https://ria.ru/20230518/ranenyy-1872759057.html
При обстреле Горловки пострадал мужчина
При обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 18.05.2023
При обстреле Горловки пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:22
2023-05-18T20:22
2023-05-18T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871230698_0:342:3031:2047_1920x0_80_0_0_90dfe4000211e814df7caa59f6cb8bf6.jpg
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Кроме того, представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 19.50 мск украинские войска выпустили по Центрально-Городскому району горловки шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230518/obstrel-1872631696.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871230698_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_af0e776a11054f0b6c394002e8b39579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки пострадал мужчина
Мэр Приходько: при обстреле центра Горловки украинскими войсками пострадал мирный житель