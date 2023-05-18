https://ria.ru/20230518/sdelka-1872547007.html

Продление зерновой сделки необходимо, считает американский инвестор

Продление зерновой сделки необходимо, считает американский инвестор - РИА Новости, 18.05.2023

Продление зерновой сделки необходимо, считает американский инвестор

Продление черноморской зерновой инициативы является жизненно необходимым, хотя сейчас это соглашение является не очень эффективным из-за его обхода отдельными... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:31

2023-05-18T09:31

2023-05-18T09:31

экономика

россия

джим роджерс

зерновая сделка

сша

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Продление черноморской зерновой инициативы является жизненно необходимым, хотя сейчас это соглашение является не очень эффективным из-за его обхода отдельными игроками, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости. "Да, но люди нашли способ обходить ее. Сейчас это не очень эффективное соглашение", - сообщил он на вопрос, считает ли продление зерновой сделки жизненно необходимым. По мнению Роджерса, когда одни "заключают подобные соглашения, другие находят способы обойти их". "Можно заработать много денег, если научиться обходить соглашения, если найти возможность выйти на черный рынок", - отметил инвестор. При этом он подчеркнул, что в настоящее время по всему миру поставки зерна находятся в состоянии стресса, а конфликт на Украине только усугубляет ситуацию. Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230517/sdelka-1872477041.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, джим роджерс, зерновая сделка, сша