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В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца - РИА Новости, 18.05.2023
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12:08 18.05.2023 (обновлено: 12:48 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872590650.html
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца - РИА Новости, 18.05.2023
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца
Зерновая сделка будет продлена на два месяца, есть "относительный результат" на переговорах, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:08
2023-05-18T12:48
экономика
зерновая сделка
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зерновая сделка будет продлена на два месяца, есть "относительный результат" на переговорах, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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экономика, зерновая сделка, россия, дмитрий песков
Экономика, Зерновая сделка, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

Представитель Кремля Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зерновая сделка будет продлена на два месяца, есть "относительный результат" на переговорах, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной продолжить эту черноморскую сделку, так называемую, сроком на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН", - сказал Песков журналистам.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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