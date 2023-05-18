https://ria.ru/20230518/sammit-1872605628.html

Песков рассказал о присутствии на саммите G7 дружественных России стран

Песков рассказал о присутствии на саммите G7 дружественных России стран - РИА Новости, 18.05.2023

Песков рассказал о присутствии на саммите G7 дружественных России стран

Присутствие на саммите G7 в Японии дружественных РФ стран не вызывает опасений в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:49

2023-05-18T12:49

2023-05-18T12:49

в мире

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япония

дмитрий песков

g7

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Присутствие на саммите G7 в Японии дружественных РФ стран не вызывает опасений в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, не вызывает опасения. Конечно же, в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям каждой страны с любыми партнерами, но, конечно же, эти отношения ни коим образом не должны быть антиподом отношениям с нашей страной. Для нас важны те отношения, которые мы выстраиваем с нашими партнерами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли в Кремле опасение то, что на саммите G7 в Японии будут дружественные России страны. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая.

https://ria.ru/20230518/kitay-1872551733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, япония, дмитрий песков, g7