США выразили заинтересованность в сближении с Сербией
Советник Госдепа Шолле: США хотят сблизиться с Сербией, чтобы отвести ее от влияния России
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США заинтересованы в сближении с Сербией, чтобы отвести ее от российского влияния, сказал на слушаниях в сенате советник госдепартамента США Дерек Шолле.
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"В наших интересах сделать так, чтобы Сербия сблизилась с США, и исключить российскую коррупцию", - заявил представитель госдепартамента на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.
По его словам, США тесно взаимодействуют с европейскими союзниками для обеспечения возможности расширения ЕС за счет стран Западных Балкан, "но страны Западных Балкан должны проводить необходимые реформы, чтобы соответствовать условиям членства в (ЕС - ред.)".
"Мы помогаем им создавать возможности для борьбы с коррупцией и дезинформацией, которая делает регион более подверженным злонамеренному влиянию...", - сказал Шолле. По его словам, "будущее Западных Балкан является приоритетом для США", при этом зависимость региона от российских энергоносителей - "одна из самых больших проблем" для Вашингтона.
Ранее в мае президент Сербии Александр Вучич признался, что каждый представитель коллективного Запада при встрече по любому вопросу с руководством Сербии сразу вне зависимости от темы разговора требует ввести санкции в отношении России. Он добавлял, что хотя и не давал обещания не поддерживать санкции Запада в отношении России, но официальному Белграду удается соблюдать решения своего Совета национальной безопасности от марта 2022 года и не вводить ограничительные меры, несмотря на все заявления и ожидания политических оппонентов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.