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Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск - РИА Новости, 18.05.2023
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15:22 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/rozysk-1872655957.html
Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск
Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск - РИА Новости, 18.05.2023
Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск
Суд в Красноярске заочно арестовал организатора преступного сообщества Ярослава Малиновского за вымогательство в особо крупном размере и объявил его в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:22
2023-05-18T15:22
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Суд в Красноярске заочно арестовал организатора преступного сообщества Ярослава Малиновского за вымогательство в особо крупном размере и объявил его в международный розыск, сообщает прокуратура региона. "Сегодня с учетом позиции прокуратуры края Центральный районный суд г. Красноярска заочно заключил по стражу руководителя организованного преступного сообщества 34-летнего Ярослава Малиновского. В отношении Малиновского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). В настоящее врем он объявлен в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в 2018 году он организовал на территории Красноярского края преступное сообщество из более чем 50 человек и единолично его возглавил. В отношении участников ОПГ также возбуждено уголовное дело, 10 членов сообщества задержаны, из них 9 арестованы. Также суд заключил под стражу заместителя генерального директора ООО "Крастехспец", контроль за деятельностью которого осуществляет Малиновский. По его указанию она приняла участие в конкурсе на строительство пляжного комплекса на острове Татышев и выиграла его. "При выполнении работ организация повредила объект археологического наследия "Красноярск. Поселение Остров Татышев-2", причинив ущерб в сумме более 79 млн рублей", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20230301/vylov-1855008353.html
https://ria.ru/20230413/rozysk-1864969415.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край
Главу красноярской ОПГ объявили в международный розыск

Главу красноярской ОПГ Ярослава Малиновского объявили в международный розыск

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Суд в Красноярске заочно арестовал организатора преступного сообщества Ярослава Малиновского за вымогательство в особо крупном размере и объявил его в международный розыск, сообщает прокуратура региона.
"Сегодня с учетом позиции прокуратуры края Центральный районный суд г. Красноярска заочно заключил по стражу руководителя организованного преступного сообщества 34-летнего Ярослава Малиновского. В отношении Малиновского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). В настоящее врем он объявлен в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, в 2018 году он организовал на территории Красноярского края преступное сообщество из более чем 50 человек и единолично его возглавил.
«
"С 2019 по 2023 годы участники ОПС совершили на территории Красноярска ряд тяжких и особо тяжких преступлений: 22.10.2019 хулиганство в офисе по ул. Вокзальная, 22.01.2020 групповое разбойное нападение на предпринимателя с хищением у него 1 млн рублей, в июне 2021 г. вымогательство 35 млн рублей у предпринимателя, поджог автомобилей с целью вымогательства денежных средств и другие преступления", - сообщает прокуратура.
В отношении участников ОПГ также возбуждено уголовное дело, 10 членов сообщества задержаны, из них 9 арестованы.
Также суд заключил под стражу заместителя генерального директора ООО "Крастехспец", контроль за деятельностью которого осуществляет Малиновский. По его указанию она приняла участие в конкурсе на строительство пляжного комплекса на острове Татышев и выиграла его.
"При выполнении работ организация повредила объект археологического наследия "Красноярск. Поселение Остров Татышев-2", причинив ущерб в сумме более 79 млн рублей", - сообщает пресс-служба.
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