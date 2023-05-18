https://ria.ru/20230518/ranenyy-1872759057.html

При обстреле Горловки пострадал мужчина

При обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 18.05.2023

При обстреле Горловки пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:22

2023-05-18T20:22

2023-05-18T20:22

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Кроме того, представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 19.50 мск украинские войска выпустили по Центрально-Городскому району горловки шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230518/obstrel-1872631696.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк