https://ria.ru/20230518/sammit-1872605628.html
Песков рассказал о присутствии на саммите G7 дружественных России стран
Песков рассказал о присутствии на саммите G7 дружественных России стран - РИА Новости, 18.05.2023
Песков рассказал о присутствии на саммите G7 дружественных России стран
Присутствие на саммите G7 в Японии дружественных РФ стран не вызывает опасений в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:49
2023-05-18T12:49
2023-05-18T12:49
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россия
япония
дмитрий песков
g7
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Присутствие на саммите G7 в Японии дружественных РФ стран не вызывает опасений в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, не вызывает опасения. Конечно же, в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям каждой страны с любыми партнерами, но, конечно же, эти отношения ни коим образом не должны быть антиподом отношениям с нашей страной. Для нас важны те отношения, которые мы выстраиваем с нашими партнерами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли в Кремле опасение то, что на саммите G7 в Японии будут дружественные России страны. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, дмитрий песков, g7
В мире, Россия, Япония, Дмитрий Песков, G7
Песков рассказал о присутствии на саммите G7 дружественных России стран
Песков: присутствие на саммите G7 дружественных России стран не вызывает опасений в Кремле
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Присутствие на саммите G7 в Японии дружественных РФ стран не вызывает опасений в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не вызывает опасения. Конечно же, в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям каждой страны с любыми партнерами, но, конечно же, эти отношения ни коим образом не должны быть антиподом отношениям с нашей страной. Для нас важны те отношения, которые мы выстраиваем с нашими партнерами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли в Кремле опасение то, что на саммите G7 в Японии будут дружественные России страны.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая.
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