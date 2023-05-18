Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/putin-1872614071.html
Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ
Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ - РИА Новости, 18.05.2023
Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ
Вопрос о дополнительной поддержки российских сельхозпроизводителей будет рассмотрен на совещании по ходу весенних полевых работ, сообщил президент России... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:08
2023-05-18T13:08
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вопрос о дополнительной поддержки российских сельхозпроизводителей будет рассмотрен на совещании по ходу весенних полевых работ, сообщил президент России Владимир Путин. "Сегодня проанализируем, как продвигается работа и в целом по стране, и в отдельных регионах, и детально посмотрим, какая дополнительная поддержка требуется нашим сельхозпроизводителям, в том числе, и в новых субъектах Федерации", - сказал он, начиная совещание. Путин отметил, что наряду с улучшением логистики, организации торговли, власти будут поддерживать и местных производителей, в том числе, за счет развития инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции, ее стабильного сбыта. "И конечно, нужно помочь сельхозпроизводителям, сельхозпредприятиям, фермерам в этих регионах (новых субъектах РФ), несмотря на все сложности текущего характера, пройти посевную, оказать им всестороннее содействие в решении этой важнейшей задачи", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20230518/pole-1872606459.html
https://ria.ru/20230518/eksport-1872602800.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ

Путин: на совещании по ходу весенних полевых работ обсудят вопрос допподдержки отрасли

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вопрос о дополнительной поддержки российских сельхозпроизводителей будет рассмотрен на совещании по ходу весенних полевых работ, сообщил президент России Владимир Путин.
"Сегодня проанализируем, как продвигается работа и в целом по стране, и в отдельных регионах, и детально посмотрим, какая дополнительная поддержка требуется нашим сельхозпроизводителям, в том числе, и в новых субъектах Федерации", - сказал он, начиная совещание.
Весенняя посевная в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Путин оценил ход весенних полевых работ в России
Вчера, 12:52
Путин отметил, что наряду с улучшением логистики, организации торговли, власти будут поддерживать и местных производителей, в том числе, за счет развития инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции, ее стабильного сбыта.
"И конечно, нужно помочь сельхозпроизводителям, сельхозпредприятиям, фермерам в этих регионах (новых субъектах РФ), несмотря на все сложности текущего характера, пройти посевную, оказать им всестороннее содействие в решении этой важнейшей задачи", - сказал глава государства.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Путин заявил, что Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве
Вчера, 12:38
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала