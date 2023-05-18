https://ria.ru/20230518/sdelka-1872705948.html

МИД назвал условия действия зерновой сделки

МИД назвал условия действия зерновой сделки - РИА Новости, 18.05.2023

МИД назвал условия действия зерновой сделки

Россия не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат, заявили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:21

2023-05-18T17:21

2023-05-18T18:43

россия

в мире

одесса

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владимир путин

оон

россельхозбанк

swift

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат, заявили в Министерстве иностранных дел.Там подчеркнули, что соглашение пролонгировали без каких-либо изменений. Это произошло прежде всего из-за обращений со стороны Турции. При этом в ведомстве указали на пять системных задач, которые нужно решить при реализации меморандума Россия — ООН. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, поставках запчастей, разблокировании транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода Тольятти — Одесса и разморозке активов российских компаний. Как отметили в МИД, сейчас прогресса по этим вопросам нет.Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении "черноморской зерновой инициативы" на два месяца. Позднее эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле. Договор, который 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.В свою очередь, Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230517/sdelka-1872467339.html

https://ria.ru/20230518/sdelka-1872632107.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, одесса, турция, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, экономика