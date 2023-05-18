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США объявили о составе нового пакета санкций против России - РИА Новости, 19.05.2023
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23:09 18.05.2023 (обновлено: 00:02 19.05.2023)
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872780442.html
США объявили о составе нового пакета санкций против России
США объявили о составе нового пакета санкций против России - РИА Новости, 19.05.2023
США объявили о составе нового пакета санкций против России
В новый пакет антироссийских санкций США войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов, экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и других... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-18T23:09
2023-05-19T00:02
россия
сша
санкции в отношении россии
g7
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. В новый пакет антироссийских санкций США войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов, экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран, сообщил накануне саммита лидеров G7 высокопоставленный представитель администрации США. Он отказался привести подробности, сообщив, что “будут объявлены санкции в отношении 300 лиц, предприятий, судов и самолетов”, а также “ограничение в получении экспортных товаров из США в отношении почти 70 компаний из России и третьих стран”. Он отметил, что новые ограничения коснутся в том числе компаний, задействованных в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии. “Это (новые санкции - ред.) будет значительным усилием, которое существенно ограничит доступ России к товарам, необходимым для поддержания боевых возможностей”, - сказал представитель администрации США. Саммит G7 начнется в Японии 19 мая. Анонсировалось, что одной из ключевых тем на нем станет ситуация на Украине. В РФ ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230505/dollar-1869823163.html
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872540964.html
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россия, сша, санкции в отношении россии, g7, в мире, экономика
Россия, США, Санкции в отношении России, G7, В мире, Экономика
США объявили о составе нового пакета санкций против России

В новый пакет санкций США против России включат около 300 компаний, судов и самолетов

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. В новый пакет антироссийских санкций США войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов, экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран, сообщил накануне саммита лидеров G7 высокопоставленный представитель администрации США.
«
"Соединенные Штаты объявят существенный пакет (санкций - ред.), мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России были еще труднее поддерживать свою военную машину”, - сказал представитель администрации.
Он отказался привести подробности, сообщив, что “будут объявлены санкции в отношении 300 лиц, предприятий, судов и самолетов”, а также “ограничение в получении экспортных товаров из США в отношении почти 70 компаний из России и третьих стран”. Он отметил, что новые ограничения коснутся в том числе компаний, задействованных в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.
“Это (новые санкции - ред.) будет значительным усилием, которое существенно ограничит доступ России к товарам, необходимым для поддержания боевых возможностей”, - сказал представитель администрации США.
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Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар, заявил Небензя
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Саммит G7 начнется в Японии 19 мая. Анонсировалось, что одной из ключевых тем на нем станет ситуация на Украине.
В РФ ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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