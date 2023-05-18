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Норвегия и Британия передадут Украине РСЗО большой дальности - РИА Новости, 18.05.2023
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18:26 18.05.2023 (обновлено: 19:09 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/rszo-1872730347.html
Норвегия и Британия передадут Украине РСЗО большой дальности
Норвегия и Британия передадут Украине РСЗО большой дальности - РИА Новости, 18.05.2023
Норвегия и Британия передадут Украине РСЗО большой дальности
Норвегия и Британия передадут Украине три радиолокационных станции (РЛС) и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности, следует из релиза... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:26
2023-05-18T19:09
в мире
норвегия
украина
великобритания
оружие
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Норвегия и Британия передадут Украине три радиолокационных станции (РЛС) и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности, следует из релиза норвежского правительства.В четверг страны подписали соглашение об укреплении сотрудничества в области подводной безопасности.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, норвегия, украина, великобритания, оружие
В мире, Норвегия, Украина, Великобритания, Оружие
Норвегия и Британия передадут Украине РСЗО большой дальности

Норвегия и Британия передадут Украине восемь РСЗО большой дальности по типу MLRS и три РЛС

© AP Photo / Ahn Young-joonЗапуск ракеты системой залпового огня MLRS
Запуск ракеты системой залпового огня MLRS - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Запуск ракеты системой залпового огня MLRS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Норвегия и Британия передадут Украине три радиолокационных станции (РЛС) и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности, следует из релиза норвежского правительства.
«
"Норвегия предоставляет три артиллерийских локационных радара и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности по типу MLRS. Пожертвования делаются в тесном сотрудничестве с Великобританией", - говорится в сообщении.
В четверг страны подписали соглашение об укреплении сотрудничества в области подводной безопасности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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