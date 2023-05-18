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Посол Украины: зерновая сделка не включает выполнение требований России - РИА Новости, 18.05.2023
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20:33 18.05.2023 (обновлено: 20:57 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872760974.html
Посол Украины: зерновая сделка не включает выполнение требований России
Посол Украины: зерновая сделка не включает выполнение требований России - РИА Новости, 18.05.2023
Посол Украины: зерновая сделка не включает выполнение требований России
Зерновая сделка не предусматривает выполнения требований России, утверждает украинский посол в Турции Василий Боднар. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:33
2023-05-18T20:57
экономика
россия
украина
оон
василий боднар
турция
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Зерновая сделка не предусматривает выполнения требований России, утверждает украинский посол в Турции Василий Боднар.Дипломат заявил на пресс-конференции, что в соглашении прописаны механизмы, с помощью которых будет работать коридор для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов на международные рынки.Поднимаемые Россией вопросы, например, работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и снятие санкций с банков и организаций, занимающихся торговлей зерном и удобрениями, обсуждаются, добавил Боднар. Посол Украины в Анкаре также выразил мнение, что зерновая инициатива должна работать отдельно.Сегодня в российском МИД предупредили, что Москва не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат в течение двух месяцев. Ведомство уточнило, что среди основных задач:Договор, который 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.
https://ria.ru/20230518/ssha-1872527324.html
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экономика, россия, украина, оон, василий боднар, турция, сергей лавров, в мире, зерновая сделка, россельхозбанк, swift
Экономика, Россия, Украина, ООН, Василий Боднар, Турция, Сергей Лавров, В мире, Зерновая сделка, Россельхозбанк, SWIFT
Посол Украины: зерновая сделка не включает выполнение требований России

Посол Украины в Турции Боднар заявил, что зерновая сделка не учитывает требования Москвы

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Турции Василий Боднар
Посол Украины в Турции Василий Боднар - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : МЗС України
Посол Украины в Турции Василий Боднар. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Зерновая сделка не предусматривает выполнения требований России, утверждает украинский посол в Турции Василий Боднар.
Дипломат заявил на пресс-конференции, что в соглашении прописаны механизмы, с помощью которых будет работать коридор для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов на международные рынки.
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Поднимаемые Россией вопросы, например, работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и снятие санкций с банков и организаций, занимающихся торговлей зерном и удобрениями, обсуждаются, добавил Боднар.
Посол Украины в Анкаре также выразил мнение, что зерновая инициатива должна работать отдельно.
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Сегодня в российском МИД предупредили, что Москва не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат в течение двух месяцев. Ведомство уточнило, что среди основных задач:
  • переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;
  • поставка запчастей;
  • разблокирование транспортной логистики и страхования;
  • реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса";
  • разморозка активов российских компаний.
Договор, который 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.
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ЭкономикаРоссияУкраинаООНВасилий БоднарТурцияСергей ЛавровВ миреЗерновая сделкаРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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