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В Грузии оценили последствия введения антироссийских санкций - РИА Новости, 18.05.2023
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14:05 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html
В Грузии оценили последствия введения антироссийских санкций
В Грузии оценили последствия введения антироссийских санкций - РИА Новости, 18.05.2023
В Грузии оценили последствия введения антироссийских санкций
Грузия пострадает с экономической и военной точки зрения, если введет санкции против России, считает вице-спикер парламента Гия Вольский. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:05
2023-05-18T14:05
россия
грузия
москва
гия вольский
владимир путин
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ТБИЛИСИ, 18 мая - РИА Новости. Грузия пострадает с экономической и военной точки зрения, если введет санкции против России, считает вице-спикер парламента Гия Вольский. Об этом он заявил в ответ на призывы оппонентов отказаться от прямого авиасообщения с Россией. "Нас принуждают перейти к санкционному режиму, хотя Грузия пострадает с экономической точки зрения, и есть опасность, что она пострадает и с военной точки зрения. Я имею в виду агрессию и перемещение границ… У России много ресурсов, чтобы нанести ущерб, а в это время на нас давят, чтобы мы перешли в режим, который только навредит нам", - сказал Вольский журналистам. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Представители грузинской оппозиции планируют провести акцию протеста 19 мая - в день, когда будет осуществлен первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси.
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россия, грузия, москва, гия вольский, владимир путин
Россия, Грузия, Москва, Гия Вольский, Владимир Путин
В Грузии оценили последствия введения антироссийских санкций

Вице-спикер парламента Вольский: Грузия пострадает, если введет антироссийские санкции

© iStock.com / dimarikВид на центр Тбилиси, Грузия
Вид на центр Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© iStock.com / dimarik
Вид на центр Тбилиси, Грузия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 18 мая - РИА Новости. Грузия пострадает с экономической и военной точки зрения, если введет санкции против России, считает вице-спикер парламента Гия Вольский.
Об этом он заявил в ответ на призывы оппонентов отказаться от прямого авиасообщения с Россией.
"Нас принуждают перейти к санкционному режиму, хотя Грузия пострадает с экономической точки зрения, и есть опасность, что она пострадает и с военной точки зрения. Я имею в виду агрессию и перемещение границ… У России много ресурсов, чтобы нанести ущерб, а в это время на нас давят, чтобы мы перешли в режим, который только навредит нам", - сказал Вольский журналистам.
Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Представители грузинской оппозиции планируют провести акцию протеста 19 мая - в день, когда будет осуществлен первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси.
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