https://ria.ru/20230518/senatory-1872616992.html

Госдума разрешила регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда

Госдума разрешила регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда - РИА Новости, 18.05.2023

Госдума разрешила регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда

Госдума приняла в третьем и заключительном чтении закон регламентирующий проведение выборов, а также позволяющий регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:16

2023-05-18T13:16

2023-05-18T13:23

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума приняла в третьем и заключительном чтении закон регламентирующий проведение выборов, а также позволяющий регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда и вводящий ряд других норм.В соответствии с текстом поправок, авторами которых в том числе являются сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, изменения планируется внести в том числе в законы об основных гарантиях избирательных прав, а также в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы.Выборы в военное положениеПо нововведениям, главы регионов при военном положении предлагают ЦИК провести выборы не позднее чем за 90 дней до их начала.В соответствии с текстом поправок, внесенных ранее в законопроект, высшее должностное лицо субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта.Также предполагается согласовывать с силовыми ведомствами проведение выборов перед окончательным их назначением, говорится в пояснительных материалах к законопроекту. Это необходимо в случае, если существует опасность для проведения события. Если опасность перестает существовать, то процесс подготовки к выборам возобновляется.Досрочный отзыв сенатораДума, кроме того, одобрила поправку о возможности досрочного отзыва сенатора РФ - представителя от субъекта с должности по представлению губернатора."Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта Российской Федерации может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации", - сообщается в тексте одобренной поправки.Запрет агитации на заблокированных сайтахТакже законопроект предусматривает изменение статьи 56 закона о гарантиях избирательных прав граждан."Не допускается проведение кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума с использованием информационных ресурсов, в том числе сайтов в сети "Интернет", доступ к которым ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи", - отмечается в тексте поправки.Данная норма, как и все основные, были внесены поправками при рассмотрении законопроекта во втором чтении.Участки за пределами регионовПо решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, организующей подготовку и проведение выборов, для голосования избирателей могут образовываться избирательные участки за пределами территории субъекта РФ, где такие избиратели обладают активным избирательным правом.Особенности образования указанных избирательных участков, формирования участковых избирательных комиссий на данных участках (возложения полномочий участковых избирательных комиссий данных участков на участковые избирательные комиссии, сформированные в иных субъектах Российской Федерации), составления списков избирателей, составления протоколов об итогах голосования (формирования данных об итогах такого голосования), обработки итогов голосования, определения результатов выборов, а также иные особенности подготовки и проведения голосования, в том числе досрочного голосования, на указанных избирательных участках устанавливаются ЦИК РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

госдума рф, политика, россия, совет федерации рф