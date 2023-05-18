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Продление зерновой сделки необходимо, считает американский инвестор - РИА Новости, 18.05.2023
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09:31 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872547007.html
Продление зерновой сделки необходимо, считает американский инвестор
Продление зерновой сделки необходимо, считает американский инвестор - РИА Новости, 18.05.2023
Продление зерновой сделки необходимо, считает американский инвестор
Продление черноморской зерновой инициативы является жизненно необходимым, хотя сейчас это соглашение является не очень эффективным из-за его обхода отдельными... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:31
2023-05-18T09:31
экономика
россия
джим роджерс
зерновая сделка
сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Продление черноморской зерновой инициативы является жизненно необходимым, хотя сейчас это соглашение является не очень эффективным из-за его обхода отдельными игроками, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости. "Да, но люди нашли способ обходить ее. Сейчас это не очень эффективное соглашение", - сообщил он на вопрос, считает ли продление зерновой сделки жизненно необходимым. По мнению Роджерса, когда одни "заключают подобные соглашения, другие находят способы обойти их". "Можно заработать много денег, если научиться обходить соглашения, если найти возможность выйти на черный рынок", - отметил инвестор. При этом он подчеркнул, что в настоящее время по всему миру поставки зерна находятся в состоянии стресса, а конфликт на Украине только усугубляет ситуацию. Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872477041.html
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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экономика, россия, джим роджерс, зерновая сделка, сша
Экономика, Россия, Джим Роджерс, Зерновая сделка, США
Продление зерновой сделки необходимо, считает американский инвестор

Инвестор Роджерс: продление зерновой сделки необходимо, хотя она не очень эффективна

© AP Photo / Gideon MaunduРазгрузка зерна с сухогруза Eaubonne в порту Момбаса, Кения
Разгрузка зерна с сухогруза Eaubonne в порту Момбаса, Кения - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Gideon Maundu
Разгрузка зерна с сухогруза Eaubonne в порту Момбаса, Кения. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Продление черноморской зерновой инициативы является жизненно необходимым, хотя сейчас это соглашение является не очень эффективным из-за его обхода отдельными игроками, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости.
"Да, но люди нашли способ обходить ее. Сейчас это не очень эффективное соглашение", - сообщил он на вопрос, считает ли продление зерновой сделки жизненно необходимым.
По мнению Роджерса, когда одни "заключают подобные соглашения, другие находят способы обойти их".
"Можно заработать много денег, если научиться обходить соглашения, если найти возможность выйти на черный рынок", - отметил инвестор.
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ООН прокомментировала продление зерновой сделки
Вчера, 19:08
При этом он подчеркнул, что в настоящее время по всему миру поставки зерна находятся в состоянии стресса, а конфликт на Украине только усугубляет ситуацию.
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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Зерновая сделка
Вчера, 17:10
 
ЭкономикаРоссияДжим РоджерсЗерновая сделкаСША
 
 
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