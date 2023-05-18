https://ria.ru/20230518/seti-1872737959.html

Пенсионеры и школьники в Усинске плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Пенсионеры и школьники в Усинске плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 18.05.2023

Пенсионеры и школьники в Усинске плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Пенсионеры и школьники Усинска в республики Коми помогают плести маскировочные сети для нужд участников специальной военной операции, сообщила администрация... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:55

2023-05-18T18:55

2023-05-18T18:58

надежные люди

общество

усинск

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Пенсионеры и школьники Усинска в республики Коми помогают плести маскировочные сети для нужд участников специальной военной операции, сообщила администрация города. Как отмечается, потребность в маскировочных сетях, которыми укрывают блиндажи и технику, остается высокой, "их никогда не бывает много". "Запросы на маскировочные изделия растут, поэтому если вы хотите помочь фронту, но не знаете с чего начать, приглашаем вас на плетение маскировочных сетей", - отметили власти Усинска.

https://ria.ru/20230518/seti-1872662115.html

усинск

республика коми

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, усинск, республика коми