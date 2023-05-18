https://ria.ru/20230518/profilaktika-1872756119.html
В Москве проводят профилактические мероприятия из-за птичьего гриппа
В Москве проводят профилактические мероприятия из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 18.05.2023
В Москве проводят профилактические мероприятия из-за птичьего гриппа
Ветврачи начали проведение профилактических мероприятий на фоне гриппа птиц в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:11
2023-05-18T20:11
2023-05-18T20:11
москва
капотня
сергей собянин
москворечье-сабурово
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ветврачи начали проведение профилактических мероприятий на фоне гриппа птиц в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы. "В настоящий момент специалисты Государственной ветеринарной службы города проводят все необходимые противоэпизоотические и ветеринарно-профилактические мероприятия. На территории города организовано проведение исследований биоматериала птиц и запланирована вакцинация", – рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.
https://ria.ru/20230518/gripp-1872754737.html
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капотня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капотня, сергей собянин, москворечье-сабурово
Москва, Капотня, Сергей Собянин, Москворечье-Сабурово
В Москве проводят профилактические мероприятия из-за птичьего гриппа
Ветврачи начали проводить профилактические мероприятия из-за гриппа птиц в Москве