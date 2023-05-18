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В Курганской области начался крупный природный пожар - РИА Новости, 18.05.2023
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14:32 18.05.2023 (обновлено: 18:11 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/pozhar-1872640751.html
В Курганской области начался крупный природный пожар
В Курганской области начался крупный природный пожар - РИА Новости, 18.05.2023
В Курганской области начался крупный природный пожар
В Курганской области начался крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:32
2023-05-18T18:11
происшествия
курганская область
щучанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
александр куренков (мчс)
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Курганской области начался крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Угрозы населенным пунктам Никитино и Михайловка пока нет. В села направили автобусы для возможной эвакуации местных жителей. При необходимости на базе комплекса отдыха в селе Чумляк развернут пункт временного размещения.В Щучанский район вылетели два самолета-танкера Ил-76. Всего к ликвидации последствий пожара привлечены свыше 120 человек и 30 единиц техники.В начале мая в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. К середине месяца ситуация стабилизировалась и режим ЧС отменили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части два статьи 293 Уголовного кодекса "Халатность".Накануне глава МЧС Александр Куренков доложил Владимиру Путину, что в результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, пострадали 19 местных жителей. Огонь уничтожил 612 жилых домов, в которых проживали свыше 2700 человек. Власти эвакуировали более двух тысяч человек, из них 122 находятся в пунктах временного размещения, остальные живут у родственников.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html
курганская область
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происшествия, курганская область, щучанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, александр куренков (мчс), владимир путин
Происшествия, Курганская область, Щучанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин
В Курганской области начался крупный природный пожар

В Щучанском районе Курганской области начался крупный природный пожар

© Фото : ГУ МЧС по Курганской областиТушение пожара в Щучанском муниципальном округе Курганской области
Тушение пожара в Щучанском муниципальном округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : ГУ МЧС по Курганской области
Тушение пожара в Щучанском муниципальном округе Курганской области
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Курганской области начался крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
«

"В Щучанском муниципальном округе ликвидируют природный пожар площадью десять гектаров", — сказал собеседник агентства.

Угрозы населенным пунктам Никитино и Михайловка пока нет. В села направили автобусы для возможной эвакуации местных жителей. При необходимости на базе комплекса отдыха в селе Чумляк развернут пункт временного размещения.
В Щучанский район вылетели два самолета-танкера Ил-76. Всего к ликвидации последствий пожара привлечены свыше 120 человек и 30 единиц техники.
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В начале мая в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. К середине месяца ситуация стабилизировалась и режим ЧС отменили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части два статьи 293 Уголовного кодекса "Халатность".
Накануне глава МЧС Александр Куренков доложил Владимиру Путину, что в результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, пострадали 19 местных жителей. Огонь уничтожил 612 жилых домов, в которых проживали свыше 2700 человек. Власти эвакуировали более двух тысяч человек, из них 122 находятся в пунктах временного размещения, остальные живут у родственников.
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ПроисшествияКурганская областьЩучанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииАлександр Куренков (МЧС)Владимир Путин
 
 
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