https://ria.ru/20230518/popytka-1872761555.html

В США рассказали, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал"

В США рассказали, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал" - РИА Новости, 19.05.2023

В США рассказали, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал"

Зенитный комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал", уничтоживший американскую ЗРК, пишет Military Watch... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-18T20:33

2023-05-18T20:33

2023-05-19T01:43

политика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

зрк с-300

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Зенитный комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал", уничтоживший американскую ЗРК, пишет Military Watch Magazine.Американские ЗРК оставили для защиты украинской столицы от крупных российских ударов по критически важной инфраструктуре, поскольку степень их мобильности даже меньше, чем у советских вариантов системы С-300. Это не позволило перенести установки Patriot ближе к фронту для прикрытия войск, отмечается в публикации.Накануне ВС России нанесли массированный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения западного вооружения, техники и боеприпасов. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила зенитный комплекс Patriot в Киеве.

https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html

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политика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, зрк с-300, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )