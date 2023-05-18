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Верховный суд указал, что можно считать преступным приказом - РИА Новости, 18.05.2023
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11:23 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/prikaz-1872573345.html
Верховный суд указал, что можно считать преступным приказом
Верховный суд указал, что можно считать преступным приказом - РИА Новости, 18.05.2023
Верховный суд указал, что можно считать преступным приказом
Военные могут не исполнять приказы начальника, если тот указывает нарушить законодательство РФ или не относится к его обязанностям, сказано в постановлении... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:23
2023-05-18T11:23
россия
армия
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Военные могут не исполнять приказы начальника, если тот указывает нарушить законодательство РФ или не относится к его обязанностям, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. "Заведомо незаконным приказом начальника следует считать, в частности, приказ, направленный на совершение преступления или нарушение законодательства Российской Федерации либо не имеющий отношения к исполнению обязанностей военной службы при условии осознания этих обстоятельств подчиненным", - сказано в постановлении. Если подчиненный выполнил преступный приказ, то он подлежит уголовной ответственности, а командира стоит привлечь как подстрекателя или организатора. "В тех случаях, когда подчиненный не осознавал и по обстоятельствам дела не мог осознавать незаконность выполненного им приказа или распоряжения, такой военнослужащий... не подлежит уголовной ответственности, а командир, отдавший такой приказ, должен нести ответственность как исполнитель соответствующего преступления", - пояснил пленум. "Судам следует иметь в виду, что если военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, предусматривающих применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, действовали в соответствии с требованиями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих основания и порядок их применения, то они не подлежат в этих случаях уголовной ответственности за причиненный ими вред", - сказано в постановлении.
https://ria.ru/20230518/grazhdanskie-1872564449.html
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россия, армия, вооруженные силы рф, общество, верховный суд рф
Россия, Армия, Вооруженные силы РФ, Общество, Верховный суд РФ
Верховный суд указал, что можно считать преступным приказом

Военные могут не исполнять приказы начальника, если он указывает нарушить законодательство

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Военные могут не исполнять приказы начальника, если тот указывает нарушить законодательство РФ или не относится к его обязанностям, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.
"Заведомо незаконным приказом начальника следует считать, в частности, приказ, направленный на совершение преступления или нарушение законодательства Российской Федерации либо не имеющий отношения к исполнению обязанностей военной службы при условии осознания этих обстоятельств подчиненным", - сказано в постановлении.
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Если подчиненный выполнил преступный приказ, то он подлежит уголовной ответственности, а командира стоит привлечь как подстрекателя или организатора.
"В тех случаях, когда подчиненный не осознавал и по обстоятельствам дела не мог осознавать незаконность выполненного им приказа или распоряжения, такой военнослужащий... не подлежит уголовной ответственности, а командир, отдавший такой приказ, должен нести ответственность как исполнитель соответствующего преступления", - пояснил пленум.
"Судам следует иметь в виду, что если военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, предусматривающих применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, действовали в соответствии с требованиями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих основания и порядок их применения, то они не подлежат в этих случаях уголовной ответственности за причиненный ими вред", - сказано в постановлении.
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