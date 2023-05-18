В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца
Представитель Кремля Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зерновая сделка будет продлена на два месяца, есть "относительный результат" на переговорах, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.