетов помощи достаточно, чтобы обеспечивать Киеву необходимым в течение пяти последующих месяцев. Один из чиновников предположил, что нынешний уровень поддержки можно сохранить в течение одного-двух лет, но не больше, говорится в статье. Ряд чиновников администрации президента США Джо Байдена полагают, что складывающаяся ситуация предоставляет Киеву возможность начать переговоры. "Посыл (Киеву) состоит в том, что это лучшее, что вы получите. У бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность", - добавило европейское должностное лицо. Украинские и европейские чиновники в частном порядке подтверждают оценку США, согласно которой Киев в этом году вряд ли достигнет всех своих политических целей на поле боя, пишет газета. "Если мы доберемся до сентября, а Украина не добилась значительных успехов, тогда международное давление (на Запад) с целью привести их к переговорам будет огромным", - приводит издание слова чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.Как считают некоторые должностные лица, Генеральная ассамблея ООН и саммит G20 в сентябре станут площадками, на которых на РФ и Украину будут оказывать давление, чтобы они сели за стол переговоров.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html

https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872420295.html

украина

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, джо байден, владимир зеленский, сша