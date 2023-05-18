https://ria.ru/20230518/prikaz-1872573345.html

Верховный суд указал, что можно считать преступным приказом

Верховный суд указал, что можно считать преступным приказом - РИА Новости, 18.05.2023

Верховный суд указал, что можно считать преступным приказом

Военные могут не исполнять приказы начальника, если тот указывает нарушить законодательство РФ или не относится к его обязанностям, сказано в постановлении... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:23

2023-05-18T11:23

2023-05-18T11:23

россия

армия

вооруженные силы рф

общество

верховный суд рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Военные могут не исполнять приказы начальника, если тот указывает нарушить законодательство РФ или не относится к его обязанностям, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. "Заведомо незаконным приказом начальника следует считать, в частности, приказ, направленный на совершение преступления или нарушение законодательства Российской Федерации либо не имеющий отношения к исполнению обязанностей военной службы при условии осознания этих обстоятельств подчиненным", - сказано в постановлении. Если подчиненный выполнил преступный приказ, то он подлежит уголовной ответственности, а командира стоит привлечь как подстрекателя или организатора. "В тех случаях, когда подчиненный не осознавал и по обстоятельствам дела не мог осознавать незаконность выполненного им приказа или распоряжения, такой военнослужащий... не подлежит уголовной ответственности, а командир, отдавший такой приказ, должен нести ответственность как исполнитель соответствующего преступления", - пояснил пленум. "Судам следует иметь в виду, что если военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, предусматривающих применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, действовали в соответствии с требованиями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих основания и порядок их применения, то они не подлежат в этих случаях уголовной ответственности за причиненный ими вред", - сказано в постановлении.

https://ria.ru/20230518/grazhdanskie-1872564449.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, армия, вооруженные силы рф, общество, верховный суд рф