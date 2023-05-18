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Электроэнергетика на Сахалине перейдет под управление единого оператора - РИА Новости, 18.05.2023
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05:38 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/sakhalin-1872529859.html
Электроэнергетика на Сахалине перейдет под управление единого оператора
Электроэнергетика на Сахалине перейдет под управление единого оператора - РИА Новости, 18.05.2023
Электроэнергетика на Сахалине перейдет под управление единого оператора
Электроэнергетика Сахалинской области до конца 2023 года перейдет под управление единого системного оператора России, сообщил в четверг губернатор Валерий... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T05:38
2023-05-18T05:38
россия
сахалинская область
сахалин
валерий лимаренко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая – РИА Новости. Электроэнергетика Сахалинской области до конца 2023 года перейдет под управление единого системного оператора России, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко. "До конца года энергосистема нашего островного региона перейдет под управление единого системного оператора России. На Сахалине будет сформировано удаленное подразделение и организовано обучение для островных специалистов, которые возьмут на себя новые функции", – написал глава региона в Telegram-канале.Это решение было принято на встрече губернатора с председателем правления компании "Системный оператор Единой энергетической системы" Федором Опадчим, на котором стороны обсудили вопросы повышения эффективности диспетчерского управления энергосистемой острова и модернизации островной электроэнергетики. По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, к декабрю этого года предстоит обеспечить безболезненный переход всех процессов по управлению энергосистемой от ПАО "Сахалинэнерго" в адрес Системного оператора ЕЭС. Централизация функций оперативно-диспетчерского управления позволит распространить на изолированные дальневосточные энергосистемы единые принципы технической политики и технологические подходы Единой энергосистемы России. "Системный оператор осуществляет оперативно-диспетчерское управление в режиме реального времени, а также отвечает за планирование перспективного развития энергосистемы. У Сахалинской области появляется возможность использовать весь накопленный большой опыт управления Единой энергосистемой России, которая является одним из крупнейших энергообъединений – четвертым по размеру в мире", – цитирует пресс-служба мнение Федора Опадчего. По территориально-технологическим причинам энергосистемы Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа работают изолированно от единой энергосистемы России. С 1 января 2024 года единым центром, выполняющим функции оперативно-диспетчерского управления изолированными энергосистемами на территории данных субъектов ДФО, станет Тихоокеанское РДУ, расположенное в Хабаровске. "С 2024 года в единую "Схему и программу развития электроэнергетических систем России" Сахалинская область будет включена Системным оператором ЕЭС. Документ будет утвержден Минэнерго РФ к 1 декабря 2024 года", - отмечается в сообщении правительства региона.
https://ria.ru/20230510/sakhalin-1870857520.html
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россия, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Сахалинская область, Сахалин, Валерий Лимаренко, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Электроэнергетика на Сахалине перейдет под управление единого оператора

Глава Сахалина Лимаренко анонсировал переход энергосистемы под контроль единого оператора

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая – РИА Новости. Электроэнергетика Сахалинской области до конца 2023 года перейдет под управление единого системного оператора России, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
"До конца года энергосистема нашего островного региона перейдет под управление единого системного оператора России. На Сахалине будет сформировано удаленное подразделение и организовано обучение для островных специалистов, которые возьмут на себя новые функции", – написал глава региона в Telegram-канале.
Это решение было принято на встрече губернатора с председателем правления компании "Системный оператор Единой энергетической системы" Федором Опадчим, на котором стороны обсудили вопросы повышения эффективности диспетчерского управления энергосистемой острова и модернизации островной электроэнергетики.
По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, к декабрю этого года предстоит обеспечить безболезненный переход всех процессов по управлению энергосистемой от ПАО "Сахалинэнерго" в адрес Системного оператора ЕЭС. Централизация функций оперативно-диспетчерского управления позволит распространить на изолированные дальневосточные энергосистемы единые принципы технической политики и технологические подходы Единой энергосистемы России.
"Системный оператор осуществляет оперативно-диспетчерское управление в режиме реального времени, а также отвечает за планирование перспективного развития энергосистемы. У Сахалинской области появляется возможность использовать весь накопленный большой опыт управления Единой энергосистемой России, которая является одним из крупнейших энергообъединений – четвертым по размеру в мире", – цитирует пресс-служба мнение Федора Опадчего.
По территориально-технологическим причинам энергосистемы Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа работают изолированно от единой энергосистемы России. С 1 января 2024 года единым центром, выполняющим функции оперативно-диспетчерского управления изолированными энергосистемами на территории данных субъектов ДФО, станет Тихоокеанское РДУ, расположенное в Хабаровске.
"С 2024 года в единую "Схему и программу развития электроэнергетических систем России" Сахалинская область будет включена Системным оператором ЕЭС. Документ будет утвержден Минэнерго РФ к 1 декабря 2024 года", - отмечается в сообщении правительства региона.
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РоссияСахалинская областьСахалинВалерий ЛимаренкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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