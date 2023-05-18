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Омские волонтеры плетут для бойцов СВО маскировочные сети и костюмы
Омские волонтеры плетут для бойцов СВО маскировочные сети и костюмы - РИА Новости, 18.05.2023
Омские волонтеры плетут для бойцов СВО маскировочные сети и костюмы
Волонтёры из группы "аZOVoСети" плетут для бойцов СВО маскировочные сети, говорится в Telegram-канале "Народный Фронт I Омская область". РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:53
2023-05-18T15:53
2023-05-18T15:53
надежные люди
омская область
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ОМСК, 18 мая - РИА Новости. Волонтёры из группы "аZOVoСети" плетут для бойцов СВО маскировочные сети, говорится в Telegram-канале "Народный Фронт I Омская область". Сейчас в группе работают 89 мастериц. За это время научились плести сети, нашлемники, а также маскировочные костюмы "кикимора" и "леший". Помимо этого, волонтеры делают для бойцов сухой душ и окопные свечи. Начало этой работе дали Наталья Герр и Ольга Билькевич. "В феврале 2023-го средства на первую партию масксетей помогли собрать прихожане храма святого Великомученика Георгия Победоносца. Закупили ткани и начали работу. Местный предприниматель выделила большое помещение, кто-то помог с установкой деревянных каркасов. Специально для девчонок сделали механический станок для резки лент", - говорится в сообщении. Девушки признаются, что очень надуются, что их работа поможет военным и укроет их на фронте.
https://ria.ru/20230518/pomosch-1872645502.html
омская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область
Надежные люди, Омская область
Омские волонтеры плетут для бойцов СВО маскировочные сети и костюмы
Омские волонтеры из группы "аZOVoСети" плетут для бойцов СВО маскировочные сети и костюмы
ОМСК, 18 мая - РИА Новости.
Волонтёры из группы "аZOVoСети" плетут для бойцов СВО маскировочные сети, говорится в Telegram-канале "Народный Фронт I Омская область
".
Сейчас в группе работают 89 мастериц. За это время научились плести сети, нашлемники, а также маскировочные костюмы "кикимора" и "леший". Помимо этого, волонтеры делают для бойцов сухой душ и окопные свечи. Начало этой работе дали Наталья Герр и Ольга Билькевич.
"В феврале 2023-го средства на первую партию масксетей помогли собрать прихожане храма святого Великомученика Георгия Победоносца. Закупили ткани и начали работу. Местный предприниматель выделила большое помещение, кто-то помог с установкой деревянных каркасов. Специально для девчонок сделали механический станок для резки лент", - говорится в сообщении.
Девушки признаются, что очень надуются, что их работа поможет военным и укроет их на фронте.
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