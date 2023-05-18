Тяжелая болезнь до неузнаваемости изменила внешность экс-солистки "ВИА Гры"
Певица Анна Седокова изменилась до неузнаваемости из-за хронической крапивницы
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова перед премьерой фильма в кинотеатре "Москва"
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Изменившаяся до неузнаваемости певица Анна Седокова показала в своей соцсети последствия хронической крапивницы. На фотографии она появилась с опухшим лицом и красными пятнами на ногах.
© @annasedokovaКадр видео, опубликованного Анной Седоковой
© @annasedokova
Кадр видео, опубликованного Анной Седоковой
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"Я ненавижу эту болезнь, и что она делает со мной. Как из красивой женщины превращаешься в Шрека. Ненавижу, какой слабой я становлюсь. Как опухает все лицо и тело. Кажется, ты весишь 100 тонн", – подписала снимок Седокова.
Она добавила, что лечение не помогло ей справиться с проблемой.
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"Я пробовала принять, понять, жить, лечить, медитировать, сдавать тысячи анализов, слушать мнение десятка докторов, работать с психосоматикой. Но у меня не получилось", – пожаловалась знаменитость.
Анна Седокова страдает от хронической крапивницы много лет. Осенью она рассказала, что вынуждена покупать лекарство стоимостью около тысячи долларов, чтобы побороть болезнь. Однако дорогостоящие инъекции имеют побочный эффект: негативно влияют на иммунитет.