https://ria.ru/20230518/sammit-1872554509.html

Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7

Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7 - РИА Новости, 18.05.2023

Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7

Президент США Джо Байден прибыл в японскую Хиросиму, где в пятницу стартует саммит лидеров стран "большой семерки", его сопровождает госсекретарь Энтони... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:25

2023-05-18T10:25

2023-05-18T12:58

в мире

хиросима (префектура)

g7

джо байден

энтони блинкен

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ХИРОСИМА (Япония), 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в японскую Хиросиму, где в пятницу стартует саммит лидеров стран "большой семерки", его сопровождает госсекретарь Энтони Блинкен.Как видно из трансляции организаторов, которая ведется из аэропорта, у трапа их встречал посол США в Японии Рам Эмануэль.Позже в четверг, как ожидается, пройдет двусторонняя встреча Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме.Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

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Варвара Скокшина

в мире, хиросима (префектура), g7, джо байден, энтони блинкен