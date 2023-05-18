https://ria.ru/20230518/pravo-1872622353.html

Матвиенко: Россия и мусульманские страны привержены международному праву

Матвиенко: Россия и мусульманские страны привержены международному праву - РИА Новости, 18.05.2023

Матвиенко: Россия и мусульманские страны привержены международному праву

Россию и мусульманские государства объединяет приверженность международному праву, в условиях формирования многополярного мира дружественные исламские страны... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:33

2023-05-18T13:33

2023-05-18T13:49

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

валентина матвиенко

организация исламского сотрудничества

марат хуснуллин

россия

казань

совет федерации рф

снг

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россию и мусульманские государства объединяет приверженность международному праву, в условиях формирования многополярного мира дружественные исламские страны проявляют себя как надежные партнеры РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в приветствии к участникам XIV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". Политик выступила с видеообращением во время церемонии открытия форума. "В сложных условиях формирования нового многополярного мироустройства дружественные исламские страны проявляют себя как надежные партнеры России", - сказала законодатель, отметив большой интерес зарубежных партнеров к форуму. По словам Матвиенко, Россию и мусульманские государства, страны Организации исламского сотрудничества объединяет "открытая, честная позиция в международных делах, приверженность букве и духу международного права, желание видеть мир справедливым". Она выразила уверенность, что новая система мировых экономических отношений должна строиться на принципах подлинного партнёрства, уважении цивилизационных основ государств, с учетом традиционных ценностей. Матвиенко считает, что у форума есть все возможности выйти на новый качественный уровень, стать еще более успешным. "Россия обладает бесценным опытом сотрудничества с исламским миром. Ислам издавна исповедует значительная часть населения страны, а также многих государств СНГ, с которыми нас связывает общая история", - отметила она. Председатель Совета Федерации обратила внимание на обширную повестку мероприятий форума - от финансов и логистики до инноваций, туризма и медицины, насыщенность его деловой программы. Матвиенко полагает, что итоги форума, его практические наработки станут основой для укрепления взаимодействия во всех сферах и послужат дальнейшему продвижению динамичного развития отношений России с государствами-членами Организации исламского сотрудничества. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он проходит в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230518/lavrov-1872572891.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

валентина матвиенко, организация исламского сотрудничества, марат хуснуллин, россия, казань, совет федерации рф, снг