https://ria.ru/20230518/sdelka-1872760974.html

Посол Украины: зерновая сделка не включает выполнение требований России

Посол Украины: зерновая сделка не включает выполнение требований России - РИА Новости, 18.05.2023

Посол Украины: зерновая сделка не включает выполнение требований России

Зерновая сделка не предусматривает выполнения требований России, утверждает украинский посол в Турции Василий Боднар. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:33

2023-05-18T20:33

2023-05-18T20:57

экономика

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василий боднар

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Зерновая сделка не предусматривает выполнения требований России, утверждает украинский посол в Турции Василий Боднар.Дипломат заявил на пресс-конференции, что в соглашении прописаны механизмы, с помощью которых будет работать коридор для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов на международные рынки.Поднимаемые Россией вопросы, например, работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и снятие санкций с банков и организаций, занимающихся торговлей зерном и удобрениями, обсуждаются, добавил Боднар. Посол Украины в Анкаре также выразил мнение, что зерновая инициатива должна работать отдельно.Сегодня в российском МИД предупредили, что Москва не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат в течение двух месяцев. Ведомство уточнило, что среди основных задач:Договор, который 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.

https://ria.ru/20230518/ssha-1872527324.html

https://ria.ru/20230517/sdelka-1872467339.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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