https://ria.ru/20230518/putin-1872606092.html

Новые регионы должны получить поддержку по линии АПК, заявил Путин

Новые регионы должны получить поддержку по линии АПК, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2023

Новые регионы должны получить поддержку по линии АПК, заявил Путин

Новые регионы РФ должны получить всю необходимую поддержку, включая льготное кредитование и авансирование в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:51

2023-05-18T12:51

2023-05-18T12:51

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Новые регионы РФ должны получить всю необходимую поддержку, включая льготное кредитование и авансирование в сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. "Производители сельхозпродукции, фермерские хозяйства <...> должны получить всю необходимую поддержку от государства, включая использование таких инструментов, как льготное кредитование, субсидии, авансирование затрат. Я прошу министерство сельского хозяйства подробно доложить о том, как проходит посевная работа в новых регионах и в целом по стране, а губернаторов прокомментировать - есть ли проблемы на местах, а главное - какие оперативные меры необходимы для решения, если такие проблемы существуют", - сказал он на совещании, посвященном вопросу сельского хозяйства.

https://ria.ru/20230517/tseny-1872484818.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин