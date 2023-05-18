https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html

В Грузии оценили последствия введения антироссийских санкций

В Грузии оценили последствия введения антироссийских санкций - РИА Новости, 18.05.2023

В Грузии оценили последствия введения антироссийских санкций

Грузия пострадает с экономической и военной точки зрения, если введет санкции против России, считает вице-спикер парламента Гия Вольский. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:05

2023-05-18T14:05

2023-05-18T14:05

россия

грузия

москва

гия вольский

владимир путин

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ТБИЛИСИ, 18 мая - РИА Новости. Грузия пострадает с экономической и военной точки зрения, если введет санкции против России, считает вице-спикер парламента Гия Вольский. Об этом он заявил в ответ на призывы оппонентов отказаться от прямого авиасообщения с Россией. "Нас принуждают перейти к санкционному режиму, хотя Грузия пострадает с экономической точки зрения, и есть опасность, что она пострадает и с военной точки зрения. Я имею в виду агрессию и перемещение границ… У России много ресурсов, чтобы нанести ущерб, а в это время на нас давят, чтобы мы перешли в режим, который только навредит нам", - сказал Вольский журналистам. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Представители грузинской оппозиции планируют провести акцию протеста 19 мая - в день, когда будет осуществлен первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси.

https://ria.ru/20230511/garibashvili-1871103211.html

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россия, грузия, москва, гия вольский, владимир путин