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Джим Роджерс: время американского доллара подходит к концу

Джим Роджерс: время американского доллара подходит к концу - РИА Новости, 18.05.2023

Джим Роджерс: время американского доллара подходит к концу

Легендарный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости рассказал, ждут ли США дефолт и рецессия, кто вырвется в мировые лидеры на смену... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:00

2023-05-18T10:00

2023-05-18T10:00

интервью

в мире

сша

америка

китай

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джим роджерс

кристалина георгиева

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Легендарный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости рассказал, ждут ли США дефолт и рецессия, кто вырвется в мировые лидеры на смену Вашингтону, и стоит ли прощаться с американским долларом.– Спасибо, что нашли время на интервью с нами. Позвольте начать с вопроса про переговоры о повышении госдолга США. Как, по-вашему, будет развиваться ситуация? Как это может затронуть остальные страны?– Потолок госдолга – это абсурд. Америка является самым крупным должником за всю мировую историю, что совершенно абсурдно и возмутительно. Это ведет к серьезным проблемам в США. Ни одна страна за всю историю, которая была так глубоко в долгах, не смогла разрешить ситуацию, не столкнувшись с серьезными проблемами. Это плохо для США. Они могут повысить потолок госдолга, могут обнулить лимит или что-то еще. Но это только усугубляет ситуацию. Страна, которая является крупнейшим должником, не может продолжать оставаться динамичной, сильной и могущественной державой. Этого попросту не может быть, никогда так не было, никогда за всю историю. Сто лет назад Британия была страной номер один. Знаете, что они сделали? Они пошли и потратили много денег, загнали себя в долги. Британия перестала быть страной номер один. Они обанкротились. В 1976 году в прямом смысле МВФ пришлось спасать Британию, потому что они обанкротились. Америка идет тем же путем. Нравится ли мне это? Нет, я американец.Конечно же, мне это не нравится. Но я вижу, что происходит. Если они увеличат потолок госдолга, это только ухудшит ситуацию, а они это сделают, я вам гарантирую. Дефолта по долгу не случится. Они не собираются обзванивать все банки мира и говорить: "мы не будем вам платить". Этого не будет. Они могут всех провести. Могут вести себя так, как будто дефолт вот-вот случится, но они не будут объявлять дефолт. Ситуация будет становиться только хуже.Мои дети – подростки. Плохо быть молодым американцем в 2023 году, потому что проблемы, с которыми в дальнейшем будут сталкиваться мои дети-тинейджеры, будут только хуже. Потому что Америка так глубоко в долгах, и ситуация только ухудшается. Я помню, когда все жители Британии страдали, потому что страна загоняла себя все глубже и глубже в долги. Это было ужасное место для жизни. И с Америкой происходит то же самое.– Вы говорите, что они хотят всех провести, но какая у этого цель?– Ну, они не станут говорить, что мы объявляем дефолт. Они будут говорить всем, что все будет хорошо. И они могут тянуть до последней минуты, потому что думают, что это поможет им договориться. Я не знаю, о чем они пытаются договориться. Кому-то придется платить по долгам. А они не хотят платить. Поэтому они будут пытаться как-то укрепить свою переговорную позицию. Но в конце концов Америка просто будет влезать глубже и глубже в долги. Посмотрите на историю. Все очень просто. Любая страна, которая сталкивалась с такого рода проблемами, оказывалась в упадке. Мне это не нравится. Не нравится, потому что я американец. Как я вам уже говорил, хорошо быть старым американцем, плохо быть молодым американцем, потому что кому-то придется расплачиваться с этим долгом. Я не буду платить, меня уже не будет. Но мои бедные дети-подростки унаследуют огромные проблемы.– Какие у всего этого последствия для США и остального мира?– Ну, США не будут объявлять дефолт. Они будут платить по долгам. Какие последствия? Повторю. Сто лет назад, в 1923 году, Британия была страной номер один в мире, самой богатой, самой влиятельной страной в мире. В 1976 году, 53 года спустя, они обанкротились. МВФ пришлось лететь в Лондон и вытаскивать их, давать им экстренные займы, потому что они обанкротились, ужасно обанкротились. И единственное, что спасло их, была нефть в Северном море. Они обнаружили нефть в Северном море, и это их спасло. Но у нас нет нефти в Северном море. Какие у этого последствия? Постепенное снижение стандартов жизни американцев, ослабление позиции Америки в мире. Это со всеми случалось. Все страны, которые когда-то были номер один, совершали ошибки и тратили много денег, и влезали в долги, и приходили в упадок. Это происходит на протяжении последней тысячи лет. И вот это снова происходит. Только на этот раз это происходит со мной и моими детьми. Это самое ужасное. Это происходит с моими детьми.– А для остальных стран? Какие будут последствия?– Британия была первой страной в мире 100 лет назад. Вы этого не знали и слишком молоды, чтобы помнить это. Однако затем Британия стала слабеть. Она утратила свое положение. У нее было множество финансовых проблем. Наряду с этим она столкнулась с множеством экономических проблем. В 1976 году она обанкротилась. МВФ буквально вынужден был выделять ей экстренные кредиты, чтобы спасти ее, пока страна не обнаружила нефть в Северном море. Что это означает? Это означает, что другие страны укрепляют свое положение. Прежде, когда Британия переживала упадок, Америка становилась сильнее. Оглянитесь вокруг и увидите, каково в Америке сейчас. Но через 100 лет будет гораздо хуже. У молодежи не будет столь же хорошей жизни, как раньше. И ряд других стран начнут вытеснять Америку с первого места. Я не знаю, кто это будет. Если спросите меня, я бы сказал, что это, вероятно, будет Китай. Но вы знаете, китайская валюта не является конвертируемой. Нет, она заблокирована. Это блокированная валюта, есть такой термин. Нельзя быть страной номер один с блокированной валютой. Так не работает. Китаю нужно открыть свою валюту, сделать ее привлекательной для торговли. Я не знаю, кто заменит США в качестве страны номер один. Мне хочется сказать, что это будет Китай, но у них есть проблемы с деньгами, проблемы с валютой. Поэтому я не знаю. Но Северная Корея точно не станет заменой США, но кто-то будет, так как США двигаются к упадку, а проблема с долгом становится все хуже и хуже. И так происходило всегда. Я не сижу и не занимаюсь здесь какой-то магией. Почитайте историю. Так происходило всегда, и так происходит снова.– Мой следующий вопрос вытекает из предыдущего. Как вы оцениваете перспективы рецессии в США? И какова роль печатания денег?– Рецессии уже случались. Во всем мире рецессии случались раз в несколько лет, включая Америку. Наша последняя рецессия случилась в 2008 году. И это самый длинный период в истории Америки без рецессии. И мы приближаемся (к рецессии – ред.). Я не знаю, когда это случится. Возможно, позднее в этом году или в следующем, но рецессия придет, это я вам говорю. Последняя рецессия закончилась в 2009 году, да? То есть 14 лет назад. Это самый долгий период за всю историю Америки. Итак, рецессия случится, вероятно, в этом или следующем году, но скорее всего в следующем году. И она будет худшей на моем веку.В 2008 году у нас были проблемы из-за слишком большого долга. Ну, с 2009 года долг подскочил до небес, не только в США, но и по всему миру. Поэтому следующая рецессия будет очень, очень плохой, потому что долг очень, очень высокий. Даже у Китая есть долг. Двадцать пять лет назад у Китая не было долгов, а сейчас есть. Вам повезет, когда случится рецессия в следующий раз. Потому что вам надо будет это освещать. Кому-то надо будет освещать то, что происходит. Но для остальных это плохо.– Как долго продлится рецессия? И какой выход?– Возможно, она будет длиться дольше большинства предыдущих. В последние годы рецессии длились год, два, максимум три года. В этот раз это затянется на четыре или пять лет, скорее всего, потому что долги очень-очень высоки. А если будут войны, еще больше войн, то это только увеличит срок рецессии.– И какой из этого выход?– Какой выход? О, это очень просто. Если бы Вашингтон сказал: "хорошо, мы перестанем так много тратить, мы начнем платить по долгам". Вы думаете, Вашингтон перестанет тратить деньги? Они любят тратить деньги. Это же не их деньги. Выход – это резко сократить траты, сократить налоги существенно и перестать тратить. Станут ли они это делать? Конечно же, нет.– А что вы думаете по поводу печатания денег?– Повторю снова, это простые уроки истории. Когда страна печатает много денег, возникает инфляция, снижается ценность валюты. А иногда валюта совсем обесценивается. Вы в СССР печатали много денег в 90-е. Вы еще молоды, чтобы это помнить, но в начале 90-х вы печатали много денег, которые потом обесценились. Помните бумажные деньги? Ну так вот, вы еще молоды, но бумажные деньги в СССР обесценились. Они ничего не стоили, поэтому государству пришлось дать людям новые деньги. Но это не помогло. Но именно так все работает. Страны тратят много денег, долг копится, валюта дешевеет и дешевеет, перестает иметь ценность, и тогда людям дают новые деньги. Вам говорят, что они стоят больше, но проблема никуда не уходит. Страна находится в упадке. Это простые уроки истории. Валюту можно разрушить, если захотеть, и многие страны неоднократно снижали курс своей валюты. Затем валюта приходит в упадок, приходится выпускать новые деньги, которые , как они говорят, стоят больше. Но не бывает так, что эта страна просто делает разворот и внезапно восстанавливается, она просто продолжает существовать как страна второго или третьего класса, потому что ее валюта больше не ценится так, как валюта других стран.– Совсем недавно в США рухнули несколько банков. Какие у этого последствия для американской экономики?– На протяжении истории банки стран рушились. Люди делают ошибки, и их банки рушатся, не только в США, это происходит во всем мире. Особенно после долгого периода хороших времен. Люди начинают делать больше ошибок, потому что думают, что все в порядке. Это и произошло в США. У нас был период хороших времен. И особенно в Силиконовой долине, в Калифорнии, все вокруг думают, что все хорошо. Банки, которые рухнули сейчас, находились в Силиконовой долине, в месте, где все были счастливы. Итак, банки рухнули. И это случается. Когда-то это было электричество, когда-то железные дороги или автомобили. Зависит от того, что происходит с экономикой в этот период. В Америке уже случались крахи банков. И будут еще, потому что, когда экономика в плохом состоянии, найдутся люди, которые будут допускать ошибки, они всегда находятся. И еще больше банков рухнут, не только в США, но во многих странах. В Японии, Европе, много где. Вы увидите, как банки рушатся, именно поэтому следующая рецессия будет ужасная.– То есть вы предполагаете, что другие банки последуют? Как много и какие?– Я не знаю, как много, потому что как только банки начинают рушиться, правительство делает так, чтобы они объединялись. Смотрят, кто послабее, у кого есть проблемы и проводят операции по слиянию, таким образом заминая ситуацию.– А как, на ваш взгляд, справляются с этой ситуацией американские власти? Достаточно эффективно?– Нет, они только делают хуже. В прошлый раз они сказали: "окей, никто из вкладчиков не потеряет свои деньги". Именно это и заставляет всех вокруг думать, что проблемы нет. Не нужно переживать. Не нужно быть осторожным. Но лучшее решение, то, как это должно работать – это дать людям, совершающим ошибки, потерпеть поражение. Когда они терпят поражение, приходят умные люди, которые берут на себя активы, проводят реорганизацию и начинают с нуля. Но в Вашингтоне не дают этому случиться. Они говорят: "не должен провалиться". И поэтому вы, как вкладчики, как американские вкладчики, никогда не знаете, что в банковской системе есть проблемы и что что-то может пойти не так. Это только ухудшает ситуацию. Это побуждает людей совершать больше ошибок. Ошибки копятся, а крахи банков становятся больше и больше, не только в США. Это проблема не только США. Но совершенно точно следующие крахи банков в США – а они случатся – будут еще масштабнее.– Могут ли рухнуть крупные банки?– Те, которые рухнули, тоже были довольно крупными. Они входили в число крупнейших. В США сотни банков. Те, которые рухнули в прошлый раз, были в числе крупнейших в США. Я не думаю, что пять или десять самых крупных американских банков рухнут. И даже если это случится, Вашингтон прибежит и спасет их, потому что они не могут позволить большим-большим банкам рухнуть. И определенно они не могут позволить страдать вкладчикам. А должны. Знаете, в старые времена так и происходило. В Германии, России и даже Америке 100 лет назад, если твой банк оказывался в беде и рушился, ты, как вкладчик, страдал. Сейчас они все поменяли, больше такому не дают случаться, потому что политикам нужны голоса. Но это только все делает хуже. Это означает, что будут еще крахи, будут очень большие крахи. Но не беспокойтесь, вам будет, о чем писать. Для вас это хорошо. Для нас это нехорошо, а для вас хорошо.– Многие все же говорят, что до кризиса 2008 года не дойдет. Финансовые эксперты, экономисты утверждают, что такого кризиса не случится. А вы что думаете?– Нет, в этот раз будет хуже, хуже, чем в 2008, потому что долги сильно-сильно выше. У нас были проблемы в 2008. Наши проблемы в экономике случились из-за долга. А сейчас долг очень-очень вырос. Не только в США, везде. Даже у Китая есть долги. А Япония, о боже мой. Вы не поверите, насколько выросли долги во многих странах.– Что в такой ситуации делать вкладчикам?– Что делать вкладчикам? Прямо сейчас вам особо не о чем беспокоиться, потому что в Америке вам не дадут страдать. Вкладчики голосуют, их очень много. Как только вкладчики начнут терять деньги, под ударом будут политики. Поэтому сильно страдать вам не позволят. Это не есть хорошо. Это не хорошо для Америки. Не хорошо для будущего Америки.Но именно так поступают политики. Они идут по легкому пути. Они будут говорить вкладчикам: "не беспокойтесь, вы ничего не потеряете". Но если вы являетесь вкладчиком, вам следует быть осторожным. Потому что если вы – крупный вкладчик, рано или поздно может настать момент, когда вы потеряете часть или все деньги. Поэтому вкладчикам надо начинать беспокоиться. И убедиться в том, что банк, в котором вы храните деньги, надежный. Или стоит распределить деньги по нескольким банкам, чтобы когда один банк рухнет, вы не остались с пустыми руками. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы открыть вклад в банке за пределами США, потому что многие банки за пределами США надежны. Не только в США есть хорошие и плохие банки. Вкладчикам стоит начать задумываться. Но на какое-то время вам не о чем беспокоиться. Не беспокойтесь, это не случится в этом месяце, но вам стоит задумываться. Если вы крупный вкладчик – неважно американский или иностранный вкладчик в Америке – вам нужно присмотреться к вашему банку и убедиться, что он надежный.– Многие, включая даже главу МВФ Кристалину Георгиеву, признают, что появляются признаки дедолларизации. Кто-то уже предсказывает, что в конечном итоге мир откажется от доллара вовсе. Как мир начинает постепенно отказываться от доллара. Как вы считаете, такое возможно? И какая альтернатива доллару сейчас есть?– Во-первых, это всегда случалось. Не было такого, чтобы валюта одной страны оставалась в топе. Ни одна из валют не оставалась в топе более 150 лет. Никогда никто не оставался в топе навечно, так происходило всегда. Люди отказывались от разных валют. И люди начинают отказываться от доллара, частично потому что США – крупнейший должник за всю мировую историю. Поэтому многие начинают говорить: подождите минутку, я не уверен, что хочу пользоваться этой валютой, потому что однажды это может стать проблемой.Но помимо этого, как вы знаете, международная валюта должна быть совершенно нейтральной. Ей могут пользоваться все для любых целей, всего, чего захотите. Но Вашингтон меняет правила. И если они на тебя рассердятся, они перекроют тебе финансирование. Они просто заберут у тебя твои же деньги. Даже друзья Америки начинают говорить: "подождите-ка, так не должно работать. Если они поступают так с ним, то и со мной могут так поступить". И поэтому сейчас уже многие начинают, а многие уже начали – искать что-то, что может конкурировать с долларом. И это только ускоряется, ускоряет процесс , потому что сейчас многие частные инвесторы, даже друзья Америки обеспокоены тем, что и с ними это может произойти. Поэтому мир отдаляется от доллара быстрее. Пока что мир не нашел альтернативы на замену или даже для конкуренции с долларом. Конечно, вы подумаете тут же о китайской валюте, но Китай не позволяет покупать и продавать свою валюту, она не полностью конвертируема. Поэтому я не знаю, что придет на замену, но мир удаляется от доллара. Многие американские друзья суетятся, пытаются придумать что-то , что будет конкурировать и в конечном итоге заменит доллар. Это произойдет. Это всегда происходило. Время Америки подходит к концу. Время американского доллара подходит к концу.– А как вы думаете, санкции, которые были введены из-за кризиса на Украине, как-то влияют на этот процесс?– Санкции , конечно, ускорили (этот процесс – ред.), потому что многие люди оказались затронуты санкциями. Некоторые россияне, которые попали под санкции, были на самом деле невинными людьми. Я имею в виду, это были люди, которые зарабатывали деньги, они были русскими и так далее. Но Америка сказала: если ты русский, то ты плохой. Поэтому это заставляет многих задумываться, а не случится ли подобное с ними. Это может случиться со мной, это может случиться с ней. Поэтому нам надо беспокоиться. И это ускоряет процесс, люди начинают искать что-то, что может конкурировать с долларом. Мне все это не нравится, я американец, мои дети американцы, но мне приходится смотреть фактам в лицо.– Каким вы видите будущее международных институтов? Таких как МВФ и Всемирный банк?– Ну, я не фанат МВФ и Всемирного Банка, потому что они никогда ничего не делают правильно. Посмотрите на старые годовые доклады МВФ, почитайте, что они там писали: о, эта страна справляется просто отлично. А через пять лет эта страна банкротится. Большую часть времени они делают ошибки. Но они любят свою работу. Все они получают так много денег. Эти бюрократы, которые работают на МВФ и ВБ, они любят свою работу, зарабатывают много денег, пользуются уважением в мировом сообществе. Но насколько я могу судить, они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают. Вы знаете, например, что в США было три центральных банка за всю историю. Первые два исчезли, потому что делали слишком много ошибок. А тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие. Потому что все финансовые институты, которые когда-то совершали ошибки и становились чрезмерно уверенными, исчезают.– Когда это может произойти?– Когда? Не в этом году. ФРС не исчезнет в 2023 году. МВФ и ВБ, возможно, исчезнут раньше, чем ФРС. Но нет, они не уйдут просто так в один момент, эти институты имеют большой вес, и вся эта бюрократия. Я имею в виду то, что у них друзья по всему миру. Если вы поедете в Вашингтон, посмотрите на МВФ, посмотрите на Всемирный банк. У них друзья по всему миру. Банкиры их любят, потому что многие зарабатывают большие деньги на МВФ и ВБ, большое количество бюрократов замечательно устроились, получают большие деньги. Поэтому потребуется время, но в конце концов они исчезнут, потому что продолжают совершать ошибки.– Какие, на ваш взгляд, самые безопасные варианты вложений сейчас? Во что лучше всего инвестировать?– Вы задаете вопрос, ответ на который хотят получить все, включая меня. Вы знаете, облигации по всему миру – это большой пузырь, ставки доходности никогда еще не были такими низкими. Поэтому я бы не рекомендовал никому вкладываться в облигации. Недвижимость – это тоже пузырь. Поэтому не стоит спешить с покупкой акций рынка недвижимости, американская биржа на данный момент испытывает самый длинный за свою историю период без крупных проблем. Поэтому сложно найти подходящие акции. Возможно, стоит рассмотреть другие страны, возможно, Узбекистан. Я недавно купил акции в Узбекистане. Но большинство крупных рынков переживают период роста в последние годы. Мир переживает период, которого никогда еще не случалось. Практически никогда, за всю историю. Поэтому не так много акций, которые меня привлекают. Единственное, что обычно хорошо торгуется в такие времена, когда все печатают деньги, – это сырьевые товары. Если дела пойдут еще хуже, то денег напечатают еще больше. Поэтому в такие времена реальные активы – это лучшее место для вложений. Я имею в виду пшеницу, серебро – вещи такого рода. И вы знаете, что сейчас у нас появились электрические автомобили, а это значит, что нужно больше меди, так как электрические автомобили требуют больше меди, чем автомобили на бензине. Поэтому реальные активы, много реальных активов. Спрос будет только расти на фоне происходящего в мире и печатания денег. Мало кто открывал новые медные шахты или свинцовые рудники в последние 20 или 30 лет. Могу поспорить, вы не знаете никого, кто бы открыл свинцовый рудник в последние 20 лет. Когда люди начинают пользоваться электрокарами, требуется больше свинца. А откуда ему взяться? Поэтому сырьевые товары, возможно, – лучшее вложение сейчас.– Говоря о сырьевых товарах, вы следите за переговорами о продлении "зерновой сделки"?– Немного. Не так пристально, как вы, но я в курсе.– Как вы считаете, насколько важно сохранить эту сделку?– Начнем с того, что переговоры о "зерновой сделке" начались из-за войны и из-за дефицита, который может стать следствием этого. Когда такое происходит, когда идет война, цены на сырье растут, потому что люди, прежде всего, не могут производить в прежних объемах, а, во-вторых, когда вы в состоянии войны, вам нужно больше меди, больше всего остального. Поэтому ситуация в плане спроса и предложения ухудшается. Вот это и было попыткой эту проблему разрешить. Это помогло на какое-то время. Я имею в виду, не так много людей в России и на Украине сейчас сажают пшеницу. Потому что идет война. Конечно, они продолжают сажать пшеницу на Украине и продолжат это делать, то же самое и в России, но по всему миру поставки зерна в состоянии стресса. Я вам сказал: ищите тех, кто не открывал свинцовых рудников последнее время. Но это применительно и к многим другим вещам. Вы знаете, что средний возраст американского фермера – 58 лет. Средний возраст фермера в Японии – 66. Многие фермеры по всему миру стареют, потому что фермерство больше не является привлекательным занятием. Поэтому многие фермеры стареют, умирают и уходят. Поэтому у нас есть проблемы с поставками агропродукции, война только усугубляет ситуацию. Если вам нравится возиться в грязи на жаре, возможно, вам стоит стать фермером. Вы будете очень богаты.– То есть вы считаете, что продление сделки жизненно необходимо?– Да, но люди нашли способ обходить ее. Сейчас это не очень эффективное соглашение. Когда люди заключают подобные соглашения, другие находят способы их обойти. Можно заработать много денег, если научиться обходить соглашения, если найти возможность выйти на черный рынок. Поэтому появляются черные рынки.– Как вы считаете, украинский конфликт приведет к перекраиванию карты мира? Появятся новые лидеры? Видите ли вы Китай страной номер один?– Я уже много раз за последнее время говорил, что Китай станет следующей великой державой и займет место самой важной страны XXI века. Вы видите, что происходит, вы можете наблюдать, что происходило в Китае в последние 20-30 лет. Процесс запущен. Да, это продолжится. Китай ждут проблемы. Я не знаю, какие и когда, но вы знаете, что Америка вырвалась в лидеры в ХХ веке. Но на пути к этому, о боже мой, с какими огромными проблемами нам пришлось столкнуться. У нас была гражданская война, у нас была депрессия, у нас было много проблем, кровопролития на улицах. И у Китая будут проблемы. Не знаю, когда и какие, но они будут. Но в конце концов через 100 лет мы оглянемся и увидим, что Китай шел к вершине. Америка замедлилась и, возможно, пришла в упадок, как когда-то Британия. Я не знаю, кто еще будет на взлете. Я упомянул Узбекистан. Да, Узбекистан наконец делает правильные вещи. Они отделились от Советского Союза, начали делать правильные вещи. Но я не знаю, кто еще. Я каждый день ищу страны, которые делают правильные вещи. И страны, которые катятся вниз. История здесь предельно проста. Всегда есть те, кто поднимается и те, кто падает.– А что вы думаете по поводу развязанной торговой войны между США и Китаем? Кто больше всего теряет?– Никто не выигрывает торговые войны, никто никогда, но иногда торговые войны, которые слишком далеко заходят, превращаются в реальную войну с применением оружия. Вся эта торговая война с Китаем – это абсурд. Я боюсь, что тут больше вины США, чем Китая. Китай ведет себя более сдержанно, но мимо Китая это тоже уже не проходит. Вот так и происходит в торговых войнах. Вы знаете, одна страна что-то такое сделала, а другой надо на это отвечать. Вот так и случаются торговые войны. У торговых войн нет победителей. Китай пока что неплохо держится, Америка тоже справляется. Но не так хорошо, как если бы этой торговой войны не было, а она только набирает обороты. И эта торговая война затронет другие страны, прежде чем закончится. Так всегда происходит. Это все очень просто. Вам кажется, будто я тут сижу и гадаю, но все это можно найти в учебниках истории. Так было всегда.– То есть какое развитие у этой войны, на ваш взгляд? Вы говорите, что будет только хуже, но насколько хуже?– Когда наступает рецессия, у нас не было рецессии какое-то время, когда у одной страны рецессия, они сразу же начинают винить в этом иностранцев. В Вашингтоне вам никогда не скажут: "ой, мы допустили ошибку, мы уходим отставку". Нет, они скажут: "это все иностранцы, это все иностранцы". Они всегда все вешают на иностранцев, не только в Вашингтоне, везде. Везде! Это очень просто. Когда у страны проблемы, винят иностранцев. У них другой цвет кожи, другой цвет глаз, другой язык, другая еда, другая одежда и религия. Все всегда во всем винят иностранцев. Всегда, а потом дела становятся еще хуже. Потому что стоит только политикам показать пальцем на иностранцев, люди говорят: "ну так накажите этих иностранцев". Вот так начинаются торговые войны, вот так появляются проблемы, которых раньше не было. Но опять же, я хочу вам напомнить, что кому-то надо об этом писать. Для вас это хорошо. Для всех остальных нет, а журналисты только в плюсе.– А что будет с Европой? Какое будущее ждет Евросоюз и Европу в целом? Особенно в контексте ситуации на Украине.– Это интересно, потому что в контексте Украины многие страны не поддерживают США, как это обычно происходит. И реальный ответ на ваш вопрос заключается в том, что многие европейцы начали говорить: "Возможно, нам стоит самим решать, как поступать". Многие европейцы в прошлом – это началось не с началом войны, а происходило в последние несколько лет – многие европейцы начали говорить: "нам следует быть более независимыми от США". Японцы, некоторые другие страны начинают говорить, что им следует быть более независимыми от США, частично потому что у США огромный долг, и все об этом знают и знают, что это влечет за собой проблемы. И как я уже говорил, всегда есть те, кто поднимаются, и те, кто теряют свои позиции. И я боюсь, что ситуация с долгом заставляет многих людей пересмотреть свое отношение к США. И они начинают говорить, что, возможно, нам стоит перестать быть настолько зависимыми от США. Конечно же, Европа сейчас страдает из-за Украины больше других, потому что им перекрыли энергетику, перекрыли поставки продуктов питания. И это заставляет многих говорить, что нет, они не собираются отворачиваться от США, но они начинают ставить под сомнение свое видение мира. И это, скорее всего, ускорится в ближайшие несколько лет. Если вы вернетесь назад в историю, начало ХХ века, вы узнаете, немецкая королевская семья и британская королевская семья были очень близкими друзьями. Они вместе ездили отдыхать, были отличными союзниками, вступали в браки друг с другом. А уже несколько лет спустя случилась эта ужасная, сумасшедшая война. Мир меняется, люди меняются, вещи меняются, и по каким бы то ни было причинам, некоторые европейские страны сейчас пересматривают свою зависимость от США. Люди не отказываются от США в данный момент, но во всей этой ситуации с Украиной, многие не поддерживают США, как во время предыдущих войн. Они не говорят, что Россия права. Они говорят, что мы не поддерживаем США.– Но как вы думаете, это обернется катастрофой для Европы?– Ну конечно, это может случиться. Они теряют доступ к энергетике и продуктам питания. Вы знаете, что у стран, испытывающих проблемы с продовольствием и энергетикой, начинаются проблемы политического характера. И это уже приводит к разного рода проблемам.– А неограниченные поставки помощи играют роль?– Очевидно, что да, но это не имеет значения, потому что политики будут об этом говорить. Они будут винить всех вокруг. Помните, что я говорил, что винить будут иностранцев. А списать все на войну в Украине и ужасных злых русских очень просто, они всех вокруг будут винить. И конечно же, частично они все спишут на войну России и Украины.– Как вы считаете, Евросоюз уцелеет как политический союз?– Нет, ни один политический союз подобного рода не выживал за всю историю. А у этого политического союза уже наблюдаются проблемы. Британцы вышли. Другие политики начинают поговаривать, а не выйти ли нам. Если в мире начнутся серьезные экономические проблемы, это только создаст дополнительное давление на страны ЕС. Другие начнут выходить. Но опять же, просто откройте учебники истории, это случалось всегда.– Страны Запада ввели так называемый потолок цены на российскую нефть. Как вы относитесь к такому решению?– На протяжении истории люди придумывали какие-то способы контроля цен или что-то в этом роде, но они никогда не работали, потому что тут же находятся способы обхода этих ограничений, появляются черные рынки. Поэтому, да, что бы в мире ни придумали касательно российской нефти, эффекта у этого не будет. Вы, наверное, знаете, уже многие торгуют российской нефтью на черном рынке. Я не буду называть имена, но даже в прессу просачиваются сообщения о черных рынках и о том, как люди обходят санкции. Всегда находятся те, кто ломает систему санкций. Появляются новые индустрии. Стоит только правительству или правительствам ввести меры контроля или санкции, или ограничения, появляются черные рынки. Да, какое-то время от них (санкций – ред.) есть эффект на ограниченное количество людей, но в конечном итоге они не работают. Россия кому-то продает много нефти. Я ее не покупаю, но кто-то ведь покупает.– Сможет ли Европа совсем отказаться от российской нефти?– Конечно, они могут отказаться совсем. Во времена холодной войны Россия не продавала нефть Европе. Вспомните Брежнева, вспомните Сталина, вспомните Хрущева, все они, при них Россия не продавала нефть Европе. Поэтому, конечно, они могут совсем отказаться. Если все будет снова ужасно в мире, снова настанет такой период. Многие не смогут ничего покупать у других стран. Это может случиться, но не стоит волноваться, Россия будет продавать свою нефть, всегда найдутся те, кто будут покупать российскую нефть. Как я уже говорил, у подобного рода вещей не бывает долгого срока действия , потому что люди учатся их обходить.– Сейчас на Западе идут разговоры о том, чтобы направить замороженные российские активы. Такое может произойти?– Повторю снова, это очень просто, это уже происходило. Российские активы заморозили. О ком бы ни говорили, активы оказываются замороженными. Многие, чьи активы заморозили, страдают какое-то время. Но потом война заканчивается, активы размораживают. Люди получают их назад и начинают все заново.– То есть Запад может отдать их Украине?– Вы говорите, что Запад просто так возьмет российские активы и отдаст их Украине в качестве компенсации? Такое может случиться , такие вещи уже случались. Но я не думаю, что это будет распространенным явлением, потому что количество стран, поддерживающих США в этом вопросе, чрезвычайно мало. Может быть, 30 или 35 стран. То есть это может произойти в какой-то степени. Но повторю, очень многие захотят обойти эти санкции и проблемы. Если вы сложите количество тех, кто поддерживает США и ООН, их не так много. Поэтому я не вижу, чтобы дело к этому шло. Касательно этого вопроса, я не вижу, чтобы это превратилось в огромную проблему.– Но как это скажется на доверии к странам Запада?– Доверие? Конечно же, все обеспокоены, как я и говорил ранее. Многие союзники Америки ищут альтернативу, способную конкурировать с американским долларом, потому что они осознают, что это может быть использовано против них, против их друзей, все об этом знают. Мир изменился, нам надо быть осторожными. Нам приходится искать ответы на вопросы, которых раньше не возникало. Но я хочу еще раз повторить, это все есть в учебниках истории. Все уже случалось. Это не первый раз происходит.– Вернутся ли в Россию компании, которые свернули свою деятельность из-за конфликта на Украине ?– Конечно. Вы что думаете, Россия будет вечно вести войну против всего мира? Люди не будут этого помнить. Я и вы будем, и в следующем десятилетии люди будут это помнить, однако через 50 или 100 лет люди двинутся дальше и начнут заниматься другими делами, нравится вам это или нет. Так работает история.– А нормализация отношений России и Запада возможна? И когда это может произойти?– Я знаю, что это произойдет. Я знаю, что все это когда-нибудь забудется. Вы помните, что в 1939 году Германия и остальная часть Европы воевали друг с другом. Сейчас многие этого не помнят. Мы все ездим на Фольксвагенах. Мы все ездим на Мерседесах. Мир движется дальше, история меняется. Я знаю, что когда-нибудь это забудется. Все двигаются дальше. История не стоит на месте.– Вернемся к вопросу о США. В 2024 году страну ждут новые президентские выборы. Байден уже заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Как вы оцениваете его шансы на победу с учетом тех проблем в экономике, о которых мы говорили в начале интервью?– Он будет говорить и делать все, только бы переизбраться. И это также означает, что он будет тратить много денег там, где по его мнению у него есть шанс получить голоса. Они всегда так делают, с момента основания Америки. И он снова это сделает. Я не знаю, сработает это или нет. Я подозреваю, что к ноябрю 2024 года ситуация в экономике станет плохой, и тогда он, вероятно, не будет переизбран. Я не знаю этого точно. Но я знаю, что он потратит много денег в попытке добиться переизбрания – они всегда так делают. Республиканцы также потратят много денег, пытаясь добиться избрания своего кандидата.– Если ему удастся переизбраться, как это повлияет на состояние экономики?– К 2025 году у экономики США будут проблемы, кто бы ни стал президентом. Неважно, кто станет президентом, у США будут проблемы. Не имеет значения, кто будет президентом в 2025 году. У США будут проблемы.

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