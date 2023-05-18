Рейтинг@Mail.ru
Тяжелая болезнь до неузнаваемости изменила внешность экс-солистки "ВИА Гры" - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:53 18.05.2023 (обновлено: 12:07 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/sedokova-1872566148.html
Тяжелая болезнь до неузнаваемости изменила внешность экс-солистки "ВИА Гры"
Тяжелая болезнь до неузнаваемости изменила внешность экс-солистки "ВИА Гры" - РИА Новости, 18.05.2023
Тяжелая болезнь до неузнаваемости изменила внешность экс-солистки "ВИА Гры"
Изменившаяся до неузнаваемости певица Анна Седокова показала в своей соцсети последствия хронической крапивницы. На фотографии она появилась с опухшим лицом и... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:53
2023-05-18T12:07
шоубиз
анна седокова
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871053874_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_e385ec8b0f2f4ab358c16b334e5cea34.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Изменившаяся до неузнаваемости певица Анна Седокова показала в своей соцсети последствия хронической крапивницы. На фотографии она появилась с опухшим лицом и красными пятнами на ногах. Она добавила, что лечение не помогло ей справиться с проблемой. Анна Седокова страдает от хронической крапивницы много лет. Осенью она рассказала, что вынуждена покупать лекарство стоимостью около тысячи долларов, чтобы побороть болезнь. Однако дорогостоящие инъекции имеют побочный эффект: негативно влияют на иммунитет.
https://ria.ru/20230428/gubin-1868254344.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871053874_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a77e459392212dbbdc8325d748d9fe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анна седокова, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Анна Седокова, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Тяжелая болезнь до неузнаваемости изменила внешность экс-солистки "ВИА Гры"

Певица Анна Седокова изменилась до неузнаваемости из-за хронической крапивницы

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова перед премьерой фильма в кинотеатре "Москва"
Певица Анна Седокова перед премьерой фильма в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Изменившаяся до неузнаваемости певица Анна Седокова показала в своей соцсети последствия хронической крапивницы. На фотографии она появилась с опухшим лицом и красными пятнами на ногах.
© @annasedokovaКадр видео, опубликованного Анной Седоковой
Кадр видео, опубликованного Анной Седоковой
© @annasedokova
Кадр видео, опубликованного Анной Седоковой
«
"Я ненавижу эту болезнь, и что она делает со мной. Как из красивой женщины превращаешься в Шрека. Ненавижу, какой слабой я становлюсь. Как опухает все лицо и тело. Кажется, ты весишь 100 тонн", – подписала снимок Седокова.
Она добавила, что лечение не помогло ей справиться с проблемой.
«
"Я пробовала принять, понять, жить, лечить, медитировать, сдавать тысячи анализов, слушать мнение десятка докторов, работать с психосоматикой. Но у меня не получилось", – пожаловалась знаменитость.
Анна Седокова страдает от хронической крапивницы много лет. Осенью она рассказала, что вынуждена покупать лекарство стоимостью около тысячи долларов, чтобы побороть болезнь. Однако дорогостоящие инъекции имеют побочный эффект: негативно влияют на иммунитет.
Андрей Губин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
"Боюсь умереть": живущий затворником Губин рассказал о своем здоровье
28 апреля, 03:19
 
ШоубизАнна СедоковаЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала