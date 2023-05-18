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В США рассказали, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал" - РИА Новости, 19.05.2023
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20:33 18.05.2023 (обновлено: 01:43 19.05.2023)
https://ria.ru/20230518/popytka-1872761555.html
В США рассказали, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал"
В США рассказали, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал" - РИА Новости, 19.05.2023
В США рассказали, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал"
Зенитный комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал", уничтоживший американскую ЗРК, пишет Military Watch... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-18T20:33
2023-05-19T01:43
политика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
зрк с-300
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Зенитный комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал", уничтоживший американскую ЗРК, пишет Military Watch Magazine.Американские ЗРК оставили для защиты украинской столицы от крупных российских ударов по критически важной инфраструктуре, поскольку степень их мобильности даже меньше, чем у советских вариантов системы С-300. Это не позволило перенести установки Patriot ближе к фронту для прикрытия войск, отмечается в публикации.Накануне ВС России нанесли массированный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения западного вооружения, техники и боеприпасов. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила зенитный комплекс Patriot в Киеве.
https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html
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политика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, зрк с-300, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Политика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В США рассказали, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал"

MWM: комплекс Patriot потерял 32 ракеты при попытке перехватить "Кинжал" в небе над Киевом

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Зенитный комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал", уничтоживший американскую ЗРК, пишет Military Watch Magazine.
«
"Тридцать две ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты "Кинжал", потерпели неудачу. Общая стоимость их запуска обошлась в 96 миллионов долларов", — говорится в статье.
Американские ЗРК оставили для защиты украинской столицы от крупных российских ударов по критически важной инфраструктуре, поскольку степень их мобильности даже меньше, чем у советских вариантов системы С-300. Это не позволило перенести установки Patriot ближе к фронту для прикрытия войск, отмечается в публикации.
Накануне ВС России нанесли массированный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения западного вооружения, техники и боеприпасов. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила зенитный комплекс Patriot в Киеве.
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ПолитикаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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