Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы в Хабаровском крае - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/ryba-1872592642.html
Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы в Хабаровском крае
Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы в Хабаровском крае - РИА Новости, 18.05.2023
Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы в Хабаровском крае
Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Амур в Хабаровском крае, организована проверка, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:12
2023-05-18T12:12
амур (река)
хабаровский край
амурский район
андрей дьячков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833609201_0:107:2401:1457_1920x0_80_0_0_f2e55cf44219b9f20fcac9296595e32a.jpg
ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Амур в Хабаровском крае, организована проверка, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. "Организована проверка... о гибели рыбы в районе протоки Малышевской, впадающей в реку Амур. Сотрудником Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно со специалистами Хабаровского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" произведен осмотр водного объекта. Визуально фактов загрязнения водоема не установлено. Отобраны пробы", - говорится в сообщении. Накануне депутат села Ачан Амурского района Андрей Дьячков показал видео массовой гибели карася, леща, толстолобика - рыба выбросилась на берег протоки реки Амур, вблизи озера Болонь. "На берегу протоки Сий наблюдается большое количество дохлой рыбы. В основной массе это карась. Такая же ситуация наблюдалась в мае прошлого года", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220812/polsha-1809176670.html
амур (река)
хабаровский край
амурский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833609201_300:0:2384:1563_1920x0_80_0_0_a59de4fd518f19830af4286019f45e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амур (река), хабаровский край, амурский район, андрей дьячков
Амур (река), Хабаровский край, Амурский район, Андрей Дьячков
Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы в Хабаровском крае

Прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы на реке Амур в Хабаровском крае

© РИА Новости / Евгений Подольский | Перейти в медиабанкРека Амур
Река Амур - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Подольский
Перейти в медиабанк
Река Амур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Амур в Хабаровском крае, организована проверка, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
"Организована проверка... о гибели рыбы в районе протоки Малышевской, впадающей в реку Амур. Сотрудником Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно со специалистами Хабаровского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" произведен осмотр водного объекта. Визуально фактов загрязнения водоема не установлено. Отобраны пробы", - говорится в сообщении.
Накануне депутат села Ачан Амурского района Андрей Дьячков показал видео массовой гибели карася, леща, толстолобика - рыба выбросилась на берег протоки реки Амур, вблизи озера Болонь.
"На берегу протоки Сий наблюдается большое количество дохлой рыбы. В основной массе это карась. Такая же ситуация наблюдалась в мае прошлого года", - сказал депутат.
Вид на реку Одра с польской стороны - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
В Польше призвали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре
12 августа 2022, 15:14
 
Амур (река)Хабаровский крайАмурский районАндрей Дьячков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала