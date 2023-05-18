https://ria.ru/20230518/rak-1872564765.html

В Новосибирске вылечили пожилого пациента после четырех видов рака

В Новосибирске вылечили пожилого пациента после четырех видов рака - РИА Новости, 18.05.2023

В Новосибирске вылечили пожилого пациента после четырех видов рака

Онкохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске помогли 82-летнему пациенту перенести четыре... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:55

2023-05-18T10:55

2023-05-18T15:43

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НОВОСИБИРСК, 18 мая — РИА Новости. Онкохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске помогли 82-летнему пациенту перенести четыре вида рака, сообщила клиника. В центре пояснили, что пожилой житель Алтайского края поступил в онкологическое отделение с диагнозом "первично-множественный рак". В конце 2022 года у мужчины одновременно обнаружили два новых рака различных гистологических типов: в нисходящем отделе ободочной кишки и левой почке. При этом в 2010 и 2017 годах ему уже успешно удаляли раковые опухоли двух разных отделов кишечника. В клинике отметили, что ни одно медицинское учреждение не взялось за новую операцию из-за возраста и сопутствующих диагнозов пациента: ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, системный атеросклероз, сахарный диабет 2-го типа, хроническая болезнь почек и гипертоническая болезнь. В центре Мешалкина, учитывая опыт работы с сочетанной патологией, решились на операцию после положительного заключения кардиологов, что сердечно-сосудистая система пациента ее выдержит. "Для снижения анестезиологической нагрузки на сердце выбрали стратегию удаления двух опухолевых очагов одномоментно, причем через единственный разрез, несмотря на то, что опухоли не соседствовали друг с другом. <…> Важной задачей стало спасение почки: ее функция и без того выполнялась не в должном объеме, а полное удаление пораженного органа усугубило бы течение сопутствующих заболеваний и привело бы к фатальным последствиям. Удалось сохранить почку, устранив только опухолевый очаг", — сообщили в клинике. Несмотря на возраст, длительно текущий сахарный диабет и рубцово-спаечный процесс после предыдущих операций, пациент преодолел сложный восстановительный период, рана зажила на фоне антибактериальной терапии. Его выписали в удовлетворительном состоянии. Лучевая и химиотерапия не потребовались, так как оба рака удалось вылечить хирургически.

https://ria.ru/20230516/operatsiya-1872048407.html

https://ria.ru/20230517/rody-1872382415.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирск, здоровье - общество