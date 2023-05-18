Рейтинг@Mail.ru
Госдума разрешила регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 18.05.2023 (обновлено: 13:23 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/senatory-1872616992.html
Госдума разрешила регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда
Госдума разрешила регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда - РИА Новости, 18.05.2023
Госдума разрешила регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда
Госдума приняла в третьем и заключительном чтении закон регламентирующий проведение выборов, а также позволяющий регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:16
2023-05-18T13:23
госдума рф
политика
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума приняла в третьем и заключительном чтении закон регламентирующий проведение выборов, а также позволяющий регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда и вводящий ряд других норм.В соответствии с текстом поправок, авторами которых в том числе являются сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, изменения планируется внести в том числе в законы об основных гарантиях избирательных прав, а также в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы.Выборы в военное положениеПо нововведениям, главы регионов при военном положении предлагают ЦИК провести выборы не позднее чем за 90 дней до их начала.В соответствии с текстом поправок, внесенных ранее в законопроект, высшее должностное лицо субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта.Также предполагается согласовывать с силовыми ведомствами проведение выборов перед окончательным их назначением, говорится в пояснительных материалах к законопроекту. Это необходимо в случае, если существует опасность для проведения события. Если опасность перестает существовать, то процесс подготовки к выборам возобновляется.Досрочный отзыв сенатораДума, кроме того, одобрила поправку о возможности досрочного отзыва сенатора РФ - представителя от субъекта с должности по представлению губернатора."Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта Российской Федерации может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации", - сообщается в тексте одобренной поправки.Запрет агитации на заблокированных сайтахТакже законопроект предусматривает изменение статьи 56 закона о гарантиях избирательных прав граждан."Не допускается проведение кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума с использованием информационных ресурсов, в том числе сайтов в сети "Интернет", доступ к которым ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи", - отмечается в тексте поправки.Данная норма, как и все основные, были внесены поправками при рассмотрении законопроекта во втором чтении.Участки за пределами регионовПо решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, организующей подготовку и проведение выборов, для голосования избирателей могут образовываться избирательные участки за пределами территории субъекта РФ, где такие избиратели обладают активным избирательным правом.Особенности образования указанных избирательных участков, формирования участковых избирательных комиссий на данных участках (возложения полномочий участковых избирательных комиссий данных участков на участковые избирательные комиссии, сформированные в иных субъектах Российской Федерации), составления списков избирателей, составления протоколов об итогах голосования (формирования данных об итогах такого голосования), обработки итогов голосования, определения результатов выборов, а также иные особенности подготовки и проведения голосования, в том числе досрочного голосования, на указанных избирательных участках устанавливаются ЦИК РФ.
https://ria.ru/20230515/vybory-1871889760.html
https://ria.ru/20230516/popravki-1872183651.html
https://ria.ru/20230512/golosovanie-1871278488.html
https://ria.ru/20230517/logotip-1872329787.html
https://ria.ru/20230424/vmeshatelstvo-1867320342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, политика, россия, совет федерации рф
Госдума РФ, Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Госдума разрешила регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда

Госдума приняла закон, позволяющий регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума приняла в третьем и заключительном чтении закон регламентирующий проведение выборов, а также позволяющий регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда и вводящий ряд других норм.
В соответствии с текстом поправок, авторами которых в том числе являются сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, изменения планируется внести в том числе в законы об основных гарантиях избирательных прав, а также в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы.
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Запорожской области отчитались о готовности к предстоящим выборам
15 мая, 14:52

Выборы в военное положение

По нововведениям, главы регионов при военном положении предлагают ЦИК провести выборы не позднее чем за 90 дней до их начала.
В соответствии с текстом поправок, внесенных ранее в законопроект, высшее должностное лицо субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта.
Также предполагается согласовывать с силовыми ведомствами проведение выборов перед окончательным их назначением, говорится в пояснительных материалах к законопроекту. Это необходимо в случае, если существует опасность для проведения события. Если опасность перестает существовать, то процесс подготовки к выборам возобновляется.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением
16 мая, 15:58

Досрочный отзыв сенатора

Дума, кроме того, одобрила поправку о возможности досрочного отзыва сенатора РФ - представителя от субъекта с должности по представлению губернатора.
"Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта Российской Федерации может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации", - сообщается в тексте одобренной поправки.
Избирательный участок в Твери - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Совфеде предложили ЦИКу вернуться к однодневному голосованию
12 мая, 13:15

Запрет агитации на заблокированных сайтах

Также законопроект предусматривает изменение статьи 56 закона о гарантиях избирательных прав граждан.
"Не допускается проведение кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума с использованием информационных ресурсов, в том числе сайтов в сети "Интернет", доступ к которым ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи", - отмечается в тексте поправки.
Данная норма, как и все основные, были внесены поправками при рассмотрении законопроекта во втором чтении.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года
17 мая, 11:12

Участки за пределами регионов

По решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, организующей подготовку и проведение выборов, для голосования избирателей могут образовываться избирательные участки за пределами территории субъекта РФ, где такие избиратели обладают активным избирательным правом.
Особенности образования указанных избирательных участков, формирования участковых избирательных комиссий на данных участках (возложения полномочий участковых избирательных комиссий данных участков на участковые избирательные комиссии, сформированные в иных субъектах Российской Федерации), составления списков избирателей, составления протоколов об итогах голосования (формирования данных об итогах такого голосования), обработки итогов голосования, определения результатов выборов, а также иные особенности подготовки и проведения голосования, в том числе досрочного голосования, на указанных избирательных участках устанавливаются ЦИК РФ.
Избиратель на выборах - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России
24 апреля, 12:57
 
Госдума РФПолитикаРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала