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МИД назвал условия действия зерновой сделки - РИА Новости, 18.05.2023
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17:21 18.05.2023 (обновлено: 18:43 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872705948.html
МИД назвал условия действия зерновой сделки
МИД назвал условия действия зерновой сделки - РИА Новости, 18.05.2023
МИД назвал условия действия зерновой сделки
Россия не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат, заявили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:21
2023-05-18T18:43
россия
в мире
одесса
турция
владимир путин
оон
россельхозбанк
swift
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат, заявили в Министерстве иностранных дел.Там подчеркнули, что соглашение пролонгировали без каких-либо изменений. Это произошло прежде всего из-за обращений со стороны Турции. При этом в ведомстве указали на пять системных задач, которые нужно решить при реализации меморандума Россия — ООН. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, поставках запчастей, разблокировании транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода Тольятти — Одесса и разморозке активов российских компаний. Как отметили в МИД, сейчас прогресса по этим вопросам нет.Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении "черноморской зерновой инициативы" на два месяца. Позднее эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле. Договор, который 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.В свою очередь, Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872467339.html
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872632107.html
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россия, в мире, одесса, турция, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, экономика
Россия, В мире, Одесса, Турция, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, Экономика
МИД назвал условия действия зерновой сделки

В МИД России подтвердили продление зерновой сделки до 17 июля без каких-либо изменений

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат, заявили в Министерстве иностранных дел.
Там подчеркнули, что соглашение пролонгировали без каких-либо изменений. Это произошло прежде всего из-за обращений со стороны Турции. При этом в ведомстве указали на пять системных задач, которые нужно решить при реализации меморандума Россия — ООН. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, поставках запчастей, разблокировании транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода ТольяттиОдесса и разморозке активов российских компаний. Как отметили в МИД, сейчас прогресса по этим вопросам нет.
«
"Без выполнения этих требований ни о каком расширении "черноморской инициативы" речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля", — заявили в ведомстве.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении "черноморской зерновой инициативы" на два месяца. Позднее эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле.
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Договор, который 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
В свою очередь, Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки.
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РоссияВ миреОдессаТурцияВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделкаЭкономика
 
 
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