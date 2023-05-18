Пенсионеры и школьники в Усинске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Пенсионеры и школьники в Усинске в Коми плетут маскировочные сети для участников СВО
© Фото : Администрация МО ГО "Усинск"/ВКонтактеПенсионеры и школьники Усинска в Коми плетут маскировочные сети для участников СВО
Пенсионеры и школьники Усинска в Коми плетут маскировочные сети для участников СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Пенсионеры и школьники Усинска в республики Коми помогают плести маскировочные сети для нужд участников специальной военной операции, сообщила администрация города.
«
"К работе по плетению маскировочных сетей, которая ведется в Усинске уже несколько месяцев, присоединяются учащиеся усинских школ, пенсионеры и просто неравнодушные граждане", - сообщают городские власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечается, потребность в маскировочных сетях, которыми укрывают блиндажи и технику, остается высокой, "их никогда не бывает много".
"Запросы на маскировочные изделия растут, поэтому если вы хотите помочь фронту, но не знаете с чего начать, приглашаем вас на плетение маскировочных сетей", - отметили власти Усинска.