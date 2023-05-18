https://ria.ru/20230518/prodovolstvie-1872601897.html

Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, заявил Путин

Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2023

Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, заявил Путин

Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:36

2023-05-18T12:36

2023-05-18T12:51

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ходе весенних полевых работ.Он отметил, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику."Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия... Здесь есть тоже о чем сказать, я смотрел справочно: по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу - 101,6%, по рыбе - 153%, растительному маслу - 211%, сахару - 103,2%, приблизились к нужным ориентирам по овощам - 89,2%, по картофелю - 93,4%, по молоку - 85,7%", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230504/zerno-1869666022.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика