https://ria.ru/20230518/royzman-1872597540.html

Суд отказался приобщать к делу слова Пугачевой о Ройзмане*

Суд отказался приобщать к делу слова Пугачевой о Ройзмане* - РИА Новости, 18.05.2023

Суд отказался приобщать к делу слова Пугачевой о Ройзмане*

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказался приобщать к уголовному делу Евгения Ройзмана* некоторые из обращений в его поддержку, в том числе от певицы... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:23

2023-05-18T12:23

2023-05-18T12:23

иноагенты

россия

екатеринбург

евгений ройзман

общество

происшествия

алла пугачева

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказался приобщать к уголовному делу Евгения Ройзмана* некоторые из обращений в его поддержку, в том числе от певицы Аллы Пугачевой, передает корреспондент РИА Новости. Всего защита попросила приложить к делу 30 характеристик от российских и уральских режиссеров, актеров, правозащитников, историков. Такая же судьба постигла еще несколько обращений, остальные же были приняты. Позже сам Ройзман* отметил прессе, что обращение Пугачевой "поставит в рамочку и на стену повесит". В марте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ройзмана* - ему вменили часть 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ. Сам бывший мэр Екатеринбурга виновным себя не считает.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230109/royzman-1843721959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, россия, екатеринбург, евгений ройзман, общество, происшествия, алла пугачева