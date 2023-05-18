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Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров - РИА Новости, 18.05.2023
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17:37 18.05.2023
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Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров
Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров - РИА Новости, 18.05.2023
Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров
Часть Пермского края затянула дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях из-за сменившегося ветра, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:37
2023-05-18T17:37
пожары
природные пожары в россии
происшествия
пермский край
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермь
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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Часть Пермского края затянула дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях из-за сменившегося ветра, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. В ведомстве отметили, что в регионе в Гайнском округе был лесной пожар, но спасатели с ним уже справились, при этом смог в Пермском крае не связан с этим инцидентом. В прошлый раз задымление в Перми и крае из-за пожаров на соседних территориях наблюдалось 12 мая, Роспотребнадзор проверил воздух и не выявил превышения концентрации опасных веществ.
пермский край
курганская область
пермь
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пожары, природные пожары в россии, происшествия, пермский край, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь, россия
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Пермский край, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пермь, Россия
Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров

Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров в Свердловской и Курганской областях

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара в Курганской области
Тушение пожара в Курганской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Тушение пожара в Курганской области
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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Часть Пермского края затянула дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях из-за сменившегося ветра, сообщили РИА Новости в краевом МЧС.
«
"Потоки смога от пожаров в Свердловской и Курганской областях попадают в юго-восточную часть Пермского края из-за смены ветра. Небольшой смог может наблюдаться, пока ветер не сменится. В Перми жалоб на смог не было", — рассказали в ведомстве.
В ведомстве отметили, что в регионе в Гайнском округе был лесной пожар, но спасатели с ним уже справились, при этом смог в Пермском крае не связан с этим инцидентом.
В прошлый раз задымление в Перми и крае из-за пожаров на соседних территориях наблюдалось 12 мая, Роспотребнадзор проверил воздух и не выявил превышения концентрации опасных веществ.
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пожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествияПермский крайКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПермьРоссия
 
 
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