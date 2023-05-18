https://ria.ru/20230518/rszo-1872730347.html

Норвегия и Британия передадут Украине РСЗО большой дальности

Норвегия и Британия передадут Украине РСЗО большой дальности - РИА Новости, 18.05.2023

Норвегия и Британия передадут Украине РСЗО большой дальности

Норвегия и Британия передадут Украине три радиолокационных станции (РЛС) и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности, следует из релиза... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:26

2023-05-18T18:26

2023-05-18T19:09

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Норвегия и Британия передадут Украине три радиолокационных станции (РЛС) и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности, следует из релиза норвежского правительства.В четверг страны подписали соглашение об укреплении сотрудничества в области подводной безопасности.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872733124.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, украина, великобритания, оружие