https://ria.ru/20230518/sdelka-1872590650.html

В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца - РИА Новости, 18.05.2023

В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

Зерновая сделка будет продлена на два месяца, есть "относительный результат" на переговорах, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:08

2023-05-18T12:08

2023-05-18T12:48

экономика

зерновая сделка

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зерновая сделка будет продлена на два месяца, есть "относительный результат" на переговорах, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230518/ssha-1872527324.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, зерновая сделка, россия, дмитрий песков