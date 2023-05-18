https://ria.ru/20230518/royzman-1872637272.html
Ройзман* прокомментировал запрос прокуратуры о штрафе по его делу
Ройзман* прокомментировал запрос прокуратуры о штрафе по его делу - РИА Новости, 18.05.2023
Ройзман* прокомментировал запрос прокуратуры о штрафе по его делу
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом) назвал вегетарианской просьбу прокурора назначить ему штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:15
2023-05-18T14:15
2023-05-18T14:15
происшествия
россия
екатеринбург
евгений ройзман
иноагенты
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом) назвал вегетарианской просьбу прокурора назначить ему штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, но призвал не забегать вперед. Гособвинитель попросил Октябрьский райсуд Екатеринбурга назначить Ройзману* наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей, при том что максимальная санкция вменяемой ему ч. 1 ст. 280.3 УК РФ – лишение свободы на срок до пяти лет. Экс-мэр от дачи показаний в суде отказался, а его адвокаты в прениях сторон подчеркнули, что преступного умысла у Ройзмана* не было. Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ. Адвокат Тимофей Гриднев отметил сегодня в суде, что в ходе стрима Ройзман* ни разу не произнес словосочетание "Вооруженные силы России".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230518/royzman-1872597540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург, евгений ройзман, иноагенты
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Евгений Ройзман, иноагенты
Ройзман* прокомментировал запрос прокуратуры о штрафе по его делу
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман назвал запрос обвинения о штрафе по его делу вегетарианским
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом) назвал вегетарианской просьбу прокурора назначить ему штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, но призвал не забегать вперед.
Гособвинитель попросил Октябрьский райсуд Екатеринбурга назначить Ройзману* наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей, при том что максимальная санкция вменяемой ему ч. 1 ст. 280.3 УК РФ – лишение свободы на срок до пяти лет.
«
"Неожиданно совершенно. Абсолютно такой вегетарианский запрос. Все понимают, что ничего плохого я не совершил. Но по нынешним временам - это совершенно небольшой такой запрос… С другой стороны, не звучал ещё приговор, так что не будем загадывать", - сказал Ройзман* журналистам.
Экс-мэр от дачи показаний в суде отказался, а его адвокаты в прениях сторон подчеркнули, что преступного умысла у Ройзмана* не было.
«
"Он не мог знать, какие вопросы ему поступят от зрителей во время эфира. Кроме того, дискредитировать процесс или какое-то действие невозможно, потому что они не обладают определёнными качествами. Прошу признать Ройзмана* невиновным и вынести оправдательный приговор", - заявил Владислав Идамжапов.
Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ.
Адвокат Тимофей Гриднев отметил сегодня в суде, что в ходе стрима Ройзман* ни разу не произнес словосочетание "Вооруженные силы России".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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