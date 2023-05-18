https://ria.ru/20230518/putin-1872618555.html

Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельхозтехники

Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельхозтехники - РИА Новости, 18.05.2023

Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельхозтехники

Президент России Владимир Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельскохозяйственной техники, а закупать ее, помогая производителям работать... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:20

2023-05-18T13:20

2023-05-18T13:20

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельскохозяйственной техники, а закупать ее, помогая производителям работать согласно планам. "Дело ведь не в том, сколько приобрели. Эта техника может быть приобретена и в меньшем объеме. Вопрос в планах. Есть определенный план у сельхозпроизводителей... Нужно помогать им реализовывать этот план. Не обязательно гнаться, что нужно во что бы то ни стало приобрести в этом году столько же, сколько и в прошлом. Может быть, и не нужно столько", - сказал он на совещании по ходу весенних полевых работ.

https://ria.ru/20230518/zerno-1872614374.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин