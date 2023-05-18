https://ria.ru/20230518/royzman-1872604084.html

Обвинение запросило для Ройзмана* штраф в 260 тысяч рублей

Обвинение запросило для Ройзмана* штраф в 260 тысяч рублей - РИА Новости, 18.05.2023

Обвинение запросило для Ройзмана* штраф в 260 тысяч рублей

Гособвинитель по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан иноагентом в России) о дискредитации Вооруженных сил запросил для него штраф в 260 тысяч РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:41

2023-05-18T12:41

2023-05-18T15:08

вооруженные силы рф

происшествия

россия

екатеринбург

евгений ройзман

иноагенты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Гособвинитель по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан иноагентом в России) о дискредитации Вооруженных сил запросил для него штраф в 260 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского райсуда."Признать Евгения Вадимовича Ройзмана* виновным в преступлении по части 1 статьи 280.3 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей. А с учетом смягчающих обстоятельств, снизить штраф до 260 тысяч рублей", - сказал гособвинитель, оглашая свою позицию по делу.В качестве смягчающих обстоятельств гособвинение учло благотворительную деятельность Ройзмана*, наличие у него двух маленьких детей и положительные характеристики.Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ. Сам бывший мэр Екатеринбурга виновным себя не считает.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230518/royzman-1872597540.html

https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

вооруженные силы рф, происшествия, россия, екатеринбург, евгений ройзман, иноагенты