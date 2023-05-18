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СМИ: Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций - РИА Новости, 18.05.2023
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08:56 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872540964.html
СМИ: Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций
СМИ: Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций
Министерство финансов США наняло двух экономистов, которые займутся изучением возможных последствий вводимых санкций, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:56
2023-05-18T08:56
сша
россия
азия
джо байден
олег дерипаска
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министерство финансов США наняло двух экономистов, которые займутся изучением возможных последствий вводимых санкций, передает агентство Блумберг. "Минфин США нанял двух экономистов для изучения непредвиденных последствий санкций", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, подразделение по экономическому анализу санкций будет заниматься изучением сопутствующего ущерба от санкций до и после их введения, чтобы понять, есть ли необходимость в их корректировке. Главным экономистом по санкциям станет Рэйчел Лингаас, которая ранее работала экономистом в Международном валютном фонде. Ее заместителем будет Лина Бхатнагар, сотрудник министерства финансов, работавшая над политикой США в отношении Азии. Как отмечает агентство, минфин также ждет набор новых сотрудников. Как сообщается, некоторые исследователи утверждают, что санкциями злоупотребляют, ими трудно управлять и их почти невозможно отменить после их введения. Агентство Блумберг сообщало в сентябре, что минфин США ищет международного экономиста-наблюдателя - "гуру санкций", который поможет Вашингтону избежать экономических потрясений на фоне усиления санкционного давления на РФ. Согласно агентству, администрация президента США Джо Байдена хочет ограничить непредвиденные последствия от санкций на фоне их более частого введения. Критики санкций указывают на то, что частные компании начинают избегать юрисдикции, где есть хотя бы намек на санкционный риск. Отмечается, что "гуру санкций" должен помогать правительству избегать экономических шоков, подобных тому, с которым столкнулся мировой рынок алюминия в 2018 году в связи с введением санкций в отношении компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230517/sanktsii-1872499225.html
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сша, россия, азия, джо байден, олег дерипаска, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии
США, Россия, Азия, Джо Байден, Олег Дерипаска, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России
СМИ: Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций

СМИ: Минфин США нанял двух экономистов для изучения непредвиденных последствий санкций

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министерство финансов США наняло двух экономистов, которые займутся изучением возможных последствий вводимых санкций, передает агентство Блумберг.
"Минфин США нанял двух экономистов для изучения непредвиденных последствий санкций", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, подразделение по экономическому анализу санкций будет заниматься изучением сопутствующего ущерба от санкций до и после их введения, чтобы понять, есть ли необходимость в их корректировке.
Главным экономистом по санкциям станет Рэйчел Лингаас, которая ранее работала экономистом в Международном валютном фонде. Ее заместителем будет Лина Бхатнагар, сотрудник министерства финансов, работавшая над политикой США в отношении Азии. Как отмечает агентство, минфин также ждет набор новых сотрудников.
Как сообщается, некоторые исследователи утверждают, что санкциями злоупотребляют, ими трудно управлять и их почти невозможно отменить после их введения.
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
США планируют объявить о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7
Вчера, 21:35
Агентство Блумберг сообщало в сентябре, что минфин США ищет международного экономиста-наблюдателя - "гуру санкций", который поможет Вашингтону избежать экономических потрясений на фоне усиления санкционного давления на РФ. Согласно агентству, администрация президента США Джо Байдена хочет ограничить непредвиденные последствия от санкций на фоне их более частого введения. Критики санкций указывают на то, что частные компании начинают избегать юрисдикции, где есть хотя бы намек на санкционный риск. Отмечается, что "гуру санкций" должен помогать правительству избегать экономических шоков, подобных тому, с которым столкнулся мировой рынок алюминия в 2018 году в связи с введением санкций в отношении компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
СМИ: Евросоюз пока не увидел "света в конце туннеля" по новым санкциям
16 мая, 11:32
 
СШАРоссияАзияДжо БайденОлег ДерипаскаВладимир ПутинВ миреСанкции в отношении России
 
 
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