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Суд отказался приобщать к делу слова Пугачевой о Ройзмане* - РИА Новости, 18.05.2023
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12:23 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/royzman-1872597540.html
Суд отказался приобщать к делу слова Пугачевой о Ройзмане*
Суд отказался приобщать к делу слова Пугачевой о Ройзмане* - РИА Новости, 18.05.2023
Суд отказался приобщать к делу слова Пугачевой о Ройзмане*
Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказался приобщать к уголовному делу Евгения Ройзмана* некоторые из обращений в его поддержку, в том числе от певицы... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:23
2023-05-18T12:23
иноагенты
россия
екатеринбург
евгений ройзман
общество
происшествия
алла пугачева
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказался приобщать к уголовному делу Евгения Ройзмана* некоторые из обращений в его поддержку, в том числе от певицы Аллы Пугачевой, передает корреспондент РИА Новости. Всего защита попросила приложить к делу 30 характеристик от российских и уральских режиссеров, актеров, правозащитников, историков. Такая же судьба постигла еще несколько обращений, остальные же были приняты. Позже сам Ройзман* отметил прессе, что обращение Пугачевой "поставит в рамочку и на стену повесит". В марте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ройзмана* - ему вменили часть 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ. Сам бывший мэр Екатеринбурга виновным себя не считает.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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иноагенты, россия, екатеринбург, евгений ройзман, общество, происшествия, алла пугачева
иноагенты, Россия, Екатеринбург, Евгений Ройзман, Общество, Происшествия, Алла Пугачева
Суд отказался приобщать к делу слова Пугачевой о Ройзмане*

Суд в Екатеринбурге отказался приобщать к уголовному делу Ройзмана обращение Пугачевой

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказался приобщать к уголовному делу Евгения Ройзмана* некоторые из обращений в его поддержку, в том числе от певицы Аллы Пугачевой, передает корреспондент РИА Новости.
Всего защита попросила приложить к делу 30 характеристик от российских и уральских режиссеров, актеров, правозащитников, историков.
«
"Обращение Пугачевой является непроцессуальным [не оформлено по требованиям Уголовно-процессуального кодекса] и не исследуется", - ознакомившись с рукописной характеристикой певицы, сказал в итоге судья Николай Тараненко.
Такая же судьба постигла еще несколько обращений, остальные же были приняты. Позже сам Ройзман* отметил прессе, что обращение Пугачевой "поставит в рамочку и на стену повесит".
В марте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ройзмана* - ему вменили часть 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ. Сам бывший мэр Екатеринбурга виновным себя не считает.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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иноагентыРоссияЕкатеринбургЕвгений РойзманОбществоПроисшествияАлла Пугачева
 
 
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