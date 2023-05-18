https://ria.ru/20230518/royzman-1872604084.html
Обвинение запросило для Ройзмана* штраф в 260 тысяч рублей
Обвинение запросило для Ройзмана* штраф в 260 тысяч рублей - РИА Новости, 18.05.2023
Обвинение запросило для Ройзмана* штраф в 260 тысяч рублей
Гособвинитель по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан иноагентом в России) о дискредитации Вооруженных сил запросил для него штраф в 260 тысяч РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:41
2023-05-18T12:41
2023-05-18T15:08
вооруженные силы рф
происшествия
россия
екатеринбург
евгений ройзман
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858268902_316:0:2612:1291_1920x0_80_0_0_8cb520361bad0569a1f329fad5834167.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Гособвинитель по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан иноагентом в России) о дискредитации Вооруженных сил запросил для него штраф в 260 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского райсуда."Признать Евгения Вадимовича Ройзмана* виновным в преступлении по части 1 статьи 280.3 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей. А с учетом смягчающих обстоятельств, снизить штраф до 260 тысяч рублей", - сказал гособвинитель, оглашая свою позицию по делу.В качестве смягчающих обстоятельств гособвинение учло благотворительную деятельность Ройзмана*, наличие у него двух маленьких детей и положительные характеристики.Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ. Сам бывший мэр Екатеринбурга виновным себя не считает.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230518/royzman-1872597540.html
https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858268902_539:0:2411:1404_1920x0_80_0_0_590b0c7f615a0910afc47cc9b9a1b6f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, происшествия, россия, екатеринбург, евгений ройзман, иноагенты
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия, Екатеринбург, Евгений Ройзман, иноагенты
Обвинение запросило для Ройзмана* штраф в 260 тысяч рублей
Обвинитель попросил оштрафовать Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации армии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Гособвинитель по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан иноагентом в России) о дискредитации Вооруженных сил запросил для него штраф в 260 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского райсуда.
"Признать Евгения Вадимовича Ройзмана* виновным в преступлении по части 1 статьи 280.3 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей. А с учетом смягчающих обстоятельств, снизить штраф до 260 тысяч рублей", - сказал гособвинитель, оглашая свою позицию по делу.
Суд отказался приобщать к делу слова Пугачевой о Ройзмане*
В качестве смягчающих обстоятельств гособвинение учло благотворительную деятельность Ройзмана*, наличие у него двух маленьких детей и положительные характеристики.
Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ. Сам бывший мэр Екатеринбурга виновным себя не считает.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
В мэрии Екатеринбурга установили барельеф Ройзмана*