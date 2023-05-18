https://ria.ru/20230518/sakhalin-1872529859.html

Электроэнергетика на Сахалине перейдет под управление единого оператора

Электроэнергетика на Сахалине перейдет под управление единого оператора - РИА Новости, 18.05.2023

Электроэнергетика на Сахалине перейдет под управление единого оператора

Электроэнергетика Сахалинской области до конца 2023 года перейдет под управление единого системного оператора России, сообщил в четверг губернатор Валерий... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T05:38

2023-05-18T05:38

2023-05-18T05:38

россия

сахалинская область

сахалин

валерий лимаренко

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580174_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_d67a1fc10b8825559dfd3f86c81916ac.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая – РИА Новости. Электроэнергетика Сахалинской области до конца 2023 года перейдет под управление единого системного оператора России, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко. "До конца года энергосистема нашего островного региона перейдет под управление единого системного оператора России. На Сахалине будет сформировано удаленное подразделение и организовано обучение для островных специалистов, которые возьмут на себя новые функции", – написал глава региона в Telegram-канале.Это решение было принято на встрече губернатора с председателем правления компании "Системный оператор Единой энергетической системы" Федором Опадчим, на котором стороны обсудили вопросы повышения эффективности диспетчерского управления энергосистемой острова и модернизации островной электроэнергетики. По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, к декабрю этого года предстоит обеспечить безболезненный переход всех процессов по управлению энергосистемой от ПАО "Сахалинэнерго" в адрес Системного оператора ЕЭС. Централизация функций оперативно-диспетчерского управления позволит распространить на изолированные дальневосточные энергосистемы единые принципы технической политики и технологические подходы Единой энергосистемы России. "Системный оператор осуществляет оперативно-диспетчерское управление в режиме реального времени, а также отвечает за планирование перспективного развития энергосистемы. У Сахалинской области появляется возможность использовать весь накопленный большой опыт управления Единой энергосистемой России, которая является одним из крупнейших энергообъединений – четвертым по размеру в мире", – цитирует пресс-служба мнение Федора Опадчего. По территориально-технологическим причинам энергосистемы Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа работают изолированно от единой энергосистемы России. С 1 января 2024 года единым центром, выполняющим функции оперативно-диспетчерского управления изолированными энергосистемами на территории данных субъектов ДФО, станет Тихоокеанское РДУ, расположенное в Хабаровске. "С 2024 года в единую "Схему и программу развития электроэнергетических систем России" Сахалинская область будет включена Системным оператором ЕЭС. Документ будет утвержден Минэнерго РФ к 1 декабря 2024 года", - отмечается в сообщении правительства региона.

https://ria.ru/20230510/sakhalin-1870857520.html

россия

сахалинская область

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, министерство энергетики рф (минэнерго россии)