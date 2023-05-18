https://ria.ru/20230518/sapery-1872724720.html

В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России

В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России - РИА Новости, 18.05.2023

В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России

Два сапера центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России погибли в четверг при разминировании в ДНР, глава ведомства Александр... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:01

2023-05-18T18:01

2023-05-18T18:38

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два сапера центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России погибли в четверг при разминировании в ДНР, глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших саперов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.В ведомстве добавили, что саперы проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи. Оба офицера имели огромный опыт разминирования, неоднократно выезжали в ДНР и ЛНР для выполнения служебных задач.По данным МЧС РФ, Илья Глоба обезвредил более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов, а Олег Сергеенко - свыше 2 тысяч боеприпасов. За время службы в МЧС России награждены государственными и ведомственными наградами."Коллеги уважали их за решительность, целеустремленность и личную порядочность. От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким, героически погибших спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова.

https://ria.ru/20230511/prigovor-1871001478.html

россия

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, александр куренков (мчс)