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В конгрессе потребовали от Блинкена четко прояснить задачи США на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:21 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/pomosch-1872746173.html
В конгрессе потребовали от Блинкена четко прояснить задачи США на Украине
В конгрессе потребовали от Блинкена четко прояснить задачи США на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
В конгрессе потребовали от Блинкена четко прояснить задачи США на Украине
Член Палаты представителей, республиканец от штата Огайо Уоррен Дэвидсон в четверг направил письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, потребовав от последнего... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:21
2023-05-18T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
энтони блинкен
нато
сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Член Палаты представителей, республиканец от штата Огайо Уоррен Дэвидсон в четверг направил письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, потребовав от последнего четко прояснить задачи США на Украине до выделения Конгрессом новой финансовой помощи, пишет издание Daily Caller, которому удалось ознакомиться с текстом обращения. "Американские чиновники и госдепартамент предлагали множество различных теорий относительно нашего участия в событиях на Украине. Одна точка зрения предполагает, что США стремятся обеспечить мирное разрешение текущего конфликта на Украине и предотвратить ее распространение на страны-члены НАТО. Другая точка зрения гласит, что США стремятся нивелировать все военное присутствие России на Украине, причем многие подразумевают под этим в том числе Крым", - следует из письма Дэвидсона, который представляет комитет по иностранным делам Палаты. Как отметил конгрессмен, ему "необходимо прояснить", соответствуют ли утверждения должностных лиц США реальным целям продолжающейся поддержки Украины со стороны Вашингтона, или же существуют "иные задачи". "Американский народ и Конгресс проявляют все больший скептицизм относительно участия США в событиях на Украине из-за того, что администрация Байдена не дает ясных ответов на вопросы о конкретных целях", - подчеркивает законодатель. По его мнению, без четко поставленной цели со стороны Белого дома Конгресс "не может принимать обоснованные политические решения или требовать от исполнительной власти отчета о достижении этой миссии". Как сообщила ранее газета Politico, от пакета помощи Украине в размере 48 миллиардов долларов, ранее утвержденного Конгрессом, осталось лишь порядка шести миллиардов долларов. Это, согласно оценке издания, означает, что к середине лета выделенные Вашингтоном средства на поддержку Киева могут быть исчерпаны.
https://ria.ru/20230512/pomosch-1871413288.html
https://ria.ru/20230518/pomosch-1872525202.html
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в мире, украина, энтони блинкен, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Энтони Блинкен, НАТО, США
В конгрессе потребовали от Блинкена четко прояснить задачи США на Украине

В конгрессе США потребовали от Блинкена четко прояснить цели и задачи помощи Украине

© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Член Палаты представителей, республиканец от штата Огайо Уоррен Дэвидсон в четверг направил письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, потребовав от последнего четко прояснить задачи США на Украине до выделения Конгрессом новой финансовой помощи, пишет издание Daily Caller, которому удалось ознакомиться с текстом обращения.
"Американские чиновники и госдепартамент предлагали множество различных теорий относительно нашего участия в событиях на Украине. Одна точка зрения предполагает, что США стремятся обеспечить мирное разрешение текущего конфликта на Украине и предотвратить ее распространение на страны-члены НАТО. Другая точка зрения гласит, что США стремятся нивелировать все военное присутствие России на Украине, причем многие подразумевают под этим в том числе Крым", - следует из письма Дэвидсона, который представляет комитет по иностранным делам Палаты.
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Как отметил конгрессмен, ему "необходимо прояснить", соответствуют ли утверждения должностных лиц США реальным целям продолжающейся поддержки Украины со стороны Вашингтона, или же существуют "иные задачи".
"Американский народ и Конгресс проявляют все больший скептицизм относительно участия США в событиях на Украине из-за того, что администрация Байдена не дает ясных ответов на вопросы о конкретных целях", - подчеркивает законодатель. По его мнению, без четко поставленной цели со стороны Белого дома Конгресс "не может принимать обоснованные политические решения или требовать от исполнительной власти отчета о достижении этой миссии".
«
"Слишком долго администрация действует в слепую", - резюмировал Дэвидсон.
Как сообщила ранее газета Politico, от пакета помощи Украине в размере 48 миллиардов долларов, ранее утвержденного Конгрессом, осталось лишь порядка шести миллиардов долларов. Это, согласно оценке издания, означает, что к середине лета выделенные Вашингтоном средства на поддержку Киева могут быть исчерпаны.
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