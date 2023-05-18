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Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7 - РИА Новости, 18.05.2023
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10:25 18.05.2023 (обновлено: 12:58 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/sammit-1872554509.html
Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7
Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7 - РИА Новости, 18.05.2023
Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7
Президент США Джо Байден прибыл в японскую Хиросиму, где в пятницу стартует саммит лидеров стран "большой семерки", его сопровождает госсекретарь Энтони... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:25
2023-05-18T12:58
в мире
хиросима (префектура)
g7
джо байден
энтони блинкен
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ХИРОСИМА (Япония), 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в японскую Хиросиму, где в пятницу стартует саммит лидеров стран "большой семерки", его сопровождает госсекретарь Энтони Блинкен.Как видно из трансляции организаторов, которая ведется из аэропорта, у трапа их встречал посол США в Японии Рам Эмануэль.Позже в четверг, как ожидается, пройдет двусторонняя встреча Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме.Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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в мире, хиросима (префектура), g7, джо байден, энтони блинкен
В мире, Хиросима (префектура), G7, Джо Байден, Энтони Блинкен
Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7

Байден и Блинкен прибыли в Хиросиму, где пройдет саммит G7

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Джо Байден выходит из вертолета после прибытия в Хиросиму. 18 мая 2023
Президент Джо Байден выходит из вертолета после прибытия в Хиросиму. 18 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Джо Байден выходит из вертолета после прибытия в Хиросиму. 18 мая 2023
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в японскую Хиросиму, где в пятницу стартует саммит лидеров стран "большой семерки", его сопровождает госсекретарь Энтони Блинкен.
Как видно из трансляции организаторов, которая ведется из аэропорта, у трапа их встречал посол США в Японии Рам Эмануэль.
Позже в четверг, как ожидается, пройдет двусторонняя встреча Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Хиросима готовится к саммиту G7, предприняв усиленные меры безопасности
Вчера, 07:47
 
В миреХиросима (префектура)G7Джо БайденЭнтони Блинкен
 
 
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