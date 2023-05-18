https://ria.ru/20230518/putin-1872606092.html
Новые регионы должны получить поддержку по линии АПК, заявил Путин
Новые регионы должны получить поддержку по линии АПК, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2023
Новые регионы должны получить поддержку по линии АПК, заявил Путин
Новые регионы РФ должны получить всю необходимую поддержку, включая льготное кредитование и авансирование в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:51
2023-05-18T12:51
2023-05-18T12:51
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Новые регионы РФ должны получить всю необходимую поддержку, включая льготное кредитование и авансирование в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. "Производители сельхозпродукции, фермерские хозяйства <...> должны получить всю необходимую поддержку от государства, включая использование таких инструментов, как льготное кредитование, субсидии, авансирование затрат. Я прошу министерство сельского хозяйства подробно доложить о том, как проходит посевная работа в новых регионах и в целом по стране, а губернаторов прокомментировать - есть ли проблемы на местах, а главное - какие оперативные меры необходимы для решения, если такие проблемы существуют", - сказал он на совещании, посвященном вопросу сельского хозяйства.
https://ria.ru/20230517/tseny-1872484818.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Новые регионы должны получить поддержку по линии АПК, заявил Путин
Путин: новые регионы должны получить всю необходимую поддержку по линии АПК
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Новые регионы РФ должны получить всю необходимую поддержку, включая льготное кредитование и авансирование в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин.
"Производители сельхозпродукции, фермерские хозяйства <...> должны получить всю необходимую поддержку от государства, включая использование таких инструментов, как льготное кредитование, субсидии, авансирование затрат. Я прошу министерство сельского хозяйства подробно доложить о том, как проходит посевная работа в новых регионах и в целом по стране, а губернаторов прокомментировать - есть ли проблемы на местах, а главное - какие оперативные меры необходимы для решения, если такие проблемы существуют", - сказал он на совещании, посвященном вопросу сельского хозяйства.
В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен