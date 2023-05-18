МИД назвал условия действия зерновой сделки
В МИД России подтвердили продление зерновой сделки до 17 июля без каких-либо изменений
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат, заявили в Министерстве иностранных дел.
Там подчеркнули, что соглашение пролонгировали без каких-либо изменений. Это произошло прежде всего из-за обращений со стороны Турции. При этом в ведомстве указали на пять системных задач, которые нужно решить при реализации меморандума Россия — ООН. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, поставках запчастей, разблокировании транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода Тольятти — Одесса и разморозке активов российских компаний. Как отметили в МИД, сейчас прогресса по этим вопросам нет.
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"Без выполнения этих требований ни о каком расширении "черноморской инициативы" речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля", — заявили в ведомстве.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении "черноморской зерновой инициативы" на два месяца. Позднее эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле.
Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
В свою очередь, Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки.