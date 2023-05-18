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В Киеве проведут проверку из-за речи проректора вуза на русском языке - РИА Новости, 18.05.2023
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17:59 18.05.2023 (обновлено: 18:00 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/proverka-1872724475.html
В Киеве проведут проверку из-за речи проректора вуза на русском языке
В Киеве проведут проверку из-за речи проректора вуза на русском языке - РИА Новости, 18.05.2023
В Киеве проведут проверку из-за речи проректора вуза на русском языке
В Киевской академии прикладных искусств проведут проверку из-за выступления проректора на русском языке, сообщил в четверг уполномоченный по защите украинского... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:59
2023-05-18T18:00
украина
россия
геннадий зубко
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Киевской академии прикладных искусств проведут проверку из-за выступления проректора на русском языке, сообщил в четверг уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь. "Сейчас проводятся мероприятия государственного контроля по применению государственного языка в образовательном процессе высшего учебного заведения "Киевская академия прикладных искусств". Основанием для этого стали обращения граждан по поводу нарушения языкового закона первым проректором и основателем образовательного учреждения", - говорится в сообщении омбудсмена в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Как сообщает Креминь, одно из обращений касается отказа первого проректора вуза Александра Лубянского говорить на украинском языке во время официального мероприятия "Творческий день открытых дверей", По словам уполномоченного, проректор заявил, что "именно русский язык является киевским языком". По мнению омбудсмена, в этом наблюдаются признаки "публичного унижения государственного языка". В сообщении утверждается, что студентку, которая выступила против использования проректором русского языка во время образовательного процесса, выгнали из аудитории. Уполномоченный по защите украинского языка заявил, что в случае подтверждения систематических нарушений языкового закона в вузе может быть поднят вопрос о соблюдении академией требований лицензии на осуществление образовательной деятельности. Ранее в январе член наблюдательного совета Киево-Могилянской академии, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко заявил, что в стенах вуза запретили говорить на русском языке, подчеркнув, что запрет касается не преподавания на русском, которое, по его словам, не ведется уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала вуза. Впоследствии Креминь заявил, что вузы Украины по примеру "Могилянки" должны запретить студентам общаться на русском языке в своих стенах. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тысячи гривен (более 90 долларов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230504/pasport-1869708763.html
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украина, россия, геннадий зубко, верховная рада украины
Украина, Россия, Геннадий Зубко, Верховная Рада Украины
В Киеве проведут проверку из-за речи проректора вуза на русском языке

В киевском вузе проведут проверку из-за выступления проректора на русском языке

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Киевской академии прикладных искусств проведут проверку из-за выступления проректора на русском языке, сообщил в четверг уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
"Сейчас проводятся мероприятия государственного контроля по применению государственного языка в образовательном процессе высшего учебного заведения "Киевская академия прикладных искусств". Основанием для этого стали обращения граждан по поводу нарушения языкового закона первым проректором и основателем образовательного учреждения", - говорится в сообщении омбудсмена в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
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Как сообщает Креминь, одно из обращений касается отказа первого проректора вуза Александра Лубянского говорить на украинском языке во время официального мероприятия "Творческий день открытых дверей", По словам уполномоченного, проректор заявил, что "именно русский язык является киевским языком". По мнению омбудсмена, в этом наблюдаются признаки "публичного унижения государственного языка".
В сообщении утверждается, что студентку, которая выступила против использования проректором русского языка во время образовательного процесса, выгнали из аудитории.
Уполномоченный по защите украинского языка заявил, что в случае подтверждения систематических нарушений языкового закона в вузе может быть поднят вопрос о соблюдении академией требований лицензии на осуществление образовательной деятельности.
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Ранее в январе член наблюдательного совета Киево-Могилянской академии, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко заявил, что в стенах вуза запретили говорить на русском языке, подчеркнув, что запрет касается не преподавания на русском, которое, по его словам, не ведется уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала вуза. Впоследствии Креминь заявил, что вузы Украины по примеру "Могилянки" должны запретить студентам общаться на русском языке в своих стенах.
Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3,4 тысячи гривен (более 90 долларов).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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УкраинаРоссияГеннадий ЗубкоВерховная Рада Украины
 
 
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