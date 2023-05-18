https://ria.ru/20230518/sammit-1872554509.html
Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7
Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7 - РИА Новости, 18.05.2023
Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7
Президент США Джо Байден прибыл в японскую Хиросиму, где в пятницу стартует саммит лидеров стран "большой семерки", его сопровождает госсекретарь Энтони... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:25
2023-05-18T10:25
2023-05-18T12:58
в мире
хиросима (префектура)
g7
джо байден
энтони блинкен
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ХИРОСИМА (Япония), 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в японскую Хиросиму, где в пятницу стартует саммит лидеров стран "большой семерки", его сопровождает госсекретарь Энтони Блинкен.Как видно из трансляции организаторов, которая ведется из аэропорта, у трапа их встречал посол США в Японии Рам Эмануэль.Позже в четверг, как ожидается, пройдет двусторонняя встреча Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме.Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230518/g7-1872535401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (префектура), g7, джо байден, энтони блинкен
В мире, Хиросима (префектура), G7, Джо Байден, Энтони Блинкен
Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7
Байден и Блинкен прибыли в Хиросиму, где пройдет саммит G7
ХИРОСИМА (Япония), 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в японскую Хиросиму, где в пятницу стартует саммит лидеров стран "большой семерки", его сопровождает госсекретарь Энтони Блинкен.
Как видно из трансляции организаторов, которая ведется из аэропорта, у трапа их встречал посол США в Японии
Рам Эмануэль.
Позже в четверг, как ожидается, пройдет двусторонняя встреча Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды
.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Хиросима готовится к саммиту G7, предприняв усиленные меры безопасности