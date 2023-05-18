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В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 18.05.2023 (обновлено: 18:38 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/sapery-1872724720.html
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России - РИА Новости, 18.05.2023
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России
Два сапера центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России погибли в четверг при разминировании в ДНР, глава ведомства Александр... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:01
2023-05-18T18:38
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два сапера центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России погибли в четверг при разминировании в ДНР, глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших саперов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.В ведомстве добавили, что саперы проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи. Оба офицера имели огромный опыт разминирования, неоднократно выезжали в ДНР и ЛНР для выполнения служебных задач.По данным МЧС РФ, Илья Глоба обезвредил более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов, а Олег Сергеенко - свыше 2 тысяч боеприпасов. За время службы в МЧС России награждены государственными и ведомственными наградами."Коллеги уважали их за решительность, целеустремленность и личную порядочность. От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким, героически погибших спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова.
https://ria.ru/20230511/prigovor-1871001478.html
россия
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, александр куренков (мчс)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Александр Куренков (МЧС)
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России

В ДНР при разминировании погибли два сапера центра "Лидер" МЧС России

© Фото : МЧС РоссииПогибшие саперы МЧС старший лейтенант Илья Глоба и лейтенант Олег Сергеенко
Погибшие саперы МЧС старший лейтенант Илья Глоба и лейтенант Олег Сергеенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : МЧС России
Погибшие саперы МЧС старший лейтенант Илья Глоба и лейтенант Олег Сергеенко
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два сапера центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России погибли в четверг при разминировании в ДНР, глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших саперов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"Восемнадцатого мая при выполнении работ по разминированию территорий ДНР трагически погибли саперы центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" старший лейтенант Илья Глоба и лейтенант Олег Сергеенко", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что саперы проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи. Оба офицера имели огромный опыт разминирования, неоднократно выезжали в ДНР и ЛНР для выполнения служебных задач.
По данным МЧС РФ, Илья Глоба обезвредил более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов, а Олег Сергеенко - свыше 2 тысяч боеприпасов. За время службы в МЧС России награждены государственными и ведомственными наградами.
"Коллеги уважали их за решительность, целеустремленность и личную порядочность. От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким, героически погибших спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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