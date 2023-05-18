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Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельхозтехники - РИА Новости, 18.05.2023
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13:20 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/putin-1872618555.html
Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельхозтехники
Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельхозтехники - РИА Новости, 18.05.2023
Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельхозтехники
Президент России Владимир Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельскохозяйственной техники, а закупать ее, помогая производителям работать... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:20
2023-05-18T13:20
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельскохозяйственной техники, а закупать ее, помогая производителям работать согласно планам. "Дело ведь не в том, сколько приобрели. Эта техника может быть приобретена и в меньшем объеме. Вопрос в планах. Есть определенный план у сельхозпроизводителей... Нужно помогать им реализовывать этот план. Не обязательно гнаться, что нужно во что бы то ни стало приобрести в этом году столько же, сколько и в прошлом. Может быть, и не нужно столько", - сказал он на совещании по ходу весенних полевых работ.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельхозтехники

Путин призвал закупать сельхозтехнику, помогая производителям работать согласно планам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельскохозяйственной техники, а закупать ее, помогая производителям работать согласно планам.
"Дело ведь не в том, сколько приобрели. Эта техника может быть приобретена и в меньшем объеме. Вопрос в планах. Есть определенный план у сельхозпроизводителей... Нужно помогать им реализовывать этот план. Не обязательно гнаться, что нужно во что бы то ни стало приобрести в этом году столько же, сколько и в прошлом. Может быть, и не нужно столько", - сказал он на совещании по ходу весенних полевых работ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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