https://ria.ru/20230518/restorany-1872531182.html

Эксперты объяснили, почему рестораны все чаще вводят платную бронь

Эксперты объяснили, почему рестораны все чаще вводят платную бронь - РИА Новости, 18.05.2023

Эксперты объяснили, почему рестораны все чаще вводят платную бронь

Депозит или платное резервирование столиков, когда средства за бронирование идут в счет чека, распространен в российских ресторанах, для заведений популярных и... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T06:30

2023-05-18T06:30

2023-05-18T06:30

сергей миронов

москва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депозит или платное резервирование столиков, когда средства за бронирование идут в счет чека, распространен в российских ресторанах, для заведений популярных и модных это обоснованная практика, а вот для сетевых организаций - в меньшей степени, следует из слов опрошенных РИА Новости экспертов. С этим мнением согласилась эксперт и основатель всероссийской ресторанной премии WhereToEat Ирина Тиусонина. "Депозит в ресторанах - это обоснованно. Особенно в небольших, и очень популярных. При обычном бронировании, когда гость просто не приходит, небольшой ресторан в среднем недополучает около 20% выручки в месяц, потому что таких гостей не так уж и мало. А даже депозит в тысячу рублей стимулирует гостей прийти и, при этом, сделать это вовремя", - отметила она. Тиусонина также отметила, что популярным российским ресторанам стоило бы присмотреться к практике лондонских заведений, где, если гость не пришел в течение 15 минут от назначенного времени, бронь аннулируется, а деньги не возвращаются. "И народ привыкает к подобной дисциплине. И я считаю, это нормально. Нужно уважать работу рестораторов или не ходить в модные заведения. Выбор каждый делает сам", - подчеркнула она. В свою очередь директор бренда итальянских ресторанов "IL Патио" Элла Нистратова отметила, что не всем заведениям стоит прибегать к практике депозитов. "В сетевых проектах вводить оплату бронирования столов, на мой взгляд, необходимости нет. Бывают случаи, когда управляющие начинают задумываться об этом, пытаясь минимизировать потери от простоя зарезервированных столов, что обычно происходит в часы, когда на входе стоит очередь: это праздничные дни, вечер пятницы и выходные", - отметила она. Она также указала, что депозиты в ресторанах могут и оттолкнуть гостей. "Конечно, многим хотелось бы застраховать себя от "несознательных" гостей, которые опаздывают или не считают нужным отменить бронь, но все понимают, что введение оплаты за резервирование столика в итоге приведет к негативу и оттоку гостей. Кроме того, посетители ресторанов средней ценовой категории к этому просто не готовы и предпочтут пойти туда, где нет таких правил. Исключение составляют модные гастрономические проекты, отмеченные премиями и рейтингами, где столик нужно бронировать заранее", - сказала Нистратова.

https://ria.ru/20230513/restoran-1871407738.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей миронов, москва