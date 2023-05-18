https://ria.ru/20230518/pro-1872528263.html

Украине сообщили неприятную новость о западной системе ПРО

Украине сообщили неприятную новость о западной системе ПРО - РИА Новости, 18.05.2023

Украине сообщили неприятную новость о западной системе ПРО

Передача Украине израильской системы ПРО "Железный купол" не будет иметь смысла ввиду обширной украинской территории и более совершенных российских ракет, пишет РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T04:54

2023-05-18T04:54

2023-05-18T04:54

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

сша

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Передача Украине израильской системы ПРО "Железный купол" не будет иметь смысла ввиду обширной украинской территории и более совершенных российских ракет, пишет военный аналитик Йона Джереми Боб в статье для The Jerusalem Post."Даже некоторые украинские официальные лица признали, что огромная территория Украины и более совершенные ракеты Москвы (по сравнению с низкотехнологичными палестинскими ракетами, которые сбивает "Железный купол") делают этот инструмент защиты очень ограниченным…", — отметил эксперт.По мнению аналитика, если Израилю для своей защиты необходимо наличие десяти и более "Железных куполов", то Украине потребуется несколько десятков систем, которых просто не существует. Исходя из этого автор делает вывод, что, даже если США заставят Израиль передать Украине тактические системы ПРО, повлиять на ход боевых действий они не смогут.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе допустил возможность поставок Украине системы ПРО "Железный купол". При этом ранее Израиль воздерживался от поставок вооружений на Украину.

https://ria.ru/20230517/zrk-1872509141.html

https://ria.ru/20230517/patriot-1872501660.html

израиль

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в мире, израиль, украина, сша, биньямин нетаньяху