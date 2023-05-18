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Источник: ЕС не обсуждает ограничения против российского атомного сектора - РИА Новости, 18.05.2023
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10:32 18.05.2023 (обновлено: 11:00 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872555686.html
Источник: ЕС не обсуждает ограничения против российского атомного сектора
Источник: ЕС не обсуждает ограничения против российского атомного сектора - РИА Новости, 18.05.2023
Источник: ЕС не обсуждает ограничения против российского атомного сектора
В рамках нового, 11-го пакета санкций ЕС против России ограничения против атомного сектора не обсуждаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:32
2023-05-18T11:00
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. В рамках нового, 11-го пакета санкций ЕС против России ограничения против атомного сектора не обсуждаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы снижаем зависимость от российской энергетики, в том числе от атомной. Но этот вопрос не присутствует в 11-м пакете санкций, так как мы считаем, что есть другие возможности достичь целей, помимо санкций. Мы видим, что государства ЕС предпринимают усилия для достижения большей независимости, чего не даст санкционный режим", - указал он.В частности, источник отметил, что Болгария и Финляндия принимают меры для дистанцирования от "Росатома"."Формально этого (российской атомной сферы – ред.) нет в 11-м пакете санкций, но в заявлении "Большой семерки" будет упоминание того, что мы стремимся к независимости во вопросе мирного атома", - добавил он.
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872540964.html
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Источник: ЕС не обсуждает ограничения против российского атомного сектора

ЕС не обсуждает ограничения против атомного сектора России в рамках нового пакета санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. В рамках нового, 11-го пакета санкций ЕС против России ограничения против атомного сектора не обсуждаются, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы снижаем зависимость от российской энергетики, в том числе от атомной. Но этот вопрос не присутствует в 11-м пакете санкций, так как мы считаем, что есть другие возможности достичь целей, помимо санкций. Мы видим, что государства ЕС предпринимают усилия для достижения большей независимости, чего не даст санкционный режим", - указал он.
В частности, источник отметил, что Болгария и Финляндия принимают меры для дистанцирования от "Росатома".
"Формально этого (российской атомной сферы – ред.) нет в 11-м пакете санкций, но в заявлении "Большой семерки" будет упоминание того, что мы стремимся к независимости во вопросе мирного атома", - добавил он.
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