https://ria.ru/20230518/pozhary-1872714002.html

Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров

Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров - РИА Новости, 18.05.2023

Часть Пермского края затянул дым от природных пожаров

Часть Пермского края затянула дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях из-за сменившегося ветра, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:37

2023-05-18T17:37

2023-05-18T17:37

пожары

природные пожары в россии

происшествия

пермский край

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пермь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872711290_0:0:2300:1294_1920x0_80_0_0_4bdc720cfed30646a959e0dd311bf1e6.jpg

ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Часть Пермского края затянула дымка от пожаров в Свердловской и Курганской областях из-за сменившегося ветра, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. В ведомстве отметили, что в регионе в Гайнском округе был лесной пожар, но спасатели с ним уже справились, при этом смог в Пермском крае не связан с этим инцидентом. В прошлый раз задымление в Перми и крае из-за пожаров на соседних территориях наблюдалось 12 мая, Роспотребнадзор проверил воздух и не выявил превышения концентрации опасных веществ.

пермский край

курганская область

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, пермский край, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь, россия