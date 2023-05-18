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Минобороны Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/rakety-1872735504.html
Минобороны Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
Минобороны Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow - РИА Новости, 18.05.2023
Минобороны Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что украинские войска начали применять поставленные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:45
2023-05-18T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
бен уоллес
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что украинские войска начали применять поставленные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Ранее американский телеканал CNN сообщал, что американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили начало использования крылатых ракет Storm Shadow украинскими войсками. "Все, что я могу сказать, это то, что, как я понимаю, они были использованы с того момента, как мы объявили об их размещении на Украине", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арильд Грамом. Трансляцию вёл телеканал Sky News. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанёс удары этими ракетами по Луганску. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, отмечал МИД РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872490542.html
https://ria.ru/20230517/vooruzheniya-1872201116.html
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в мире, украина, великобритания, бен уоллес, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Бен Уоллес, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow

Минобороны Британии подтвердило, что ВСУ начали использовать ракеты Storm Shadow

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что украинские войска начали применять поставленные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили начало использования крылатых ракет Storm Shadow украинскими войсками.
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом
17 мая, 20:28
"Все, что я могу сказать, это то, что, как я понимаю, они были использованы с того момента, как мы объявили об их размещении на Украине", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арильд Грамом. Трансляцию вёл телеканал Sky News.
Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанёс удары этими ракетами по Луганску.
Украинские военные на улице Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
"ВСУ ждут большие проблемы". Что на самом деле Запад подарил Киеву
17 мая, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, отмечал МИД РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Британское вооружение не принесет победы Киеву, считает эксперт
15 мая, 20:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияБен УоллесНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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