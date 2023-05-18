https://ria.ru/20230518/rakety-1872735504.html

Минобороны Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow

Минобороны Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow - РИА Новости, 18.05.2023

Минобороны Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что украинские войска начали применять поставленные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:45

2023-05-18T18:45

2023-05-18T18:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

бен уоллес

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что украинские войска начали применять поставленные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Ранее американский телеканал CNN сообщал, что американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили начало использования крылатых ракет Storm Shadow украинскими войсками. "Все, что я могу сказать, это то, что, как я понимаю, они были использованы с того момента, как мы объявили об их размещении на Украине", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арильд Грамом. Трансляцию вёл телеканал Sky News. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанёс удары этими ракетами по Луганску. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, отмечал МИД РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872490542.html

https://ria.ru/20230517/vooruzheniya-1872201116.html

https://ria.ru/20230515/oruzhie-1872007330.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, бен уоллес, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр