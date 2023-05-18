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Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2023
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12:36 18.05.2023 (обновлено: 12:51 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/prodovolstvie-1872601897.html
Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, заявил Путин
Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2023
Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, заявил Путин
Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:36
2023-05-18T12:51
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ходе весенних полевых работ.Он отметил, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику."Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия... Здесь есть тоже о чем сказать, я смотрел справочно: по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу - 101,6%, по рыбе - 153%, растительному маслу - 211%, сахару - 103,2%, приблизились к нужным ориентирам по овощам - 89,2%, по картофелю - 93,4%, по молоку - 85,7%", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230504/zerno-1869666022.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, заявил Путин

Путин: самообеспеченность России по зерну составляет 185,4 процента

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ходе весенних полевых работ.
Он отметил, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику.
"Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия... Здесь есть тоже о чем сказать, я смотрел справочно: по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу - 101,6%, по рыбе - 153%, растительному маслу - 211%, сахару - 103,2%, приблизились к нужным ориентирам по овощам - 89,2%, по картофелю - 93,4%, по молоку - 85,7%", - сказал Путин.
Разгрузка украинского зерна - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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4 мая, 14:16
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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