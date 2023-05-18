https://ria.ru/20230518/sedokova-1872566148.html

Тяжелая болезнь до неузнаваемости изменила внешность экс-солистки "ВИА Гры"

Тяжелая болезнь до неузнаваемости изменила внешность экс-солистки "ВИА Гры" - РИА Новости, 18.05.2023

Тяжелая болезнь до неузнаваемости изменила внешность экс-солистки "ВИА Гры"

Изменившаяся до неузнаваемости певица Анна Седокова показала в своей соцсети последствия хронической крапивницы. На фотографии она появилась с опухшим лицом и... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:53

2023-05-18T11:53

2023-05-18T12:07

шоубиз

анна седокова

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Изменившаяся до неузнаваемости певица Анна Седокова показала в своей соцсети последствия хронической крапивницы. На фотографии она появилась с опухшим лицом и красными пятнами на ногах. Она добавила, что лечение не помогло ей справиться с проблемой. Анна Седокова страдает от хронической крапивницы много лет. Осенью она рассказала, что вынуждена покупать лекарство стоимостью около тысячи долларов, чтобы побороть болезнь. Однако дорогостоящие инъекции имеют побочный эффект: негативно влияют на иммунитет.

https://ria.ru/20230428/gubin-1868254344.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анна седокова, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса