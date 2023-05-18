https://ria.ru/20230518/poteri-1872644328.html

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях - РИА Новости, 18.05.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:45

2023-05-18T14:45

2023-05-18T14:55

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 150 военных убитыми и ранеными, восемь единиц техники, включая один комплекс ПВО "Стрела-10", сообщили в четверг в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. Потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", гаубица FH70, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.Кроме того, как добавили в Минобороны РФ, на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки были уничтожены более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

угледар

донецкая народная республика

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украина, россия, вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика