https://ria.ru/20230518/putin-1872614071.html
Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ
Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ - РИА Новости, 18.05.2023
Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ
Вопрос о дополнительной поддержки российских сельхозпроизводителей будет рассмотрен на совещании по ходу весенних полевых работ, сообщил президент России... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:08
2023-05-18T13:08
2023-05-18T13:08
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вопрос о дополнительной поддержки российских сельхозпроизводителей будет рассмотрен на совещании по ходу весенних полевых работ, сообщил президент России Владимир Путин. "Сегодня проанализируем, как продвигается работа и в целом по стране, и в отдельных регионах, и детально посмотрим, какая дополнительная поддержка требуется нашим сельхозпроизводителям, в том числе, и в новых субъектах Федерации", - сказал он, начиная совещание. Путин отметил, что наряду с улучшением логистики, организации торговли, власти будут поддерживать и местных производителей, в том числе, за счет развития инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции, ее стабильного сбыта. "И конечно, нужно помочь сельхозпроизводителям, сельхозпредприятиям, фермерам в этих регионах (новых субъектах РФ), несмотря на все сложности текущего характера, пройти посевную, оказать им всестороннее содействие в решении этой важнейшей задачи", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20230518/pole-1872606459.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что обсудят на совещании по ходу весенних полевых работ
Путин: на совещании по ходу весенних полевых работ обсудят вопрос допподдержки отрасли
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вопрос о дополнительной поддержки российских сельхозпроизводителей будет рассмотрен на совещании по ходу весенних полевых работ, сообщил президент России Владимир Путин.
"Сегодня проанализируем, как продвигается работа и в целом по стране, и в отдельных регионах, и детально посмотрим, какая дополнительная поддержка требуется нашим сельхозпроизводителям, в том числе, и в новых субъектах Федерации", - сказал он, начиная совещание.
Путин оценил ход весенних полевых работ в России
Путин отметил, что наряду с улучшением логистики, организации торговли, власти будут поддерживать и местных производителей, в том числе, за счет развития инфраструктуры переработки и хранения готовой продукции, ее стабильного сбыта.
"И конечно, нужно помочь сельхозпроизводителям, сельхозпредприятиям, фермерам в этих регионах (новых субъектах РФ), несмотря на все сложности текущего характера, пройти посевную, оказать им всестороннее содействие в решении этой важнейшей задачи", - сказал глава государства.
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