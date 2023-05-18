https://ria.ru/20230518/ryba-1872592642.html
Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы в Хабаровском крае
Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы в Хабаровском крае - РИА Новости, 18.05.2023
Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы в Хабаровском крае
Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Амур в Хабаровском крае, организована проверка, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:12
2023-05-18T12:12
2023-05-18T12:12
амур (река)
хабаровский край
амурский район
андрей дьячков
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Амур в Хабаровском крае, организована проверка, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. "Организована проверка... о гибели рыбы в районе протоки Малышевской, впадающей в реку Амур. Сотрудником Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно со специалистами Хабаровского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" произведен осмотр водного объекта. Визуально фактов загрязнения водоема не установлено. Отобраны пробы", - говорится в сообщении. Накануне депутат села Ачан Амурского района Андрей Дьячков показал видео массовой гибели карася, леща, толстолобика - рыба выбросилась на берег протоки реки Амур, вблизи озера Болонь. "На берегу протоки Сий наблюдается большое количество дохлой рыбы. В основной массе это карась. Такая же ситуация наблюдалась в мае прошлого года", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220812/polsha-1809176670.html
амур (река)
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амур (река), хабаровский край, амурский район, андрей дьячков
Амур (река), Хабаровский край, Амурский район, Андрей Дьячков
Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы в Хабаровском крае
Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы на реке Амур в Хабаровском крае