https://ria.ru/20230518/pozhar-1872640751.html

В Курганской области начался крупный природный пожар

В Курганской области начался крупный природный пожар - РИА Новости, 18.05.2023

В Курганской области начался крупный природный пожар

В Курганской области начался крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:32

2023-05-18T14:32

2023-05-18T18:11

происшествия

курганская область

щучанский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

александр куренков (мчс)

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Курганской области начался крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Угрозы населенным пунктам Никитино и Михайловка пока нет. В села направили автобусы для возможной эвакуации местных жителей. При необходимости на базе комплекса отдыха в селе Чумляк развернут пункт временного размещения.В Щучанский район вылетели два самолета-танкера Ил-76. Всего к ликвидации последствий пожара привлечены свыше 120 человек и 30 единиц техники.В начале мая в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. К середине месяца ситуация стабилизировалась и режим ЧС отменили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части два статьи 293 Уголовного кодекса "Халатность".Накануне глава МЧС Александр Куренков доложил Владимиру Путину, что в результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, пострадали 19 местных жителей. Огонь уничтожил 612 жилых домов, в которых проживали свыше 2700 человек. Власти эвакуировали более двух тысяч человек, из них 122 находятся в пунктах временного размещения, остальные живут у родственников.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html

курганская область

щучанский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, щучанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, александр куренков (мчс), владимир путин