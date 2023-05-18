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Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров
Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров - РИА Новости, 18.05.2023
Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров
Часть Пермского края затянула дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях из-за сменившегося ветра, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:37
2023-05-18T17:37
2023-05-18T17:37
пожары
природные пожары в россии
происшествия
пермский край
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермь
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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Часть Пермского края затянула дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях из-за сменившегося ветра, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. В ведомстве отметили, что в регионе в Гайнском округе был лесной пожар, но спасатели с ним уже справились, при этом смог в Пермском крае не связан с этим инцидентом. В прошлый раз задымление в Перми и крае из-за пожаров на соседних территориях наблюдалось 12 мая, Роспотребнадзор проверил воздух и не выявил превышения концентрации опасных веществ.
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожары, природные пожары в россии, происшествия, пермский край, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь, россия
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Пермский край, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пермь, Россия
Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров
Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров в Свердловской и Курганской областях