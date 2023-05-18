https://ria.ru/20230518/royzman-1872637272.html

Ройзман* прокомментировал запрос прокуратуры о штрафе по его делу

Ройзман* прокомментировал запрос прокуратуры о штрафе по его делу - РИА Новости, 18.05.2023

Ройзман* прокомментировал запрос прокуратуры о штрафе по его делу

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом) назвал вегетарианской просьбу прокурора назначить ему штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:15

2023-05-18T14:15

2023-05-18T14:15

происшествия

россия

екатеринбург

евгений ройзман

иноагенты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом) назвал вегетарианской просьбу прокурора назначить ему штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, но призвал не забегать вперед. Гособвинитель попросил Октябрьский райсуд Екатеринбурга назначить Ройзману* наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей, при том что максимальная санкция вменяемой ему ч. 1 ст. 280.3 УК РФ – лишение свободы на срок до пяти лет. Экс-мэр от дачи показаний в суде отказался, а его адвокаты в прениях сторон подчеркнули, что преступного умысла у Ройзмана* не было. Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ. Адвокат Тимофей Гриднев отметил сегодня в суде, что в ходе стрима Ройзман* ни разу не произнес словосочетание "Вооруженные силы России".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230518/royzman-1872597540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, екатеринбург, евгений ройзман, иноагенты