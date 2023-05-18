https://ria.ru/20230518/rozysk-1872655957.html

Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск

Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск - РИА Новости, 18.05.2023

Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск

Суд в Красноярске заочно арестовал организатора преступного сообщества Ярослава Малиновского за вымогательство в особо крупном размере и объявил его в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:22

2023-05-18T15:22

2023-05-18T15:22

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Суд в Красноярске заочно арестовал организатора преступного сообщества Ярослава Малиновского за вымогательство в особо крупном размере и объявил его в международный розыск, сообщает прокуратура региона. "Сегодня с учетом позиции прокуратуры края Центральный районный суд г. Красноярска заочно заключил по стражу руководителя организованного преступного сообщества 34-летнего Ярослава Малиновского. В отношении Малиновского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). В настоящее врем он объявлен в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в 2018 году он организовал на территории Красноярского края преступное сообщество из более чем 50 человек и единолично его возглавил. В отношении участников ОПГ также возбуждено уголовное дело, 10 членов сообщества задержаны, из них 9 арестованы. Также суд заключил под стражу заместителя генерального директора ООО "Крастехспец", контроль за деятельностью которого осуществляет Малиновский. По его указанию она приняла участие в конкурсе на строительство пляжного комплекса на острове Татышев и выиграла его. "При выполнении работ организация повредила объект археологического наследия "Красноярск. Поселение Остров Татышев-2", причинив ущерб в сумме более 79 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20230301/vylov-1855008353.html

https://ria.ru/20230413/rozysk-1864969415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск, россия, красноярский край