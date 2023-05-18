Украине сообщили неприятную новость о западной системе ПРО
JPost: передача Украине систем ПРО "Железный купол" не будет иметь смысла
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Передача Украине израильской системы ПРО "Железный купол" не будет иметь смысла ввиду обширной украинской территории и более совершенных российских ракет, пишет военный аналитик Йона Джереми Боб в статье для The Jerusalem Post.
"Даже некоторые украинские официальные лица признали, что огромная территория Украины и более совершенные ракеты Москвы (по сравнению с низкотехнологичными палестинскими ракетами, которые сбивает "Железный купол") делают этот инструмент защиты очень ограниченным…", — отметил эксперт.
По мнению аналитика, если Израилю для своей защиты необходимо наличие десяти и более "Железных куполов", то Украине потребуется несколько десятков систем, которых просто не существует. Исходя из этого автор делает вывод, что, даже если США заставят Израиль передать Украине тактические системы ПРО, повлиять на ход боевых действий они не смогут.
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"Один или два "Железных купола" из США не имели бы тактического значения, а на данном этапе, вероятно, они бы не имели и большого символического значения", — подытожил аналитик.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе допустил возможность поставок Украине системы ПРО "Железный купол". При этом ранее Израиль воздерживался от поставок вооружений на Украину.