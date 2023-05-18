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Пенсионеры и школьники в Усинске плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 18.05.2023
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18:55 18.05.2023 (обновлено: 18:58 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/seti-1872737959.html
Пенсионеры и школьники в Усинске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Пенсионеры и школьники в Усинске плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 18.05.2023
Пенсионеры и школьники в Усинске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Пенсионеры и школьники Усинска в республики Коми помогают плести маскировочные сети для нужд участников специальной военной операции, сообщила администрация... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:55
2023-05-18T18:58
надежные люди
общество
усинск
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Пенсионеры и школьники Усинска в республики Коми помогают плести маскировочные сети для нужд участников специальной военной операции, сообщила администрация города. Как отмечается, потребность в маскировочных сетях, которыми укрывают блиндажи и технику, остается высокой, "их никогда не бывает много". "Запросы на маскировочные изделия растут, поэтому если вы хотите помочь фронту, но не знаете с чего начать, приглашаем вас на плетение маскировочных сетей", - отметили власти Усинска.
https://ria.ru/20230518/seti-1872662115.html
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общество, усинск, республика коми
Надежные люди, Общество, Усинск, Республика Коми
Пенсионеры и школьники в Усинске плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Пенсионеры и школьники в Усинске в Коми плетут маскировочные сети для участников СВО

© Фото : Администрация МО ГО "Усинск"/ВКонтактеПенсионеры и школьники Усинска в Коми плетут маскировочные сети для участников СВО
Пенсионеры и школьники Усинска в Коми плетут маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Администрация МО ГО "Усинск"/ВКонтакте
Пенсионеры и школьники Усинска в Коми плетут маскировочные сети для участников СВО
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Пенсионеры и школьники Усинска в республики Коми помогают плести маскировочные сети для нужд участников специальной военной операции, сообщила администрация города.
«
"К работе по плетению маскировочных сетей, которая ведется в Усинске уже несколько месяцев, присоединяются учащиеся усинских школ, пенсионеры и просто неравнодушные граждане", - сообщают городские власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечается, потребность в маскировочных сетях, которыми укрывают блиндажи и технику, остается высокой, "их никогда не бывает много".
"Запросы на маскировочные изделия растут, поэтому если вы хотите помочь фронту, но не знаете с чего начать, приглашаем вас на плетение маскировочных сетей", - отметили власти Усинска.
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Вчера, 15:53
 
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