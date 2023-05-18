https://ria.ru/20230518/putin-1872614071.html

Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ

Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ - РИА Новости, 18.05.2023

Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ

Вопрос о дополнительной поддержки российских сельхозпроизводителей будет рассмотрен на совещании по ходу весенних полевых работ, сообщил президент России... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:08

2023-05-18T13:08

2023-05-18T13:08

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вопрос о дополнительной поддержки российских сельхозпроизводителей будет рассмотрен на совещании по ходу весенних полевых работ, сообщил президент России Владимир Путин. "Сегодня проанализируем, как продвигается работа и в целом по стране, и в отдельных регионах, и детально посмотрим, какая дополнительная поддержка требуется нашим сельхозпроизводителям, в том числе, и в новых субъектах Федерации", - сказал он, начиная совещание. Путин отметил, что наряду с улучшением логистики, организации торговли, власти будут поддерживать и местных производителей, в том числе, за счет развития инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции, ее стабильного сбыта. "И конечно, нужно помочь сельхозпроизводителям, сельхозпредприятиям, фермерам в этих регионах (новых субъектах РФ), несмотря на все сложности текущего характера, пройти посевную, оказать им всестороннее содействие в решении этой важнейшей задачи", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20230518/pole-1872606459.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин