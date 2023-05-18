https://ria.ru/20230518/rozysk-1872655957.html
Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск
Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск - РИА Новости, 18.05.2023
Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск
Суд в Красноярске заочно арестовал организатора преступного сообщества Ярослава Малиновского за вымогательство в особо крупном размере и объявил его в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:22
2023-05-18T15:22
2023-05-18T15:22
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Суд в Красноярске заочно арестовал организатора преступного сообщества Ярослава Малиновского за вымогательство в особо крупном размере и объявил его в международный розыск, сообщает прокуратура региона. "Сегодня с учетом позиции прокуратуры края Центральный районный суд г. Красноярска заочно заключил по стражу руководителя организованного преступного сообщества 34-летнего Ярослава Малиновского. В отношении Малиновского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). В настоящее врем он объявлен в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в 2018 году он организовал на территории Красноярского края преступное сообщество из более чем 50 человек и единолично его возглавил. В отношении участников ОПГ также возбуждено уголовное дело, 10 членов сообщества задержаны, из них 9 арестованы. Также суд заключил под стражу заместителя генерального директора ООО "Крастехспец", контроль за деятельностью которого осуществляет Малиновский. По его указанию она приняла участие в конкурсе на строительство пляжного комплекса на острове Татышев и выиграла его. "При выполнении работ организация повредила объект археологического наследия "Красноярск. Поселение Остров Татышев-2", причинив ущерб в сумме более 79 млн рублей", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20230301/vylov-1855008353.html
https://ria.ru/20230413/rozysk-1864969415.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край
Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск
Главу красноярской ОПГ Ярослава Малиновского объявили в международный розыск
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости.
Суд в Красноярске заочно арестовал организатора преступного сообщества Ярослава Малиновского за вымогательство в особо крупном размере и объявил его в международный розыск, сообщает
прокуратура региона.
"Сегодня с учетом позиции прокуратуры края Центральный районный суд г. Красноярска заочно заключил по стражу руководителя организованного преступного сообщества 34-летнего Ярослава Малиновского. В отношении Малиновского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ
(организация преступного сообщества), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). В настоящее врем он объявлен в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении.
В Бурятии будут судить ОПГ за незаконный вылов байкальского омуля
По данным прокуратуры, в 2018 году он организовал на территории Красноярского края
преступное сообщество из более чем 50 человек и единолично его возглавил.
«
"С 2019 по 2023 годы участники ОПС совершили на территории Красноярска ряд тяжких и особо тяжких преступлений: 22.10.2019 хулиганство в офисе по ул. Вокзальная, 22.01.2020 групповое разбойное нападение на предпринимателя с хищением у него 1 млн рублей, в июне 2021 г. вымогательство 35 млн рублей у предпринимателя, поджог автомобилей с целью вымогательства денежных средств и другие преступления", - сообщает прокуратура.
В отношении участников ОПГ также возбуждено уголовное дело, 10 членов сообщества задержаны, из них 9 арестованы.
Также суд заключил под стражу заместителя генерального директора ООО "Крастехспец", контроль за деятельностью которого осуществляет Малиновский. По его указанию она приняла участие в конкурсе на строительство пляжного комплекса на острове Татышев и выиграла его.
"При выполнении работ организация повредила объект археологического наследия "Красноярск. Поселение Остров Татышев-2", причинив ущерб в сумме более 79 млн рублей", - сообщает пресс-служба.
Участника убийства военкора Татарского объявили в международный розыск