https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872555686.html

Источник: ЕС не обсуждает ограничения против российского атомного сектора

Источник: ЕС не обсуждает ограничения против российского атомного сектора - РИА Новости, 18.05.2023

Источник: ЕС не обсуждает ограничения против российского атомного сектора

В рамках нового, 11-го пакета санкций ЕС против России ограничения против атомного сектора не обсуждаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:32

2023-05-18T10:32

2023-05-18T11:00

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. В рамках нового, 11-го пакета санкций ЕС против России ограничения против атомного сектора не обсуждаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы снижаем зависимость от российской энергетики, в том числе от атомной. Но этот вопрос не присутствует в 11-м пакете санкций, так как мы считаем, что есть другие возможности достичь целей, помимо санкций. Мы видим, что государства ЕС предпринимают усилия для достижения большей независимости, чего не даст санкционный режим", - указал он.В частности, источник отметил, что Болгария и Финляндия принимают меры для дистанцирования от "Росатома"."Формально этого (российской атомной сферы – ред.) нет в 11-м пакете санкций, но в заявлении "Большой семерки" будет упоминание того, что мы стремимся к независимости во вопросе мирного атома", - добавил он.

https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872540964.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии