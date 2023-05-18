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В Москве проводят профилактические мероприятия из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 18.05.2023
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20:11 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/profilaktika-1872756119.html
В Москве проводят профилактические мероприятия из-за птичьего гриппа
В Москве проводят профилактические мероприятия из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 18.05.2023
В Москве проводят профилактические мероприятия из-за птичьего гриппа
Ветврачи начали проведение профилактических мероприятий на фоне гриппа птиц в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:11
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капотня
сергей собянин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ветврачи начали проведение профилактических мероприятий на фоне гриппа птиц в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы. "В настоящий момент специалисты Государственной ветеринарной службы города проводят все необходимые противоэпизоотические и ветеринарно-профилактические мероприятия. На территории города организовано проведение исследований биоматериала птиц и запланирована вакцинация", – рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.
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москва, капотня, сергей собянин, москворечье-сабурово
Москва, Капотня, Сергей Собянин, Москворечье-Сабурово
В Москве проводят профилактические мероприятия из-за птичьего гриппа

Ветврачи начали проводить профилактические мероприятия из-за гриппа птиц в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОгари в Парке Горького
Огари в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Огари в Парке Горького. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ветврачи начали проведение профилактических мероприятий на фоне гриппа птиц в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы.
"В настоящий момент специалисты Государственной ветеринарной службы города проводят все необходимые противоэпизоотические и ветеринарно-профилактические мероприятия. На территории города организовано проведение исследований биоматериала птиц и запланирована вакцинация", – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.
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