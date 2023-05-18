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Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях - РИА Новости, 18.05.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:45
2023-05-18T14:45
2023-05-18T14:55
специальная военная операция на украине
украина
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вооруженные силы украины
угледар
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 150 военных убитыми и ранеными, восемь единиц техники, включая один комплекс ПВО "Стрела-10", сообщили в четверг в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. Потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", гаубица FH70, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.Кроме того, как добавили в Минобороны РФ, на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки были уничтожены более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Угледар, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях
ВСУ потеряли более 180 солдат на Запорожском, Херсонском и Южнодонецком направлениях